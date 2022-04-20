快乐 1 年 Podiversary，黑客！

哇，有人捏我！我已经成为HackerNoon 播客的主持人一年了？！

快乐的Podiversary，黑客！

是我，Amy Tom - 你的 HackerNoon Podcast 播客主持人，自称是最好的朋友。我希望你，我美丽的播客听众，一个美妙的 1 年 podiversary！





1 年前，我发布了我的第一集 The HackerNoon Podcast。 🎉





HackerNoon播客：一切是如何开始的

几年前，HackerNoon 团队创办了 The HackerNoon Podcast。在其步兵中，它由各种 HackerNooners 主持，包括首席执行官 David Smooke、（前）副总裁 Natasha Nel、副总裁 Utsav Jaiswal 等。





当我加入 HackerNoon（当时是员工 #16 🥺）时，我开始担任编辑。





在我于 2021 年 12 月加入团队几个月后，我们决定在播客上推出一个新的短系列，但我们不确定谁来主持。回想起来，我不记得是否有人问过我，或者我是否自愿参加了哈哈——但不知何故，我最终成为了该系列的主持人。





2021 年 3 月 26 日，我作为The HackerNoon Podcast 的主持人发布了我的第一集。我认为可以运行几集的有趣项目变成了迄今为止我作为内容创建者职业生涯中最大的项目之一。





作为播客主持人我学到了什么

这部分的标题可能更容易 - “作为播客主持人，我没有学到什么？ ”





HackerNoon 播客，在我一年来制作的 90 多集节目中，增长了很多——我也是！





我不仅学习了音频制作，还和一些非常酷的人聊天。





我与美国 Ultimate Disc League 的 CEO Steve Hall进行了交谈， 了解了他们在 Dapper Labs 和 NBA 的 Top Shot 推出并取得成功后创建的 NFT 。





在正式宣布之前，我与我的国际 HackerNoon 同事讨论了 Facebook 更名为 Meta 的问题。当时我们就笑了，猜想他们会改名为 MetaBook 。正式改名后，我们又笑了几声。





我做了一系列采访，采访了被 HackerNoon 的年度最佳创业公司提名的创业公司的创始人。我与来自世界各地的科技初创公司的创始人进行了交谈，例如来自 Lately.ai 的Kate Bradley Chernis 、来自 Mux 的Jon Mux 、来自 Stream 的Thierry Schellenbach 、来自 Tastetrade 的Tom Sosnoff 、来自 Camino Financial 的Sean Salas等等。





在骄傲月期间，我与HackerNoon的同事讨论了彩虹化。我们讨论了一些大公司似乎如何在骄傲月期间通过提供与骄傲相关的商品来利用 LGBTQIA+ 社区，而没有大量捐赠或在该领域带来更多讨论。





然后，谁能忘记我与狗狗币百万富翁交谈的时间。Garry LaChance告诉我向狗狗币投资 300 美元并看着它成长。我们谈到了 Elon、Dogecoin 和去中心化派对。这可能是我做过的最奇怪的播客节目。





2021 年 HackerNoon 播客前 5 集

让我们回顾一下过去一年中The HackerNoon Podcast的前 5 集。





1. 什么是 Web 3.0，我们为什么需要它？

这是我与 Mysterium Network 产品负责人 Jaro Šatkevic 录制的一集，我们在那里讨论了 Web3.0。





我们在第一个网页30周年之后就发布了这一集，感觉很合适。









2. 在现代世界中，我们能达到怎样的去中心化？

这是我发布的第一集！这是与神秘网络的首席营销官 Sharmini Ravindran 合作的。





我们讨论了去中心化互联网对世界、世界新闻和审查制度的影响等等。如果你回听这个，对不起紧张。我们已经走了很长一段路。 😅









3. 与 AllianceBlock 团队一起揭开 DeFi、DEX 和 AMM 的神秘面纱

在 HackerNoon 播客的这一集中，Utsav 是主持人。他和 AllianceBlock 的一些超级酷的人聊了聊 DeFi 和 DEX。





Rachid Ajaja（首席执行官）、Houman Falakshahi（CRO）和 Matthieu Mariapragassam（定量分析主管）是本期节目的嘉宾。









4. 媒体集团正在接管世界

这是播客的一集，我们讨论了本周在互联网星球上发生的事情。 David、Utsav 和我讨论了大型媒体集团的世界——想想 Facebook、迪士尼、康卡斯特、ATT——以及它们如何统治世界。





既然 Elon 拥有 Twitter，这似乎又是一个非常关键的讨论。









5.文档数据库与。关系数据库

在这一集中，我与 Couchbase 的 Eric Bishard 和 Arun Vijayaraghavan 讨论了文档数据库和关系数据库之间的区别。





大声笑，伙计们，我可以向你坦白吗？我清楚地记得录制这一集并观看 YouTube 教程来准备这一集，以弄清楚如何大声说出 JSON。再次，哇，我们已经走了很长一段路😂









谢谢你，谢谢你，谢谢你

黑客们，非常感谢您在过去一年中收听 The HackerNoon 播客。这真是太棒了，我喜欢它的每一秒。





我很高兴有机会与您讨论技术及其对世界的影响。我很自豪地讨论了技术如何与性别平等、世界关系、财富差距等相关联。





但最重要的是，我很荣幸成为你们的主人，我非常爱你们。





感谢您收听 HackerNoon 播客！直到下一次，保持怪异，我会在网上见到你😉



