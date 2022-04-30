快速了解 NFT 智能合约（第 1 部分）

NFT，也称为不可替代的代币，有许多不同的类型，但其核心是一个智能合约，它定义了这些资产的本质以及它们如何在一组预编程条件下工作。

迄今为止，NFT 的大多数定义都因来自哪个角度而异。福布斯将 NFT 描述为代表现实世界对象的数字资产，而Cointelegraph将其定义为数字和实物商品的可验证唯一表示。

另一方面，币安学院将 NFT 解释为使用区块链技术代表独特和可收藏的加密资产，而Investopedia甚至更上一层楼，将 NFT 描述为区块链上的加密资产，具有唯一的识别码和元数据，将它们彼此区分开来。

NFT 的这些不同定义并没有错，但是对于那些刚刚开始探索 NFT 是什么以及是什么让它们如此有价值以至于人们对它们投入大量资金的人来说，它可能会变得相当混乱。

出于这个原因，重要的是要了解构成 NFT 的基本原理，以便深入了解它们的真正含义并欣赏它们带来的价值——这一切都始于智能合约。

定义的智能合约

智能合约只是存储在区块链上的计算机程序，当满足预定条件时会自动运行。

由于智能合约在触发预编程条件时自动执行，因此它允许两方设置交易条件，而无需信任中介来监督执行。

例子：

约翰想留出一笔资金，以确保他能够在接下来的 6 个月内每个月的 15 日向亚当支付 500 美元的租金。通过使用智能合约，约翰可以对其进行编程以检查当前日期，并在 15 日将 500 美元自动发送到亚当的账户，然后每月重复该过程，直到 6 个月的期限结束。

智能合约的区块链

以太坊（ETH）是一个使用区块链技术并支持智能合约功能的开源平台。它被视为“世界计算机”，软件开发人员可以在其中部署智能合约并使其能够 24/7 全天候运行。

目前，以太坊是智能合约应用，尤其是 NFT 最主要的区块链。独立新闻公司Forkast报道称，截至 2022 年第一季度，以太坊占迄今为止所有 NFT 销售额的 72% 以上——这一市场预计将在年内超过 300 亿美元。

然而，除了以太坊之外，还有其他区块链支持智能合约应用程序，有些甚至针对游戏和数字艺术等特定目的进行了优化。

Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Tron (TRON)、Tezos (XTZ)、Hive (HIVE) 和 Avalanche (AVAX) 只是目前正在掀起波澜并特别涉及 NFT 空间的一些以太坊替代品。

代币标准

迄今为止，智能合约已经有许多非凡的用例，包括 DeFi 应用程序、资产代币化、DAO，当然还有 NFT。每个都遵循特定的开发标准，以确保智能合约保持可组合性并且项目保持跨实现的互操作性。

在代币方面，智能合约必须遵守项目所需的特定代币标准。此令牌标准因区块链而异，可能有一种或多种类型。

在以太坊上，我们有管理可替代代币的ERC-20标准、涉及 NFT的 ERC-721和允许创建可替代代币和 NFT 的ERC-1155 。

另一方面， Solana使用术语“程序”而不是“智能合约”或“令牌标准”。这些程序存在于他们的Solana 程序库(SPL) 中，他们的令牌程序管理 Solana 区块链上可替代令牌和 NFT 的实施。

同时， Tezos拥有代币标准 FA2（金融应用 2），支持多种代币类型，包括可替代、不可替代和不可转让的代币，以及多资产合约。

Avalanche 拥有合约链（C-Chain） ，这是其默认的智能合约区块链，可以创建任何与以太坊兼容的智能合约。这意味着用户可以在Avalanche上使用以太坊的代币标准来创建代币，包括 NFT。

智能合约功能

我们说智能合约是 NFT 的核心，并且有充分的理由 - 一个是智能合约使不可替代令牌成为可能，从稀缺，不可替代，可验证，自动执行，嵌入实用程序，赋予该资产更多内在价值。

智能合约还管理在 NFT 方面不可协商的最重要功能，并使这些信息永久且不可撤销，例如交易、所有权和身份识别。

这部分值得单独写一篇文章，但作为参考， Schonherr非常简洁地总结了什么是智能合约：

它在区块链上运行自己的钱包。 它有自己的私钥和公钥对。 它可以提供、读取和存储数据。 它可以发送和接收交易。 一旦部署就不可更改。

与此同时， Nanowerk对构成 NFT 交易的组件进行了简单但引人注目的概述，他们总结如下：

数字化- 将您想要转换为 NFT 的原始数据或内容数字化。 存储- 将数据存储到外部数据库中。 签名- 签署交易，将其发送到智能合约。 铸币和交易——一旦在智能合约中收到交易，铸币和/或交易过程就开始了。 确认- 一旦交易完成，铸币过程就完成了。

由于这个话题可能会变得很长，我暂时将其删掉，但请继续关注下一部分，因为我们将更深入地研究实际的 NFT 智能合约是什么样的，它的具体部分是什么，以及它是如何部署在区块链。