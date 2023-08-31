如何在受限区域访问 YouTube — 10 种方法

YouTube 这个平台最初是一个简单的视频共享网站，现已呈指数级增长，成为一种全球现象。根据Statista 的数据，截至 2023 年，YouTube 的用户数量惊人，其中印度以 4.67 亿用户位居榜首，其次是美国（2.46 亿）和巴西（1.42 亿）。如此庞大的数量凸显了 YouTube 超越国界和文化的普遍吸引力。然而，尽管其覆盖全球，许多用户经常发现自己面临地理限制和网络封锁等障碍。本文旨在成为您应对这些挑战的综合指南，确保您可以在世界任何地方观看 YouTube 视频。

YouTube 为什么被屏蔽？

YouTube 的全球吸引力是不可否认的。然而，正如许多用户令人沮丧地发现的那样，并非所有内容都可以普遍访问。造成这些限制的因素有几个，每个因素都有不同的动机和影响：





国家审查制度和政府法规 ：在更大范围内，整个国家/地区都可以屏蔽 YouTube。政府可能会因政治内容、文化敏感性或控制信息流动而限制访问。中国和朝鲜等国家是由于严格的政府法规而无法访问 YouTube 的著名例子。

：在更大范围内，整个国家/地区都可以屏蔽 YouTube。政府可能会因政治内容、文化敏感性或控制信息流动而限制访问。中国和朝鲜等国家是由于严格的政府法规而无法访问 YouTube 的著名例子。 许可和广播权 ：内容创作者和发行商经常签订限制其视频播放地点的协议。例如，一段音乐视频可能在美国可用，但由于与唱片公司的许可协议而在德国被屏蔽。这些地理限制确保内容提供商可以在特定市场中通过其视频获利，通常与他们拥有发行权的地区保持一致。

：内容创作者和发行商经常签订限制其视频播放地点的协议。例如，一段音乐视频可能在美国可用，但由于与唱片公司的许可协议而在德国被屏蔽。这些地理限制确保内容提供商可以在特定市场中通过其视频获利，通常与他们拥有发行权的地区保持一致。 机构网络限制 ：是否尝试过在学校或工作时间访问 YouTube？许多教育机构和工作场所都会阻止访问 YouTube，以最大程度地减少干扰并确保一个专注的环境。虽然目的是提高生产力，但它常常使个人无法获得有价值的教育和信息内容。

：是否尝试过在学校或工作时间访问 YouTube？许多教育机构和工作场所都会阻止访问 YouTube，以最大程度地减少干扰并确保一个专注的环境。虽然目的是提高生产力，但它常常使个人无法获得有价值的教育和信息内容。 视频创作者的自由裁量权：并非所有障碍都来自外力。内容创作者自己可以选择根据年龄或地区偏好限制他们的视频。例如，视频可能被认为不适合年轻观众，因此有年龄限制。同样，出于个人偏好或战略原因，创作者可能会选择仅在特定区域提供其内容。

解锁 YouTube 视频的 10 种方法

使用 VPN 解锁 YouTube 使用代理服务器访问 YouTube 使用 Google 翻译解锁 YouTube 受限视频 使用浏览器扩展/附加组件解锁 YouTube 使用 Tor 浏览器解锁 YouTube 使用移动热点解锁 YouTube 使用 SmartDNS 服务解锁 YouTube 通过修改 URL 解锁 YouTube 通过更改 DNS 服务器来解锁 YouTube 使用 YouTube 的替代平台

方法 1：使用 VPN 解锁 YouTube

VPN（即虚拟专用网络）是在线限制和监控日益增多的时代中数字自由的灯塔。通过在您的设备和互联网之间创建安全且加密的连接，VPN 可通过远程服务器重新路由您的互联网流量。这不仅可以掩盖您的原始 IP 地址，还可以让您虚拟地“搬迁”到世界的其他地方。此功能对于绕过 YouTube 等平台上的地理限制非常有用。





使用 VPN 在受限区域解锁 YouTube 的分步指南：





选择信誉良好的 VPN 服务：在众多 VPN 提供商中，我推荐NordVPN，它是最安全、最快速的 VPN 服务。 下载并安装：订阅 NordVPN 后，下载适用于您的设备（PC、智能手机、平板电脑）的应用程序，然后按照安装提示进行操作。 连接到服务器：启动 VPN 应用程序并登录。从可访问 YouTube 视频的国家/地区选择服务器位置。 访问 YouTube ：启用 VPN 后，导航到 YouTube 并欣赏之前被阻止的内容。 断开连接：会话结束后，请确保断开与 VPN 的连接以恢复到常规互联网连接。





笔记！！！虽然解锁 YouTube 是一个显着的优势，但 VPN 的好处远不止于此。在数字隐私不断受到威胁的时代，VPN 可以充当盾牌，保护您的数据免受潜在的窥探，无论是黑客、广告商还是政府。无论您是开展业务、在线购物还是只是浏览，VPN 都能确保您的敏感信息（如密码和信用卡详细信息）保密。









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方法二：使用代理服务器访问YouTube

代理服务器与 VPN 非常相似，充当您的设备和互联网之间的中介。他们获取您请求的网络内容并将其转发回给您，从而有效地更改您的原始 IP 地址。此过程允许用户绕过某些在线限制，包括 YouTube 上的限制。然而，并非所有代理都是一样的，了解它们的细微差别对于获得最佳体验至关重要。

Web 代理和常规代理之间的区别：

网络代理 ：无需安装任何软件，即可通过网络浏览器轻松访问这些代理。用户只需访问网络代理站点，输入他们想要访问的 URL（例如被阻止的 YouTube 视频），代理就会为他们检索内容。 Web 代理对于一次性使用很方便，但可能无法提供一致的速度或可靠性。

：无需安装任何软件，即可通过网络浏览器轻松访问这些代理。用户只需访问网络代理站点，输入他们想要访问的 URL（例如被阻止的 YouTube 视频），代理就会为他们检索内容。 Web 代理对于一次性使用很方便，但可能无法提供一致的速度或可靠性。 常规（或专用）代理：这些是由代理服务提供的特定 IP 地址，用户可以在其设备设置或软件中进行设置。与网络代理相比，它们提供更稳定、更快速的连接。专用代理可以进一步分为私有、共享、住宅和数据中心代理，每种代理都有其独特的功能和用例。

使用代理网站解锁 YouTube 的分步指南：

查找信誉良好的代理站点：首先搜索可靠的网络代理。一些流行的选项包括 HideMyAss、ProxySite 和 FilterBypass。 导航到代理站点：选择代理站点后，请在网络浏览器中将其打开。 输入 YouTube URL：在代理网站的主页上，您通常会找到一个搜索栏或一个可以输入 URL 的框。输入“ www.youtube.com ”或粘贴您要访问的特定 YouTube 视频的直接链接。 选择服务器位置（如果可用）：某些代理站点允许您选择服务器位置。选择可以访问 YouTube 内容的国家/地区。 点击“前往”或“浏览”：输入 YouTube URL 并选择服务器位置（如果适用）后，点击按钮（通常标记为“前往”、“浏览”或类似名称）以通过代理访问该网站。 欣赏视频：代理将为您获取 YouTube 内容，绕过任何限制。您现在可以像平常一样观看视频。





笔记！！！代理服务器提供了绕过在线限制的快速解决方案，但它们也存在一系列安全问题。与 VPN 不同，许多代理服务器不会加密您的数据，从而使您的在线活动暴露于潜在的窃听者之下。缺乏加密可能会带来风险，尤其是在访问敏感信息或进行交易时。此外，一些免费代理服务可能会跟踪您的活动或将广告插入您访问的网页中。









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方法 3：使用 Google 翻译解锁 YouTube 受限视频

一种鲜为人知但出奇有效的绕过 YouTube 限制的方法是使用谷歌翻译。虽然谷歌翻译的主要目的是打破语言障碍，但它的功能可以创造性地重新调整，以绕过 YouTube 的限制。这种非常规的方法利用谷歌翻译作为临时代理，允许您访问被阻止的内容，而无需专门的软件。

使用 Google Translate Hack 的分步指南：

导航至 Google 翻译：打开浏览器并前往 Google 翻译网站。 输入 YouTube URL：在左侧框中（源文本），输入或粘贴指向您要访问的特定 YouTube 视频或 YouTube 主页的直接链接。 选择语言：将源语言设置为英语以外的任何语言（例如西班牙语），并将目标语言设置为英语。 访问翻译的链接：谷歌翻译处理完 URL 后，右侧框中将出现一个可点击的链接（翻译后的文本）。单击此链接。 享受内容：谷歌翻译将充当中介，为您获取 YouTube 内容。视频或主页应在 Google 翻译框架内加载，以便您观看视频或浏览 YouTube。





笔记！！！虽然谷歌翻译破解是一个绝妙的技巧，但它可能无法一致地适用于所有类型的内容或在所有地区。这是偶尔访问的快速解决方案，但可能不适合定期或长期使用。

方法 4：使用浏览器扩展/附加组件解锁 YouTube

浏览器扩展程序或附加组件是向您的网络浏览器添加特定特性或功能的小型软件组件。它们可以定制您的浏览体验、增强浏览器功能，甚至帮助绕过在线限制。对于面临访问障碍的 YouTube 爱好者来说，某些扩展可以改变游戏规则，使他们能够无缝访问受限内容。

解锁 YouTube 的热门选项：

Magic Actions for YouTube：此扩展提供了一系列功能，包括影院模式、屏幕截图功能，以及重要的是绕过国家/地区限制。

YouTube 增强器：虽然主要设计用于提供播放增强和视频播放速度控制，但它还提供绕过区域内容块的功能。

TunnelBear：该扩展每月提供 500MB 的免费数据，以其强大的安全功能而闻名。

uBlock Origin：虽然主要是广告拦截器，但 uBlock Origin 还具有绕过某些网络限制的功能，使其成为一种多功能选择。

如何使用扩展程序/附加组件在受限区域解锁 YouTube：

选择并安装：根据您的浏览器和需求，从 Chrome 网上应用店、Firefox 附加组件市场或 Microsoft Edge 附加组件等可信来源选择合适的扩展程序。 激活扩展程序：安装后，您通常会在浏览器地址栏附近看到该扩展程序的图标。单击它即可激活。 选择服务器/位置：许多 VPN 或代理扩展允许您选择服务器位置。选择可以访问 YouTube 内容的区域。 导航到 YouTube：扩展程序处于活动状态后，前往 YouTube。以前受限制的内容现在应该可以访问。





笔记！！虽然浏览器扩展可以提供快速修复，但它们可能无法提供与 VPN 或专用代理相同级别的安全性。使用这些工具时请务必小心，尤其是当您担心维护高水平的隐私和安全性时。

方法 5：使用 Tor 浏览器解锁 YouTube

Tor 浏览器以其对用户隐私和匿名的重视而闻名。虽然它通常与访问暗网相关，但其主要功能是提供去中心化、加密的浏览体验。本质上，Tor 通过全球多个志愿者运营的服务器路由您的数据，掩盖您的真实 IP 地址和位置。 Tor 浏览器虽然以其强大的隐私功能而闻名，但也可用于避免 YouTube 访问障碍。通过通过全球服务器网络重新路由互联网流量，Tor 不仅可以确保用户匿名，还提供了绕过 YouTube 区域封锁和限制的方法。

使用 Tor 解锁 YouTube 的分步指南：

下载并安装：访问 Tor 项目官方网站并下载适合您操作系统的 Tor 浏览器。按照安装说明进行操作。 启动 Tor 浏览器：安装后，打开 Tor 浏览器。对于首次使用的用户，系统会提示您配置屏幕。大多数用户只需单击“连接”即可。 输入 YouTube URL：在 Tor 浏览器的地址栏中，输入“ www.youtube.com ”或粘贴您要访问的特定 YouTube 视频的直接链接。 享受内容：Tor 浏览器将访问 YouTube，绕过任何地理限制或网络封锁。您现在可以无缝观看视频。 关闭 Tor 浏览器：完成后，关闭 Tor 浏览器，如果您近期不打算使用它，最好将其删除。





笔记！！虽然 Tor 浏览器是隐私的堡垒，但其中继系统可能会导致浏览速度相对较慢。此外，由于 Tor 网络的性质，建议不要在使用浏览器时输入或访问任何敏感的个人信息。









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方法 6：使用移动热点解锁 YouTube

当 YouTube 在特定网络（例如学校或办公室 Wi-Fi）上被阻止时，使用移动热点可能是一个简单的解决方案。移动热点利用智能手机的蜂窝数据创建个人 Wi-Fi 网络，有效绕过您当前所在网络的限制。

移动热点如何绕过某些限制：

不同的网络来源：当您激活移动热点时，您实际上是在创建一个源自移动运营商数据的新网络。这个新网络独立于您之前连接的受限 Wi-Fi，这意味着它不会继承任何阻止规则或限制。

直接互联网访问：与通常设有防火墙和过滤器的机构或公共网络不同，移动热点提供直接互联网访问。这意味着您和您想要访问的内容（包括 YouTube）之间的障碍更少。

灵活性和控制：通过移动热点，您可以控制网络设置。没有第三方管理员施加限制，让您可以自由访问任何网站或服务，包括被阻止的 YouTube 视频。

使用移动热点访问 YouTube 的步骤：

激活移动热点：在智能手机上，转到“设置”并查找“移动热点”或“网络共享”选项。激活它即可将您的手机变成 Wi-Fi 热点。 连接您的设备：在您想要访问 YouTube 的设备（例如笔记本电脑、平板电脑）上，搜索可用的 Wi-Fi 网络。您应该会看到列出的手机网络。使用手机热点设置中提供的密码连接到它。 访问 YouTube：连接到移动热点后，打开浏览器并导航到 YouTube。该平台应该可以不受先前限制的访问。





请注意您的移动数据使用情况，尤其是当您的数据有限或正在观看高清视频时。流式传输可以快速消耗数据。

方法 7：使用 SmartDNS 服务解锁 YouTube

SmartDNS 是对传统 DNS 服务的现代改造，专门设计用于绕过地理限制并从世界任何地方访问被阻止的内容。虽然两者的主要功能都是将域名转换为 IP 地址，但 SmartDNS 更进一步，通过其他国家/地区的服务器重新路由特定部分的流量，使您看起来像是从该位置访问互联网。

5 种流行的 SmartDNS 服务：

NordVPN SmartDNS：作为著名 NordVPN 品牌的延伸，他们的 SmartDNS 服务可确保快速访问地理限制内容，而不会影响速度。 智能 DNS 代理：该服务提供广泛的服务器位置并与多种设备兼容，对于那些热衷于解锁 YouTube 的人来说是一个多功能的选择。 Surfshark SmartDNS：Surfshark 以其价格实惠的 VPN 服务而闻名，还提供 SmartDNS 功能，允许用户跨各种设备无缝解锁 YouTube 和其他平台。 Unlocator：Unlocator 以其高速服务器和用户友好的界面而闻名，是绕过 YouTube 和其他流媒体平台地理限制的首选。 OverPlay：OverPlay 专为流媒体爱好者量身定制，拥有针对高清视频播放进行优化的服务器，使其成为 YouTube 爱好者的首选。

使用 SmartDNS 的好处：

速度：由于只有一小部分流量会被重新路由，并且不涉及加密，因此与 VPN 相比，SmartDNS 通常提供更快的速度，使其成为在 YouTube 上流式传输高质量视频的理想选择。

易于使用：设置 SmartDNS 通常非常简单。大多数服务都提供用户友好的应用程序或指南来协助设置过程。

设备兼容性：SmartDNS 服务与多种设备兼容，从计算机和智能手机到智能电视和游戏机。

成本效益：许多 SmartDNS 提供商提供有竞争力的价格，尤其是与 VPN 服务相比。有些甚至提供包含 VPN 和 SmartDNS 选项的捆绑包。





注意：虽然 SmartDNS 是绕过地理限制的强大工具，但请务必记住，它无法提供与 VPN 相同级别的安全性和隐私性。它最适合用于流式传输和访问被阻止的内容，而不是需要高度隐私的活动。

方法8：通过修改URL解锁YouTube

绕过 YouTube 次要限制的一种非常简单但偶尔有效的方法是对视频的 URL 进行轻微修改。该技术主要针对基于 URL 的过滤器，这些过滤器通常在机构或工作场所中用于阻止特定网站。

说明网址：

HTTP 到 HTTPS（反之亦然）：某些过滤器可能仅阻止网站的“http”版本。通过将 URL 从“http://”更改为“https://”，您也许能够访问该网站。 “https”中的“s”代表“安全”，表示该网站的安全版本。然而，如今大多数现代网站（包括 YouTube）都默认使用“https”。

使用直接视频链接：您可以尝试使用视频的直接链接，而不是访问 YouTube 主网站。如果仅屏蔽主域而不屏蔽特定视频 URL，则此方法可能有效。

更改域名：某些过滤器可能会阻止“ www.youtube.com ”，但不会阻止其他域名变体，例如“ m.youtube.com ”（移动版）或“ youtube.com ”（不带“ www”）。尝试这些不同的 URL 结构有时可以绕过基本过滤器。

效力：

URL 修改的有效性很大程度上取决于阻止机制的复杂程度：





基本过滤器：对于基于 URL 的简单过滤器（例如阻止特定关键字或域的过滤器），修改 URL 可能非常有效。

高级过滤器：更高级的过滤系统，例如那些检查内容或使用人工智能来确定网站性质的系统，不太可能被 URL 修改所欺骗。

地理限制：修改 URL 无助于绕过内容创建者或分发者设置的地理限制。对于此类限制，VPN 或代理等其他方法更有效。





笔记！！ URL 修改是一种快速且简单的尝试方法，但它不是一个有保证的解决方案。其成功率因限制的类型和复杂程度而异。如果它不起作用，建议探索本指南中提到的其他方法。

方法 9：通过更改 DNS 服务器来解锁 YouTube

域名系统 (DNS) 是互联网的基本组成部分，充当将人类友好的域名（如“ youtube.com ”）转换为计算机可以理解的 IP 地址的目录。有时，在 DNS 级别实施限制或阻止，导致某些网站无法访问。通过更改 DNS 服务器，您有可能绕过这些阻止并访问受限制的内容。

什么是 DNS？

从本质上讲，DNS 就像互联网的电话簿。当您在浏览器中输入网站名称时，DNS 系统会将该名称转换为 IP 地址，将您的浏览器定向到正确的服务器。此过程至关重要，因为人类使用名称是为了方便，而计算机则使用数字 IP 地址来在网络上相互识别。





通常，您的 Internet 服务提供商 (ISP) 自动分配 DNS 服务器。如果 ISP 决定阻止某些网站，他们可以在其 DNS 服务器上执行此操作，从而阻止用户访问这些网站。

更改 DNS 服务器有何帮助：

绕过限制：通过切换到不同的 DNS 服务器，例如 Google（8.8.8.8 和 8.8.4.4）或 Cloudflare (1.1.1.1) 提供的服务器，您可以绕过默认 ISP DNS 施加的阻止。这些第三方 DNS 服务器通常没有与 ISP 分配的服务器相同的限制。

提高速度和性能：一些第三方 DNS 服务器比 ISP 分配的服务器更快、更可靠，从而加快网站加载时间。

增强隐私：ISP 可以通过其 DNS 服务器跟踪您的浏览历史记录。使用第三方 DNS 可以增加一层隐私，因为您的 ISP 无法直接获取您的浏览数据。

更改 DNS 服务器的步骤：

访问网络设置：在您的计算机或设备上，导航至网络设置或属性。 找到 DNS 设置：找到允许您指定 DNS 服务器地址的部分。 输入新的 DNS 地址：将现有地址替换为您选择的第三方 DNS 服务器的地址。 保存并重新启动：保存更改并重新启动设备或网络连接以使更改生效。





DNS服务器可以有效绕过某些限制，选择信誉良好的DNS提供商至关重要，以确保安全性和可靠性。请始终确保您输入的 DNS 地址准确，以避免出现连接问题。

方法 10：使用 YouTube 的替代平台

虽然 YouTube 是世界上最受欢迎的视频共享平台，但它并不是唯一的选择。如果由于地理限制或其他阻止而无法访问 YouTube 上的特定内容，替代平台可能会托管相同或相似的内容。尝试超越 YouTube 通常可以发现新的内容创作者和独特的视频。

流行的替代视频平台：

Vimeo：Vimeo 以其高质量的内容和专业的用户群而闻名，是电影制片人和艺术家经常光顾的平台。与 YouTube 相比，它提供了更精心策划的体验，并且通常没有常见的病毒式视频的混乱。许多内容创作者将他们的作品上传到 YouTube 和 Vimeo 上，以吸引更广泛的受众。 Dailymotion：作为全球最大的视频平台之一，Dailymotion 提供各种内容，从用户生成的视频到专业制作的剪辑。它的界面有点让人想起 YouTube，让用户可以轻松转换和搜索内容。 Rumble：作为一个倡导言论自由和多元化观点的平台，Rumble 赢得了创作者和观众的青睐。它对最少内容审核的承诺意味着观众经常在这里找到更广泛的观点和主题。 Twitch：虽然 Twitch 主要以直播而闻名，尤其是在游戏社区，但 Twitch 还托管各种视频内容。许多 YouTube 用户和内容创作者在 Twitch 上都有频道，他们在 YouTube 活动的同时上传或流式传输内容。

在受限区域解除屏蔽 YouTube 的安全和法律影响

虽然不受限制地访问 YouTube 内容的吸引力是不可否认的，但了解与某些解锁方法相关的潜在安全风险和法律影响至关重要。绕过限制看似无害，但有时可能会导致意想不到的后果。

与免费解锁程序和代理相关的风险：

恶意软件和病毒：许多免费的解锁程序和代理服务都充满了恶意软件。毫无戒心的用户可能会无意中下载恶意软件或病毒，从而损害设备的安全。

数据盗窃：免费服务通常缺乏强大的安全措施。这使得黑客更容易拦截和窃取个人数据，包括登录凭据、财务信息和其他敏感详细信息。

连接不可靠：免费代理和解锁程序可能会提供不稳定的连接，导致频繁断开连接、速度缓慢和流媒体体验不佳。

侵入性广告：为了维持运营，许多免费服务都会用侵入性广告轰炸用户。其中一些广告可能是恶意的，会引导用户访问网络钓鱼网站或提示不需要的下载。

绕过地理限制的法律立场：

不同的法规：绕过地理限制的合法性因国家/地区而异。虽然一些国家对此视而不见，但另一些国家则对此类做法制定了严格的规定。

内容许可：地理限制通常源于内容创建者和发行商之间的许可协议。绕过这些限制可能会违反这些协议，并可能导致法律后果。

VPN 使用：在某些国家/地区，出于任何目的（包括绕过地理限制）使用 VPN 都是非法的。这些地区的用户在使用VPN前应谨慎行事并熟悉当地法律。

潜在后果：虽然个人用户很少因绕过地理限制而面临法律诉讼，但这并非闻所未闻。处罚范围从罚款到极端情况下的监禁。

有关解锁 YouTube 的常见问题 (FAQ)

为什么 YouTube 内容有时会受到限制或屏蔽？

YouTube 内容可能因各种原因受到限制，包括许可和广播权、机构网络限制、国家审查制度、政府法规或视频创作者的自行决定。

使用免费 VPN 或代理来解锁 YouTube 是否安全？

虽然一些免费 VPN 或代理可能是安全的，但许多都存在恶意软件、数据盗窃、侵入性广告和不可靠连接等风险。建议使用信誉良好的服务，即使它们是收费的。

绕过 YouTube 地理限制是否会产生法律影响？

绕过地理限制的合法性因国家/地区而异。在某些地区，这是完全合法的，而在其他地区，这可能是违法的。在使用任何解锁方法之前，必须了解当地法规。

我的学校或工作场所能否检测到我是否使用这些方法访问 YouTube？

机构可能拥有监控网络活动的系统。虽然 VPN 和某些其他方法可以掩盖您的在线行为，但最好始终保持谨慎并遵守机构政策。

更改 DNS 服务器会影响我的整个互联网体验吗？

更改 DNS 服务器可能会影响您的设备访问网站的方式。虽然它可以帮助绕过某些限制，但也可能导致网站加载时间更快或更慢，具体取决于 DNS 服务器的效率。





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