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    如何使用 Devtron 的 Kubernetes 仪表板像专业人士一样管理 Kubernetes经过@devtron
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    如何使用 Devtron 的 Kubernetes 仪表板像专业人士一样管理 Kubernetes

    经过 Devtron Inc5m2024/05/09
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    太長; 讀書

    跨多个云和本地环境管理 Kubernetes 资源和集群可能是一项艰巨的任务，通常会导致复杂性增加、生产力降低和运营效率低下。Devtron 的 Kubernetes 仪表板提供了全面的解决方案。它解决了这些挑战，并提供了强大的功能，可从统一、用户友好的平台简化对 Kubernetes 部署的监督和管理。
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    Devtron Inc HackerNoon profile picture

    Kubernetes 仪表板是一个基于 Web 的用户界面，用于执行 Kubernetes 操作。它有助于简要概述集群中运行的工作负载。使用 Kubernetes 仪表板，可以可视化 Kubernetes (K8s) 应用程序、监控性能、管理集群资源，并实现开发人员和 DevOps 团队之间的团队协作。根据Vmware 发布的 2022 年 Kubernetes 状况报告，Kubernetes 采用率的提高给该流程带来了领域复杂性。


    在这篇博客中，我们将讨论

    • 需要 Kubernetes 仪表板，
    • Devtron 的 Kubernetes 仪表板提供的功能，以及
    • 它如何帮助您进行 Kubernetes 管理。

    为什么需要 Kubernetes 仪表板？

    Kubernetes 附带一个名为“kubectl”的命令行实用程序。它足够高效地执行常规活动，例如在集群内和 Kubernetes 对象上部署、更新、删除、监控和调试。开发人员必须花费额外的时间和资源来学习一组额外的命令，以便在应用程序出现问题时进行调试。在大规模处理 Kubernetes 时，监控和观察资源也变得具有挑战性，尤其是在多集群部署中。


    为了解决所有这些挑战并加速软件开发，Kubernetes Dashboard 诞生了。它提供了一个图形用户界面来管理您的 Kubernetes 应用程序和集群，让开发人员可以非常轻松地使用它。K8s 仪表板通过提供资源可见性和控制来改善 DevOps 和开发人员之间的协作，从而提高生产力。

    为什么标准 Kubernetes 仪表板未能达到预期？

    原始 Kubernetes 仪表板提供了适合小规模用例的基本功能。尽管社区大量使用它，但它仍然存在一些挑战，我们列出了您在使用 Kubernetes 标准仪表板时可能会遇到的挑战。


    • 不支持多集群和多云视图：标准 Kubernetes 仪表板不支持多集群视图，因为它首先设计了命名空间。这增加了规模的复杂性。
    • 手动 RBAC：Kubernetes 仪表板具有 RBAC，需要使用令牌或 kubeconfig 文件手动管理。对于 Devtron，它具有集中访问管理，用户无需处理 RBAC 或 Kubeconfig 文件。
    • 无 SSO：传统的 Kubernetes 仪表板不支持 SSO 登录服务，而它是 Devtron 的 Kubernetes 仪表板中的标准功能。
    • 复杂的节点管理：用户必须编辑整个节点清单才能进行任何更改，这很容易出错且繁琐。使用 Devtron，可以从仪表板高效地执行节点操作，例如添加污点、封锁节点等。但是，对于需要高级自定义的情况，Devtron 还允许访问和编辑节点清单。
    • 缺少集群终端访问：在传统的 Kubernetes 仪表板中，用户无法使用 Netshot、Busybox、K9s 等 CLI 工具来调试集群（如果需要）。Devtron 的 Kubernetes 仪表板附带集群终端接入帮助用户轻松调试和解决集群问题。
    • 不支持 Helm 发布管理和资源分组：原始 Kubernetes 仪表板不提供任何功能来简化 Helm 发布生命周期，但 Devtron 的 K8s 仪表板支持 Helm 发布管理并提供了一种部署和观察 Helm 图表的有效方法。

    Devtron 推出的 Kubernetes 仪表板

    Devtron 提供的 Kubernetes 仪表板是开源的，具有 Kubernetes 标准仪表板所不具备的多种功能。从提供跨多个集群部署的 Kubernetes 资源的全面概览，到使开发和运营团队能够与 Kubernetes 集群交互并协作的直观用户界面，Devtron 的 Kubernetes 仪表板有助于加速组织在 Kubernetes 上的运营成熟度。


    Devtron 的 Kubernetes 仪表板具有广泛的功能，例如 - Helm 发布管理、集群终端访问、仪表板的节点操作、Kubernetes 资源浏览器、集群操作等等，用于管理您的集群和 k8s 应用程序。


    让我们深入了解 Devtron 提供的功能。

    K8s 集群管理

    集群概述


    Devtron 的 Kubernetes 仪表板提供了添加到仪表板的集群的简要概述，并帮助您监控集群性能。它提供实时节点健康状态和节点摘要，包括资源使用情况、标签、注释、污点、每个节点上的 pod 等等。

    资源利用率概览

    节点操作


    仪表板还可以帮助您执行节点操作，例如：

    • 封锁一个节点，
    • 耗尽一个节点，
    • 污染节点
    • 使用集群访问终端调试节点/集群，
    • 编辑节点清单，
    • 从 Kubernetes 仪表板删除一个节点。

    集群节点操作

    K8s应用程序管理

    Kubernetes 资源浏览器

    Devtron 的 Kubernetes 仪表板带有专用的 K8s 资源浏览器，该浏览器提供了集群中部署的所有 k8s 资源的详细概览。资源浏览器聚合了集群中的所有 k8s 资源，并帮助您从直观的仪表板快速排除故障和调试。


    使用 k8s 资源浏览器，您可以轻松跨多个集群导航并使用命名空间过滤器过滤资源，如图所示。它还允许您通过 k8s 清单创建新资源。资源浏览器可帮助您执行 pod 操作，例如：


    • 检查实时清单，编辑并应用清单变更，
    • 检查事件，
    • 查看实时日志，
    • 在终端中执行，然后
    • 从浏览器窗口中删除资源和所有内容。

    Helm 发布管理

    Helm 发布管理

    Devtron 的 Kubernetes 仪表板与 Helm Release Management 一起打包，可帮助您从仪表板将任何 Helm 图表直接部署到集群。它提供了轻松访问以管理 Helm Release 的整个生命周期。尽管 Helm 擅长打包 K8s 应用程序，但它在使用 Helm CLI 调试和故障排除应用程序方面需要一些改进。


    Helm CLI 在管理 Helm 应用的生命周期时面临多重挑战，例如缺乏实时监控、无法对资源进行分组、无法跨多集群部署比较部署值等等。但 Devtron Kubernetes 仪表板解决了这些问题Helm CLI 的复杂性和挑战


    该仪表板提供了跨多个集群部署的 Helm 应用程序的简要概述，并具有丰富的功能，例如：

    • 实时申请状态，
    • 使用 Log Analyzer 在多个 pod 中查找日志，
    • 应用程序级别的 k8s 资源分组，
    • 检查 Pod 的实时日志、检查事件、清单、
    • 执行到 pod shell 以便于调试，
    • 检查已部署的 Helm Charts 的配置差异，
    • 轻松回滚每个 Helm Chart 修订版的配置详细信息，
    • 轻松部署和升级 Helm Charts 等等。

    结论

    Devtron 的 Kubernetes 仪表板是一款全面的 Kubernetes 管理工具，可通过仪表板处理 Kubernetes 管理的各个方面。我们很乐意听取您对仪表板的想法。欢迎加入devtron discord 社区，如果它有助于您轻松进入 Kubernetes 或改善您的日常运营，请给它一颗星。

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