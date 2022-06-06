微软如何将我对 Linux 的热爱倾注于“边缘”

曾几何时，你在我家找不到一台没有在 Linux 上运行的机器。





少数笔记本电脑和一两台台式机进进出出，但 Linux 停留了十多年。如果我的冰箱可以在 Linux 上运行，我会安装它。然后，Edge 通过 Windows 进入，向 Linux 展示了大门（永远？！）。





每个 Linux 爱情故事都始于 Windows 蓝屏死机

有句话说，一旦你尝试了 Linux，就再也回不去了 Windows 。我的 Linux 过渡可以最好地描述为启示和解放。





多年来，对于 Windows，我只有两种选择。第一个是流血两年，直到我还清与移动提供商的合同。我得到了一台预装了 Windows 的笔记本电脑，这通常是一个更便宜的家庭版本，严格限制为一个没有 Office 的用户。





一个苦涩的樱桃是一个简单的数学运算，可以以两年合同的价格购买两台笔记本电脑。为什么不单独购买笔记本电脑和 Windows？好吧，这个问题将我们带到了选项二。





我一直讨厌当地自称“Windows 大师”的人。





您希望在您的计算机上安装 Windows - 您必须付费才能玩。为什么不是我自己做的？因为我不想为失踪的司机进行“寻宝”，所以这就是原因。所以，我不得不打电话，等待，最终听听可以想象的最无聊的生活故事。





我已经记不清我买了多少次装在袋子里的猫了。天知道这些 Windows 版本是从哪里来的。我敢肯定，在过去，我免费获得了一些恶意软件或木马。它在房子上，伙计，但不用担心，每个人都在做。如果你想要一个“值得信赖的密钥”，你必须为此付出额外的代价。





不是钱的问题。我厌倦了依赖这些“Windows 大师”而感到无助。哦，他们多么享受炫耀自己的“专长”。如果我想再次看到他们在我的机器上施展“魔法”，我必须“感恩”和慷慨。





然后有一天，那是最糟糕的一天，也是最好的一天，我受够了。从字面上看，臭名昭著的“蓝屏死机”让我哭了。我有生以来第一次真正地寻找 Windows 替代品。





我听说过关于 Linux 的故事，我的电脑“大师”将其称为“穷人的 Windows”。那一刻，我绝对是绝望和坚定的。





Ubuntu - “我是因为我们所有人”





以防万一，你没有被告知 - UBUNTU - 是一个美丽的词。更短的故事，我按照 Linux-for-dummiest-dummies 一步一步地在线提供了如何使用这个和那个。几个小时后，我不仅杀死了蓝屏死机，还安装了我的第一个 Linux

HP Stream Notebook PC 13，这是 Windows 10 的噩梦，配备 2 GB RAM 和 32 GB 硬盘。 Ubuntu 在我最喜欢的笔记本电脑上的工作就像一个魅力，它的电池几乎与 Peaky Blinders 的最后一季一样长。









我觉得在 Linux 之前的那些年里，我一直生活在 Windows 的岩石之下。浪费了太多的痛苦、时间和金钱。但是，没有更多的宝贝，没有更多。我成为了一名 Linux 传教士。你知道这对我附近那些吸血的 Windows 大师意味着什么，不是吗？









任何想要在他们的计算机上安装 Linux Ubuntu 的人都可以免费获得它。我的奖励是在旧机器上安装 Linux 的挑战，这些机器上的灰尘比他们的所有者相信他们会再次使用它们还要多。我从来没有对绝望的求救说“不”。我也从未对披萨和啤酒说“不”。没钱，但如果你想给你友好的 Linux 邻居一个惊喜，那就把自己打晕吧，亲爱的！





那是那些日子。我是无敌的。不再对机器发脾气。即使当我得到一台预装 Windows 的新笔记本电脑时，我也毫不留情。我不关心切换到另一个操作系统的保修 BS，这在当时是一件大事。





他们还说爱情是盲目的。我很高兴也很粗心，因为我没有时间或不需要用“技术”来打扰自己。

更烦人的是：Windows 更新还是新的 Ubuntu 版本？





在此过程中，Linux 人员在翻译中迷失了方向。也许只有我一个人，但我可以在新的 Ubuntu 版本之间清楚地阅读它。 “我们可以匹配 Windows。”如果你问我，但你不是，Linux 一直在用所有这些新版本追逐自己的尾巴。我不想要与 Windows 一样好甚至更好的东西。我想要一些不同的东西，就这么简单。





然后，有一天，我意识到即使是 4 GB 的 RAM 也不足以支持最新的 Ubuntu 版本。不要误会我的意思。我不是生活在石器计算机时代。在购买新机器时，我不是 Scrooge McDuck。但是，拜托，我是作家，不是游戏玩家。如果您是编码员或设计师，我可以理解您为什么看不起运行小于 8 GB、16 GB 甚至 32 GB RAM 的任何东西。





在我的 Linux 生活中，我第一次开始关注 LTS 日期。例如，不再支持 Ubuntu Linux 16.04 LTS。那么，有什么大不了的呢？升级到 18.04。但是，我不想。 Ubuntu 20.04 发布后，我就失去了它。





与此同时，微软的小蜜蜂们正忙于研究将会/将会改变游戏规则的东西。 “如果山不来找穆罕默德，穆罕默德就会去山。”

Microsoft Edge：摧毁 Linux 的特洛伊木马？！









我关闭了我的 Twitter 帐户。不，不是你想的那样。这与埃隆无关。所以，冷静下来。当我在 Linux 上安装 Microsoft Edge 而它仍在开发频道（Beta）上时，我自豪而兴奋地发了推文。有效。它比 Chromium 吃的内存少！我没有保留截图。如果我错了，请随时纠正我，但这不是重点。





全能的爷爷微软为 Linux 做了一些东西。我很震惊，至少可以这么说。那应该是什么意思？对 Linux 的“点头”真是出人意料。为什么？那是某种“认可”吗？还是某种“橄榄枝”？





正如我所说，我试过了。我喜欢它。一件事导致了另一件事。我不知道，或者我完全忘记了 Microsoft 激活密钥仍然附加到你的 Microsoft 帐户。因此，我在将近十年后再次安装了 Microsoft。我觉得我好像在 Linux 上“作弊”。我已经向您解释过，我反对浏览器，它们是内存消耗者。我的一个朋友向我展示了每个新的 Chrome 标签页都是您的计算机必须喂饱的另一个需要内存的嘴。我在 Windows 上对 Edge 和 Chrome 进行了快速比较。然而，当谈到性能数字时，我更喜欢汤姆指南的专业人士有他们的最终决定权：





我不再需要本地“Windows 大师”来完成安装工作。我能自己做。我只有一台机器在 Windows 11 上运行。老实说，我不认为这是一个问题。到 2025 年将支持 Windows 10。到那时，我将更新我的 PC 大军，我的所有计算机都将安装 Windows 11 或 12 或同时推出的任何版本。另一个令人震惊的发现。我之前提到的同一位朋友向我展示了您可以为笔记本电脑添加额外的 RAM，我认为这是“异端邪说”。此外，还有一个涉及 SSD 的额外“手术”，您的笔记本电脑将获得新的 Windows 生活。这一次，数学站在我这边。





我们不要忘记应用程序的兼容性。不需要 Linux 替代品。虽然使用终端很有趣。这让我觉得——聪明。





三年前，我发表了一篇完全不同的故事，讲述了我在使用 Ubuntu 和 LibreOffice 时的 Linux 体验和感受。现在，我正在 Windows 上写这个。一个浏览器带来了多大的不同。





甚至 OMG！UBUNTU！珍惜 Edge 的“稳定”时刻，标题听起来好像来自微软的营销厨房：适用于 Linux 的 Microsoft Edge 终于稳定了。哇！以防万一有人想给我贴上叛徒的标签。





不久前，它曾经是这样的：















