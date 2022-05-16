如何打造领先的移动应用：应用稳定性指数

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移动应用程序对业务增长比以往任何时候都更加重要，因为它们正在为越来越多的客户互动提供动力。





用户对其移动应用程序有很高的期望，例如稳定性、速度以及新功能和内容的可用性。



为了帮助您了解您的应用程序与其他领先移动应用程序的比较，Bugsnag 编制了基准，包括对稳定性如何影响应用程序商店评级的分析，以及稳定性和发布频率的行业趋势。





我们邀请您探索它们。

应用稳定性是质量和数量的反映

移动应用程序的稳定性可能会受到用户交互的价值和数量等因素的影响。





作为用户体验的关键指标，应用稳定性是一项重要的业务指标，包括转化、参与和留存，所有这些都与收入和业务增长相关。





这就是为什么跨行业的领先工程组织正在积极努力管理和提高他们的应用程序稳定性。





稳定性是无崩溃的应用程序会话的百分比。稳定性分数用于衡量应用程序的健康状况和用户体验。

市场领先的应用程序有什么特点？





为了让移动应用程序引领市场并站在业务增长的最前沿，公司应该执行以下见解。



应用稳定性得分中的 9 越多，应用商店评分越高。



在交互价值、客户忠诚度和应用程序稳定性之间存在权衡。交互的价值可能是应用稳定性的最强预测指标。



随着应用程序的更新更加频繁，每周发布正在取代双周标准。



稳定性 9类似于基础设施和运营团队用来衡量正常运行时间和可用性的 5 个 9。稳定性得分中的 9 越多表明应用体验越稳定。





在稳定性得分中获得更多 9 的应用会获得更高的应用商店评分





用户根据他们的整体体验对 Google Play 和 Apple App Store 上的应用程序进行评分。





根据应用程序的类型，某些因素比其他因素更重要。示例包括有用性、设计、参与度和稳定性。分析不同稳定性群组的应用商店评级可以深入了解稳定性如何影响用户体验。





按应用稳定性划分的应用商店评级





评分中位数









在稳定性得分中获得更多 9 的应用具有更高的应用商店评分。





这展示了更稳定的应用程序如何推动更出色的用户体验、最大限度地提高留存率并建立竞争优势。



经常发生的稳定性问题和错误会破坏应用体验，并可能促使用户提交较低的评分。





这解释了稳定性低于 99% 的应用的评级分布范围更广以及应用商店评级中位数较低的原因。

价值、忠诚度和稳定性之间的权衡

根据行业的不同，不同的因素对稳定性有不同的影响。





了解这些因素将有助于工程组织制定有效的策略来交付更高质量的应用程序。

各行业的应用稳定性

高稳定性





开拓者：对于一项重要任务，您需要这个应用程序。



与 B2C SaaS 应用程序相比，B2B SaaS 应用程序通常拥有更少和更高的付费用户，具有更高的中位数稳定性。

吸引客户的成本更高，因此通过稳定的应用体验留住他们更重要。



电子商务、旅游和酒店以及金融和银行应用程序的用户打开应用程序是为了花钱或管理资金，它们需要保持更高的稳定性，因为崩溃直接影响收入。



中等稳定性

老忠实者：它确实有效，但还有改进的余地。



B2C SaaS/Consumer Mobile、Consumer Goods 和 Health & Wellness 应用程序拥有忠实用户。当面临应用程序稳定性问题时，他们切换到竞争对手的速度较慢。

这些应用程序能够平衡稳定性计划与其他以客户为中心的计划。



稳定性低

一角钱一打：如果你不喜欢它，还有很多其他的。



手机游戏可以吸引数百万用户，但这些用户的忠诚度可能较低，要留住他们需要持续的参与，比如经常使用新内容和游戏模式更新游戏。

频繁的代码更改可能会引入更多错误，这解释了游戏行业较低的中位数稳定性分数和更广泛的分数分布。



媒体和娱乐应用程序也服务于大众市场，并且往往具有较低的 ARPU（每用户平均收入），因此经常提供新功能至关重要。

业内许多历来不受技术驱动的人正在迅速建立他们的移动流媒体计划，以保持竞争力。

每周发布取代双周规范

开发人员更新应用程序以提供新功能并解决软件错误。





了解高稳定性应用程序发布新版本的频率可以帮助开发团队对其应用程序的发布节奏进行基准测试，并决定是否需要对其进行调整以提高留存率。



我们的研究表明，与之前流行的每两周 1 次的趋势相比，领先的移动应用程序已转变为每周 1 次的发布节奏。



发布频率衡量应用程序在 30 天的时间跨度内更新到新版本的次数。





不同行业的发布频率







