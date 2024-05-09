如何使用 Devtron 的 Kubernetes 仪表板像专业人士一样管理 Kubernetes

Kubernetes 仪表板是一个基于 Web 的用户界面，用于执行 Kubernetes 操作。它有助于简要概述集群中运行的工作负载。使用 Kubernetes 仪表板，可以可视化 Kubernetes (K8s) 应用程序、监控性能、管理集群资源，并实现开发人员和 DevOps 团队之间的团队协作。根据 Vmware 发布的 2022 年 Kubernetes 状况报告 ，Kubernetes 采用率的提高给该流程带来了领域复杂性。





在这篇博客中，我们将讨论

需要 Kubernetes 仪表板，

Devtron 的 Kubernetes 仪表板提供的功能，以及

它如何帮助您进行 Kubernetes 管理。

为什么需要 Kubernetes 仪表板？

Kubernetes 附带一个名为“kubectl”的命令行实用程序。它足够高效地执行常规活动，例如在集群内和 Kubernetes 对象上部署、更新、删除、监控和调试。开发人员必须花费额外的时间和资源来学习一组额外的命令，以便在应用程序出现问题时进行调试。在大规模处理 Kubernetes 时，监控和观察资源也变得具有挑战性，尤其是在多集群部署中。





为了解决所有这些挑战并加速软件开发，Kubernetes Dashboard 诞生了。它提供了一个图形用户界面来管理您的 Kubernetes 应用程序和集群，让开发人员可以非常轻松地使用它。K8s 仪表板通过提供资源可见性和控制来改善 DevOps 和开发人员之间的协作，从而提高生产力。

为什么标准 Kubernetes 仪表板未能达到预期？

原始 Kubernetes 仪表板提供了适合小规模用例的基本功能。尽管社区大量使用它，但它仍然存在一些挑战，我们列出了您在使用 Kubernetes 标准仪表板时可能会遇到的挑战。





不支持多集群和多云视图：标准 Kubernetes 仪表板不支持多集群视图，因为它首先设计了命名空间。这增加了规模的复杂性。

手动 RBAC：Kubernetes 仪表板具有 RBAC，需要使用令牌或 kubeconfig 文件手动管理。对于 Devtron，它具有集中访问管理，用户无需处理 RBAC 或 Kubeconfig 文件。

无 SSO：传统的 Kubernetes 仪表板不支持 SSO 登录服务，而它是 Devtron 的 Kubernetes 仪表板中的标准功能。

复杂的节点管理：用户必须编辑整个节点清单才能进行任何更改，这很容易出错且繁琐。使用 Devtron，可以从仪表板高效地执行节点操作，例如添加污点、封锁节点等。但是，对于需要高级自定义的情况，Devtron 还允许访问和编辑节点清单。

缺少集群终端访问：在传统的 Kubernetes 仪表板中，用户无法使用 Netshot、Busybox、K9s 等 CLI 工具来调试集群（如果需要）。Devtron 的 Kubernetes 仪表板附带 集群终端接入 帮助用户轻松调试和解决集群问题。

帮助用户轻松调试和解决集群问题。 不支持 Helm 发布管理和资源分组：原始 Kubernetes 仪表板不提供任何功能来简化 Helm 发布生命周期，但 Devtron 的 K8s 仪表板支持 Helm 发布管理并提供了一种部署和观察 Helm 图表的有效方法。

Devtron 推出的 Kubernetes 仪表板

Devtron 提供的 Kubernetes 仪表板是开源的，具有 Kubernetes 标准仪表板所不具备的多种功能。从提供跨多个集群部署的 Kubernetes 资源的全面概览，到使开发和运营团队能够与 Kubernetes 集群交互并协作的直观用户界面，Devtron 的 Kubernetes 仪表板有助于加速组织在 Kubernetes 上的运营成熟度。





Devtron 的 Kubernetes 仪表板具有广泛的功能，例如 - Helm 发布管理、集群终端访问、仪表板的节点操作、Kubernetes 资源浏览器、集群操作等等，用于管理您的集群和 k8s 应用程序。





让我们深入了解 Devtron 提供的功能。

K8s 集群管理



Devtron 的 Kubernetes 仪表板提供了添加到仪表板的集群的简要概述，并帮助您监控集群性能。它提供实时节点健康状态和节点摘要，包括资源使用情况、标签、注释、污点、每个节点上的 pod 等等。





仪表板还可以帮助您执行节点操作，例如：

封锁一个节点，

耗尽一个节点，

污染节点 ，

， 使用集群访问终端调试节点/集群，

编辑节点清单，

从 Kubernetes 仪表板删除一个节点。

K8s应用程序管理

Devtron 的 Kubernetes 仪表板带有专用的 K8s 资源浏览器，该浏览器提供了集群中部署的所有 k8s 资源的详细概览。资源浏览器聚合了集群中的所有 k8s 资源，并帮助您从直观的仪表板快速排除故障和调试。





使用 k8s 资源浏览器，您可以轻松跨多个集群导航并使用命名空间过滤器过滤资源，如图所示。它还允许您通过 k8s 清单创建新资源。资源浏览器可帮助您执行 pod 操作，例如：





检查实时清单，编辑并应用清单变更，

检查事件，

查看实时日志，

在终端中执行，然后

从浏览器窗口中删除资源和所有内容。

Helm 发布管理

Devtron 的 Kubernetes 仪表板与 Helm Release Management 一起打包，可帮助您从仪表板将任何 Helm 图表直接部署到集群。它提供了轻松访问以管理 Helm Release 的整个生命周期。尽管 Helm 擅长打包 K8s 应用程序，但它在使用 Helm CLI 调试和故障排除应用程序方面需要一些改进。





Helm CLI 在管理 Helm 应用的生命周期时面临多重挑战，例如缺乏实时监控、无法对资源进行分组、无法跨多集群部署比较部署值等等。但 Devtron Kubernetes 仪表板解决了这些问题 Helm CLI 的复杂性和挑战 。





该仪表板提供了跨多个集群部署的 Helm 应用程序的简要概述，并具有丰富的功能，例如：

实时申请状态，

使用 Log Analyzer 在多个 pod 中查找日志，

应用程序级别的 k8s 资源分组，

检查 Pod 的实时日志、检查事件、清单、

执行到 pod shell 以便于调试，

检查已部署的 Helm Charts 的配置差异，

轻松回滚每个 Helm Chart 修订版的配置详细信息，

轻松部署和升级 Helm Charts 等等。

结论

Devtron 的 Kubernetes 仪表板是一款全面的 Kubernetes 管理工具，可通过仪表板处理 Kubernetes 管理的各个方面。我们很乐意听取您对仪表板的想法。欢迎加入devtron discord 社区，如果它有助于您轻松进入 Kubernetes 或改善您的日常运营，请给它一颗星。