Nueva Historia

AI en la atención domiciliaria: apoyo al paciente impulsado por IA, flujos de trabajo de cuidadores y el futuro de la atención social

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/12/05
featured image - AI en la atención domiciliaria: apoyo al paciente impulsado por IA, flujos de trabajo de cuidadores y el futuro de la atención social
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesAprender Mas

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

data-science#predictive-care-technology#ai-powered-care-plans#ai-in-home-care#uk-home-care-ai-systems#carer-workflow-automation#homecare-automation-tools#ai-social-care#good-company

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories