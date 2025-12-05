家庭护理中的AI:人工智能驱动的患者支持,护理工作流程和社会护理的未来

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/12/05
featured image - 家庭护理中的AI:人工智能驱动的患者支持,护理工作流程和社会护理的未来
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories學到更多

註釋

avatar

標籤

data-science#predictive-care-technology#ai-powered-care-plans#ai-in-home-care#uk-home-care-ai-systems#carer-workflow-automation#homecare-automation-tools#ai-social-care#good-company

这篇文章刊登在

Arweave
viewblock
ViewBlock
TerminalTerminalLiteLite
Archives
X
Bsky
Mas

Related Stories