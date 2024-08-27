初创企业的架构基础：将业务转化为技术

产品的结构基础对于初创公司的扩展、适应以及在竞争激烈的市场中蓬勃发展的能力起着至关重要的作用。早期的设计决策需要支持您的长期业务目标，同时让您的产品能够随着业务的增长而发展。但计划太过超前可能会适得其反。它会减慢您的上市时间、降低灵活性并增加资金消耗率。所有这些都会抑制增长，对于仍在追求产品市场契合度或扩展的早期产品来说，风险尤其大。





计划太过提前可能会适得其反。它可能会减慢产品上市时间、降低灵活性并增加资金消耗率。





当您为了满足未来需求而过度设计时，它会增加不必要的复杂性，并减慢基于真实客户反馈的迭代速度。关键是在可扩展架构和保持敏捷的迭代开发之间找到完美的平衡。这将确保您的产品能够满足当前需求并适应您的业务进展。





关键是在可扩展架构和保持敏捷的迭代开发之间找到完美的平衡。





详细规划和敏捷迭代方法之间的争论在该领域经常被讨论。即使在同一家公司内，团队也经常在快速行动和正确行事之间挣扎。事实介于两者之间。一方面，坚实的架构基础对于长期成功至关重要，但另一方面，它需要足够灵活，以应对不可预测的市场和不断变化的业务需求。





这种平衡使您能够快速转变，而不会损害产品的完整性，因此您可以在快速变化的环境中保持初创企业的竞争力和响应能力。





敏捷实践让初创公司能够跟踪市场趋势、响应客户反馈，然后不断改进产品。因此，它与常规实践相同 - 但更有效。这种适应性对于吸引投资至关重要，因为投资者会密切关注技术领导者的背景，以确保他们拥有打造可增长产品所需的能力。





良好的产品架构表明您的初创公司已准备好应对市场复杂性并有效扩大规模，从而增强投资者信心和获得资金的可能性。

了解业务

1. 业务阶段（PMF 前、PMF、成长期、成熟期等）：

解决技术挑战的方式取决于您对公司现状的理解。清晰度是关键。在 Pre-PMF 阶段，一切都与灵活性和快速迭代有关。一旦进入增长阶段，重点将转移到确保架构能够顺利扩展并处理不断增长的需求。

2.短期业务目标：

长期愿景是推动您业务发展的动力，而短期目标则是确保您实现目标的关键。它们是即时检查点，可指导您调整开发工作的节奏和重点，并以更谨慎的方式分配资源。

3.长期业务目标：

以收购或打入新市场为目标是一个很好的例子，长期目标会影响你的战略技术决策。这种宏观视角有助于确保你今天做出的技术选择将支持但不会限制公司未来的可扩展性和适应性。

4.产品愿景：

为了使技术与整体业务战略保持一致，必须有明确的产品愿景。正如我上面提到的那样，这是业务的核心驱动力，无论您的目标是主宰利基市场还是融入更大的生态系统，这一愿景通常都会决定早期的架构决策。

5. 竞争和市场细节：

市场瞬息万变，监管要求的变更往往令人措手不及。然而，密切关注竞争动态和市场趋势有助于您预测可能影响您的产品或战略的变化，这对于金融科技或医疗保健等监管严格的行业尤其重要。清晰的理解等于避免代价高昂的错误。

6.收入来源：

了解公司的收入模式（无论是基于订阅、交易还是广告）决定了哪些功能或能力可以得到优先处理。这种了解是确保您的开发工作与业务的主要驱动力保持一致的关键。

7. 客户：

客户群体是他们自己的生态系统，深入了解痛点和行为可以决定用户体验和功能优先级。客户的需求是指导您重点关注开发工作的有力指南。

8.资源分配：

预算、人才和技术是需要考虑到的因素，以便正确确定计划和项目的优先顺序。挑战在于平衡当前技术需求与长期目标，尤其是在资源紧张的情况下。





**询问、聆听、思考



**说到收集信息，答案很简单——问。您可以接触利益相关者、产品团队、技术人员，尤其是客户。与这些群体直接对话可以让您深入了解如何将技术与业务目标相结合。如果您需要深入挖掘，请随时索取相关信息和背景信息，这可以帮助您做出更明智的决策。

将业务转化为技术

在敏捷环境中，您将在一个动态的协作生态系统中工作，跨职能团队、利益相关者、客户和合作伙伴在此不断互动。信息流动迅速，基于持续反馈和不断变化的市场条件的优先事项也经常发生变化。









对于技术领导者来说，这种环境意味着要处理很多事情。你需要不断权衡：我们想要构建什么，真正需要构建什么？每个人认为需要构建什么，实际上必须构建什么？需要构建什么，实际上可以构建什么？





你总是在权衡：我们想要建造什么，又真正需要建造什么？每个人认为需要建造什么，又真正必须建造什么？需要建造什么，又真正可以建造什么？





随着业务的发展，优先级也在不断变化，将技术工作与目标保持一致变得越来越复杂。让我们来看看业务目标和技术目标是如何变化的，例如从 PMF 前阶段到 PMF 后阶段：

阶段 敏捷业务目标 建筑方法 PMF 前 (MVP) - 快速验证产品与市场的契合度 MVA（最小可行架构）：仅构建支持核心功能所需的内容。确保它足够灵活以进行迭代，但足够强大以进行扩展而无需以后进行重大返工。尽量避免使用拐杖，因为在找到 PMF 后您会后悔。 PMF 前 (MVP) - 根据客户反馈快速迭代 保持灵活性，这样您就可以快速更换部件或调整，而无需重写所有内容。例如，模块化设计可以让您将组件分开，以便可以独立调整它们。



PMF 前 (MVP) - 最大限度缩短上市时间 加快开发和部署。例如，使用云服务可以避免重复工作并更快地将产品推向市场。 PMF 前 (MVP)

- 平衡速度与长期可持续性

技术债务管理：某些技术债务是不可避免的，但要谨慎管理以防止将来出现问题。 PMF 后（增长） - 扩大产品以满足不断增长的需求 确保系统能够处理增加的流量和使用量。例如，可扩展架构可以帮助重构以获得更好的性能和水平扩展。 PMF 后（增长） - 提高用户体验和稳定性 使系统更易于维护和扩展。例如，面向服务架构 (SOA) 可以帮助将整体分解为更小的独立服务。 PMF 后（增长） - 根据已验证的用例扩展功能 安全地推出新功能。例如，功能切换可以允许在生产中进行测试，而不会危及整个系统。 PMF 后（增长） - 提高可靠性和正常运行时间 提高系统可靠性。例如，内置冗余和故障转移机制，以在故障期间维持正常运行时间。





要将业务需求转化为技术规范，最好的方法是高度依赖敏捷实践的战略方法。有几种策略可以实现这一点：





用户故事和用例：这可以概述最终用户如何与产品互动，并有助于弥合业务目标和技术要求之间的差距，以便每个人都达成共识。





敏捷待办事项管理：保持与业务目标相一致的、组织良好的待办事项，使您能够根据对产品上市时间和整体成功影响最大的因素来确定优先级。





协作工具：利用 Jira、Trello 或 Asana 等应用程序让每个人都了解情况，并清楚了解技术要求和优先级。这样您就可以促进实时沟通和任务跟踪。





迭代开发：以小而可管理的增量构建产品，为持续反馈和课程修正留出空间，确保产品与不断变化的业务目标保持一致。

灵活性和可维护性设计

在构建需要发展和适应的产品时，某些架构原则必须成为不可协商的。模块化设计是这些基本原则之一，它在创建不仅可扩展和灵活而且易于长期维护的系统方面发挥着关键作用。

解耦架构

这种方法就是将系统分解为更小的服务、组件或模块。每个组件都设计为独立执行特定功能，这使得开发、测试和扩展变得更加容易。解耦可确保模块或服务之间的依赖性最小，从而增强灵活性，并使其更容易交换或更新组件，而不会导致系统其他地方出现问题。





这可以通过不同的架构方法来实现，例如面向服务、模块化、微服务架构、事件驱动或基于插件的设计。当然，具体方法的选择完全取决于您的具体情况。





解耦的好处：

提高可维护性：可以更新或替换独立模块，而无需触及系统的其余部分，从而使代码库更易于管理，并降低更新期间引入错误的风险。





可扩展性：为了有效地分配资源并确保系统可以处理增加的负载而无需进行重大的重新设计，可以根据需求独立扩展各个部分。





增强灵活性：需要添加新功能或修改现有功能？模块化系统只需更新或添加单个组件即可轻松扩展。这对于需要快速适应市场变化的初创公司来说至关重要。



最佳实践：

定义清晰的接口：模块之间定义明确的接口可确保一个组件内的变化不会影响整个系统。





封装：每个部分都应封装其功能，隐藏其内部实现细节。这种关注点分离允许独立开发和测试。





单一职责原则：为了使每个部分更易于理解、开发和维护，每个组件都应该具有单一职责，专注于系统功能的一个方面。

确保可维护性

一开始就正确构建系统固然很好，但长期维护系统也同样重要。什么构成了可维护的系统？开发人员可以轻松理解、修改和扩展的系统。





设计可维护系统的技术：

标准化：清晰易懂的代码以及适当的文档和注释是关键。遵守编码标准和最佳实践有助于新开发人员快速上手并缩短学习时间。





自动化测试：实施自动化测试可尽早发现错误并确保更改不会破坏现有功能。单元测试、集成测试和端到端测试都在维护代码质量方面发挥作用。





持续集成和持续部署 (CI/CD)：设置 CI/CD 管道可自动执行代码构建、测试和部署，确保持续集成和部署更改，从而降低集成问题的风险。

确保架构面向未来

随着初创公司的发展，对系统的需求也会随之增长。预测增长和可扩展性需求对于构建可以轻松应对这些变化的架构至关重要。

预测增长和扩展需求

规划未来增长不仅仅是在流量激增时添加更多服务器。它涉及分析市场趋势、预测用户增长，并确保您的系统可以顺利进行水平和垂直扩展。





预测增长的关键方法：

市场分析和预测：关注行业趋势和增长预测有助于您评估用户、数据和交易的潜在增长。这种洞察力对于评估可扩展性需求至关重要。





负载测试和性能基准测试：定期负载测试可以模拟高流量场景，帮助在瓶颈成为严重问题之前发现它们。在各种条件下进行基准测试可以揭示容量限制并告知必要的优化。





可扩展性规划：清晰的可扩展性计划通常概述了不同系统组件的扩展方式，无论是水平扩展（添加更多实例）还是垂直扩展（增加容量）。





可扩展性策略：

分片：涉及在多个节点上分发数据或处理任务，有助于管理大型数据集，并通过平衡负载来提高性能。





缓存：实施缓存机制可以将频繁访问的数据存储在临时存储层中，从而大大减少系统负载，从而实现更快的访问并减少重复处理的需要。





异步处理：这种方法允许在后台处理任务，释放资源并使您的系统能够有效地处理更多并发请求。

建筑适应性

灵活性是您面向未来的保障。您的架构不仅应能够适应增长，还应能够适应业务需求或行业技术变化的变化。





构建适应性系统的技术：

解耦组件：设计通过明确定义的接口进行通信的解耦组件，可以更轻松地更新或替换系统的各部分而不会影响其他部分。





API 优先方法：将 API 开发为系统组件之间交互的主要手段，确保每个部分能够独立发展并与新技术顺利集成。





容器化： Docker 等工具允许您将应用程序及其依赖项打包在一起，确保跨环境的一致性并简化更新和新功能的部署。



进行迭代改进：

敏捷迭代：采用敏捷方法并进行小规模、增量更新，可以让您的系统根据反馈和不断变化的需求不断发展。





回顾和事后分析：在重大发布或事件后进行回顾有助于团队从成功和失败中吸取教训，指导未来迭代的改进。

好的，但是我可以从哪里学习呢？





保持技术敏锐度不仅意味着了解趋势，还意味着深入研究您的业务领域的正确资源并弄清楚如何应用您所学到的知识。





首先要做的事情如下：

您自己的技术知识和经验：这是您的基础。但技术不会停滞不前，您也不应该停滞不前。掌握新工具、框架和方法是做出明智决策的关键。

商业洞察力：正如我们所说，将您的技术专长与对业务方面的深刻理解相结合至关重要。了解市场、战略以及利益相关者的需求有助于确保您的技术选择与更广泛的业务目标保持一致。

竞争对手的解决方案：了解竞争对手如何解决类似问题总是明智之举——不是抄袭，而是了解哪些方法有效，哪些地方可以做得更好。有时，效仿也可能是一种制胜策略。

跨行业解决方案：最好的想法往往来自于研究其他行业如何处理类似问题。研究不同的领域可以为你提供应对自身挑战的新视角。

客户和合作伙伴的反馈：在 B2B SaaS 或金融科技等领域工作时，您经常与合作伙伴的技术团队互动或处理集成，他们的反馈和专业知识非常宝贵。他们的实际见解可以揭示从您的角度来看可能并不明显的挑战和机遇，并帮助您微调解决方案。

结论

让产品架构与业务目标保持一致并非易事。但是，通过专注于模块化设计、可维护性和灵活性，您可以构建一个足够强大以支持增长且适应性强的系统来应对变化。倾听客户和合作伙伴的反馈，探索跨行业解决方案，并向竞争对手学习。这种全面的方法可确保您的架构能够随着初创企业的发展而扩展和发展。





归根结底，一切都在于平衡 — 创造一款既能满足当今需求又能应对未来挑战的产品。有了正确的策略，您的初创公司就能走上长期成功之路。



