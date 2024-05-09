如何使用 Devtron 的 Kubernetes 仪表板像专业人士一样管理 Kubernetes

Kubernetes 仪表板是一个基于 Web 的用户界面，用于执行 Kubernetes 操作。它有助于简要概述集群中运行的工作负载。使用 Kubernetes 仪表板，可以可视化 Kubernetes (K8s) 应用程序、监控性能、管理集群资源，并实现开发人员和 DevOps 团队之间的团队协作。根据
在这篇博客中，我们将讨论
Kubernetes 附带一个名为“kubectl”的命令行实用程序。它足够高效地执行常规活动，例如在集群内和 Kubernetes 对象上部署、更新、删除、监控和调试。开发人员必须花费额外的时间和资源来学习一组额外的命令，以便在应用程序出现问题时进行调试。在大规模处理 Kubernetes 时，监控和观察资源也变得具有挑战性，尤其是在多集群部署中。
为了解决所有这些挑战并加速软件开发，Kubernetes Dashboard 诞生了。它提供了一个图形用户界面来管理您的 Kubernetes 应用程序和集群，让开发人员可以非常轻松地使用它。K8s 仪表板通过提供资源可见性和控制来改善 DevOps 和开发人员之间的协作，从而提高生产力。
原始 Kubernetes 仪表板提供了适合小规模用例的基本功能。尽管社区大量使用它，但它仍然存在一些挑战，我们列出了您在使用 Kubernetes 标准仪表板时可能会遇到的挑战。
Devtron 提供的 Kubernetes 仪表板是开源的，具有 Kubernetes 标准仪表板所不具备的多种功能。从提供跨多个集群部署的 Kubernetes 资源的全面概览，到使开发和运营团队能够与 Kubernetes 集群交互并协作的直观用户界面，Devtron 的 Kubernetes 仪表板有助于加速组织在 Kubernetes 上的运营成熟度。
Devtron 的 Kubernetes 仪表板具有广泛的功能，例如 - Helm 发布管理、集群终端访问、仪表板的节点操作、Kubernetes 资源浏览器、集群操作等等，用于管理您的集群和 k8s 应用程序。
让我们深入了解 Devtron 提供的功能。
Devtron 的 Kubernetes 仪表板提供了添加到仪表板的集群的简要概述，并帮助您监控集群性能。它提供实时节点健康状态和节点摘要，包括资源使用情况、标签、注释、污点、每个节点上的 pod 等等。
仪表板还可以帮助您执行节点操作，例如：
Devtron 的 Kubernetes 仪表板带有专用的 K8s 资源浏览器，该浏览器提供了集群中部署的所有 k8s 资源的详细概览。资源浏览器聚合了集群中的所有 k8s 资源，并帮助您从直观的仪表板快速排除故障和调试。
使用 k8s 资源浏览器，您可以轻松跨多个集群导航并使用命名空间过滤器过滤资源，如图所示。它还允许您通过 k8s 清单创建新资源。资源浏览器可帮助您执行 pod 操作，例如：
Devtron 的 Kubernetes 仪表板与 Helm Release Management 一起打包，可帮助您从仪表板将任何 Helm 图表直接部署到集群。它提供了轻松访问以管理 Helm Release 的整个生命周期。尽管 Helm 擅长打包 K8s 应用程序，但它在使用 Helm CLI 调试和故障排除应用程序方面需要一些改进。
Helm CLI 在管理 Helm 应用的生命周期时面临多重挑战，例如缺乏实时监控、无法对资源进行分组、无法跨多集群部署比较部署值等等。但 Devtron Kubernetes 仪表板解决了这些问题
该仪表板提供了跨多个集群部署的 Helm 应用程序的简要概述，并具有丰富的功能，例如：
Devtron 的 Kubernetes 仪表板是一款全面的 Kubernetes 管理工具，可通过仪表板处理 Kubernetes 管理的各个方面。我们很乐意听取您对仪表板的想法。欢迎加入devtron discord 社区，如果它有助于您轻松进入 Kubernetes 或改善您的日常运营，请给它一颗星。