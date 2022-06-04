谨防 LinkedIn 虚假老板骗局的大幅上升

LinkedIn 是工作的社交媒体平台——每个人都知道这一点。但不幸的是，我们只是在了解它如何成为诈骗者的数据源。沃里克郡警方在社交平台上登记的虚假老板骗局大幅增加，受害者报告诈骗者如何冒充他们的老板并要求经济利益。在此线程中，我们的社区讨论了他们对最新骗局的看法。

这个由 Mónica Freitas、Sara Pinto 和 Jack Boreham 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方#random 频道中，为了便于阅读，已对其进行了编辑。

LinkedIn 虚假老板骗局大幅增加 - 沃里克郡警方

https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-61332192

“欺诈者使用他们的LinkedIn个人资料瞄准年轻专业人士，警方警告说。



一种被称为“假老板”的骗局涉及工人收到声称来自其雇主的虚假电子邮件。



沃里克郡警方表示，该网站“在获取信息方面被犯罪分子大量利用”。



网络保护官员 James Squire 表示，这是警方看到的增长最快的骗局之一。



一名 20 多岁的受害者告诉 BBC CWR，他在回复他认为是他老板的人的虚假电子邮件和短信后损失了近 1000 英镑。”

“我开始了一份新工作，所以我真的很想给人留下深刻印象，”当他收到要求他代表公司购买代金券的消息时说。



“这是一家非常小的公司，他与我联系并没有什么不寻常的地方，”他解释道。



“起初他们让我购买 300 英镑的代金券，然后在我同意后，他们要求我购买越来越多的代金券。我给我的几个同事看了，他们似乎认为这很正常，所以我就这么做了.""

他补充说，该网站“非常适合做生意”，但允许犯罪分子访问使虚假电子邮件看起来“更加合理和可信”的信息。

你怎么看待这件事？我们已经看到我们周围发生了一些类似的骗局，但使用 LinkedIn 收集信息对我来说是第一次。





Mónica Freitas，我从未通过 LinkedIn 看到过这样的事情。这是一个如此严肃的平台，我会期待这一点。事实上，人们可以通过许多平台联系到我们，而且他们听起来很真实。

莫妮卡弗雷塔斯，我遇到的最后一个骗局是通过短信说我要么有语音邮件要听，要么他们有一个商业建议给我。好的部分是这些听起来已经很粗略了，所以很容易躲避。但是，当有人以一种看起来很真实的方式冒充你的老板时，事情可能会更加混乱。

你最近处理的骗局是什么？莫妮卡弗雷塔斯

莫妮卡弗雷塔斯，那不是很好。但LinkedIn 正在经历巨大的增长，所以难怪该平台为什么会出现如此大量的欺诈行为。

Sara Pinto，我认为，在这一点上，我们预计每个平台都会出现诈骗，但 LinkedIn 是一个如此特殊的社交平台，它仍然让我感到惊讶。但是我想一旦你把自己伪装成别人的老板，这样的骗局就更容易了。就像新闻中提到的受害者所说的那样，你想在工作中留下好印象，尤其是当你是新人的时候。所以，你更容易落入这些计划。

萨拉平托，这真是一个奇怪的计划！我不确定语音邮件将如何工作，因为有时我们确实有语音邮件（现在没有那么多，但它确实发生了）。很高兴你立刻发现了它。

Sara Pinto，他们最后一次试图拉我的是关于订单发货。我收到一条消息，说我的订单被海关卡住了，我必须支付 x 金额才能释放它。如果它来自邮局，这可能是非常合理的。但取而代之的是这个陌生的电话号码，链接到了一个未知的网站。另外，我没有订购任何东西，所以我马上就发现了这个骗局。我还做了一些谷歌研究，检查那个电话号码上是否有任何东西，看看它是否是一家合法的公司。惊喜，惊喜，不是。甚至还有一个论坛，上面有那些成为该计划牺牲品的人的投诉，警告其他人。

Jack Boreham，骗子越来越有创意了，这是肯定的。但是看到他们现在使用LinkedIn仍然很奇怪。但我想我们会看到更多有创意的骗局，尤其是在工作环境中。我可以想象有人通过 HR 询问新员工的银行数据😬 不要给他们任何想法。

莫妮卡弗雷塔斯，我想我的惊喜来自他们伪装成某人老板的方式如此可信。你确实想给人留下好印象，但这确实是一种奇怪的方法。

Mónica Freitas，他们会在语音邮件消息旁边发送一个链接，你知道，点击链接很直观，认为不会发生任何坏事。

莫妮卡弗雷塔斯，我听说过那个！上帝保佑谷歌。它救了我无数次，哈哈。

Sara Pinto，很多人都不敢去找他们的老板复查信息……也许这就是它运作良好的原因。

Sara Pinto，是的，语音邮件的链接没有意义，哈哈哈。

萨拉平托，太真实了！我是由谷歌部分抚养长大的。

莫妮卡弗雷塔斯，这是有道理的！我希望我们都变得更加谨慎一点！



