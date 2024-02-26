RIPE Atlas 和 Globalping：选择正确的网络测量平台

在当今世界，一切都相互关联，了解我们的数字基础设施（包括互联网和我们自己的小型网络）的运行方式非常重要。





无论您是经验丰富的网络专家还是刚刚起步的网络专家，拥有合适的工具可以发挥巨大作用。





在本文中，我们将仔细研究两个有用的工具： RIPE Atlas和Globalping 。两者都是网络测量平台，允许您使用全球分布式探测网络评估网络的性能和可靠性。





我们还将比较这两个平台，看看在哪些用例中较新的 Globalping 平台可以成为 RIPE Atlas 的绝佳替代品。在本文结束时，您甚至可能希望同时使用这两个平台以获得最佳见解！

平台介绍

首先，我们先简单介绍一下这两个工具：

全球化简介

Globalping 由 jsDelivr 团队于 2021 年创立，是一个依赖于全球用户家庭和办公室托管的广泛探测网络的平台。该平台旨在提供卓越的用户体验，使来自不同背景的用户能够轻松轻松地创建测量结果。





该平台完全开源，所有工具（包括 API）均可免费使用。您还可以通过托管一个或多个探针来支持项目及其用户。





Globalping 提供各种官方集成和工具以确保无缝体验。例如，您可以使用 CLI 工具将平台的功能引入您的终端。





或者，您可以将 Slack 应用程序添加到您的工作区，这使您的团队能够有效地协作和排除故障，使 Globalping 成为有趣的 RIPE Atlas 替代方案。

RIPE Atlas 简介

RIPE Atlas 由 RIPE 网络协调中心 (NCC) 于 2010 年创立，此后其网络已发展到由 12000 多个探测器组成，用于测量全球互联网连接。该平台收集的所有数据都是公开的，这使其受到有兴趣实时监控和了解互联网状态的研究人员和组织的欢迎。





通过花费积分，您可以创建自己的测量结果，并在仪表板中查看结果，通过地图呈现或作为原始数据呈现。您可以通过多种方式获得积分，例如主持调查或直接购买积分，尽管这仅限于较大的企业。





此外，还有多种可用工具，包括数据解析器、CLI 工具和应用程序，这些工具都是由 RIPE NCC 和社区创建的。

比较两个平台

下面，您将找到标准列表以及有关每个平台在这些领域如何处理和执行的一些评论。我们的目标是强调这两个平台的优势，因为每个平台都有自己的功能和优势，可满足广泛的用户和用例。

探测网络

Globalping：拥有快速且持续增长的探测网络。任何人都可以托管探测器 - 您所需要做的就是在联网的计算机上运行探测器的 Docker 容器。





RIPE Atlas：提供覆盖全球的广泛探测网络。如果您想主持探测，则需要先申请一个。如果网络受益于您的探测器的位置，您将收到一个发送到您需要设置它的地址的硬件探测器。

测量类型

Globalping：所有测试都会实时报告结果，营造出本地测试的感觉并允许不同类型的新用例。支持的测试类型有：Ping、Traceroute、DNS、HTTP（包括 SSL）和 MTR。





RIPE Atlas：该平台更注重预定的测量，由于 RIPE 的复杂性，可能会导致延迟。支持的测试类型有：Ping、Traceroute、DNS、HTTP、SSL 和 NTP。

测量和成本

Globalping：使您能够免费创建测量，无论您使用什么工具，无论是 API、CLI 工具还是 Slack 应用程序。但是，为了保护 API，设置了一些速率限制，这通常足以满足大多数用户的需求。但是，如果您需要更多，您可以通过成为 GitHub 赞助商来增加限制，或者通过在家里、办公室或托管提供商处托管多个探测器来赚取免费积分。





RIPE Atlas：允许您创建测量结果，但需要花费积分。您可以通过主持调查、以研究人员身份请求积分、接收其他用户的转账或通过成为企业赞助商购买积分来获得积分。然而，成为赞助商对于个人来说可能过于昂贵。

互联网健康监测

Globalping：目前不提供公共互联网健康监控功能。相反，它专注于为用户提供测量创建功能。





RIPE Atlas：向公众提供所有测量结果。您可以通过查看地图和图表来分析互联网健康数据，这些数据提供了详细的见解。

自定义监控功能

Globalping：您可以利用 API 开发自己的监控解决方案，许多公司已经这样做了。 Globalping 团队还致力于构建一个定制的、定期的监控平台。该平台将使用探测网络提供有关任何互联网端点的性能和质量的实时和历史数据。





RIPE Atlas：您可以指定运行测量的间隔和时间范围，然后使用平台生成并在其网站上显示的地图和图表来分析结果。

用例

Globalping：旨在供具有不同背景和网络技能的用户使用。它允许您轻松免费地创建网络测量，当您想了解有关网络的更多信息或深入研究自己的网络时，它是 RIPE Atlas 的绝佳替代品。总体而言，Globalping 既适合新手，也适合网络专家。





RIPE Atlas：专为研究人员、学者和任何需要访问聚合互联网连接数据的人量身定制。该平台还允许您调查全球或本地事件（例如自然灾害）对互联网健康的影响。

商业用途

Globalping：不区分个人和商业用途，并且不需要帐户或身份验证即可进行基本测试。





RIPE Atlas：如果您计划使用RIPE Atlas平台提供付费服务或产品，则需要遵循一些规则。例如，这些规则包括显示平台的徽标和描述。平台基于信用的使用系统也适用于此。

数据使用

全局化：测量结果存储有限的时间；只有拥有测量链接的用户才能查看它们。此外，探测器所有者还可以查看其探测器运行的测试。





RIPE Atlas：平台上进行的所有测量均可公开访问。

工具和集成

Globalping：为自定义开发、Slack 和 GitHub 提供用户友好的工具和集成。 Globalping 团队正式维护所有工具，确保持续开发、支持以及一致且现代的用户体验。





RIPE Atlas：您可以在网站和 GitHub 上找到许多开源工具，包括 CLI 工具和可视化库。其中一些工具是在黑客马拉松期间创建的，可能不会定期维护，因此在搜索工具时请记住这一点。

卷入

Globalping：邀请您主持一项或多项调查、成为 GitHub 赞助商或为 GitHub 上的平台做出贡献。该团队欢迎任何反馈和功能请求，这对于平台的持续改进和发展至关重要。





RIPE Atlas：鼓励您主持调查或主播、通过购买积分来赞助项目、成为大使或为开源工具做出贡献。

Globalping 是 RIPE Atlas 的替代方案吗？

我们对 Globalping 和 RIPE Atlas 进行比较表明，这两个平台都有独特的优势：





凭借其广泛的公共互联网健康数据，RIPE Atlas 非常适合需要详细分析的研究人员和网络专家。另一方面，Globalping 的现代方法、用户友好的用户体验和免费测量使其对广泛的用户具有吸引力。





对于个人以及从初创公司到大型企业的公司来说，这使其成为 RIPE Atlas 的绝佳替代品。





然而，每个平台都有其特点和优势，因此我们认为值得将它们一起使用。通过利用 Globalping 以舒适的方式运行实时测量，并利用 RIPE Atlas 获取聚合数据，您可以更深入地了解互联网和您自己的网络的状态。





如果您是 Globalping 新手或正在寻找一种简单的方式来开始联网，我们邀请您访问我们的网站并创建您的第一个测量！