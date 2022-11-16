分散式电影院可以避免传统电影制作的陷阱









NFT 很无聊，可能附加的内容也很无聊。





为什么？





有人声称 NFT 业务将再次增长，因为它解决了数字材料的许多问题。然而，NFT 的关联艺术似乎永远不会自己“长大”，我觉得它很单调。





我相信在未来，所有的内容都必须像软件一样。它应该始终根据自然重视它的人的口味进行调整。





区块链和 Defi 是为了一个元宇宙，在这个元宇宙中，NFT 起到了通行证的作用。它不是出于对共同历史的怀旧之情。已经成熟的作品在 NFT 市场上的价值总是会波动，因为欣赏它们的人的品味也会波动。





收藏 NFT 不会增加艺术品的价值；相反，对艺术品的第一笔投资是欣赏它。在决定是否投资一家企业时，精明的投资者会考虑眼前的企业家。同样的事情。





需要做些什么才能使令牌和艺术品看起来是一样的？我们能否开发一个基于真正去中心化系统理念的系统，让艺术品本身可以反复扩张和收缩？





薄膜的最小单位

在 20 年代后期，这部电影作为单一的艺术创作呈现，因为来自不同来源的图像和声音结合在一起形成一个整体。这就是使电影成为 20 世纪最伟大的艺术媒介的原因。毫无疑问，有声电影时代见证了电影市场的增长。这表明在产品的创建和供应过程中，角色都得到了明确的定义。例如，电影制作中使用的组件的可视化树如下所示。





然后你就会意识到对最小的胶片单元做出反应是多么重要。那到底是什么？如果有人问我们在这个设计中我们能把树的组件做多精确，这就像数洋葱皮一样。无意义的。





简而言之，音乐只是电影整体美学的一个组成部分。即使电影中披头士的音轨是最小的音乐单位！关注最小的单位既需要寻找和使用人才，也需要削减成本。因此，决定这些元素如何组合的永远不是一对一的匹配。





地铁技术

我想让您知道，以下设备为我的文章提供了灵感：我将首先主要关注更改的内容。盒式磁带可以使用称为多轨录音机的机器播放和录制。至少早在 1970 年代，它就存在了。





这项技术的最大好处是它使一个人能够在家里创建简单的副本和混音，或制作曲目。年轻的读者可能不熟悉盒式磁带的操作。下图更详细地显示了盒式磁带。当您听到立体声录音时，您可以使用耳机同时听到来自左耳和右耳的声音。





很久以前，音乐媒体使用一种在不同位置录制等长音轨的系统，称为 A 面和 B 面。一枚硬币有两个面。通常，立体声磁带的表面有四个音轨：A 面为“右”和“左”，B 面为“右”和“左”，依此类推。这在本文中被称为“四轨”。





该盒式磁带的读头在插入 MTR 时以单向运行。即使您只能录制磁带的前半部分，您仍然可以利用上述优势。您可以执行多路记录，通常称为“乒乓记录”，这四个通道在每个方向上。





无论是在 A 面还是 B 面，MTR 都可以一次加载所有轨道，记录、删除和更改每个轨道的电平。令人惊讶的是，这个相同的设备被用来创作女王的波西米亚狂想曲！





让我们看看每个曲目。以下是录制过程。





记录每个轨道上的乐器演奏。

平衡三个轨道并记录在R的B侧。

通过在 A 侧 L 和 R 上覆盖 A 侧 L 和 R 来录制新乐器。

在 L 的 B 侧录制，使其与其他轨道保持平衡。

录制新乐器，覆盖 R 的 B 面。

该过程产生了以下三个发现。





首先添加内容的节奏部分，然后添加曲目。尽管在 MTR 示例中看起来像是组合了多个元素，但首先要注意各个动作。

协调的内容已经确定，并且很可能是重新录制时与混音相关的唯一内容。但是 MTR 有两种状态：monolithic 和 partitioned，其中无法分离内容。

它不依赖于某些材料，如磁带，因为它是在网络上实现的。此外，预计最终会出现多样性，因为声源材料层将从各种不同的来源中提取，而不会相互考虑。磁道不止四个，就像磁带的每个通道都包含不止一层一样。



为什么一对钱包就足够了

人际关系是流行乐队分手的主要原因，而财务问题是重聚的主要原因。因此，钱包越多越好。不过，在我的项目中，两个通常就足够了。





通过使用两个转盘和它们之间的混音器可以使实时混音更简单。这个混音器的工作是同时在它连接的两个源之上构建层。你只需要两个钱包。这个转盘的插图说明了这样做的理由。

与 1980 年代后期的合成器一起，该卡座被用作音乐界的“新乐器”，并为新浪潮做出了积极贡献。在现在的乐坛，这种曲风创作风格依然盛行。想象一下，在我的项目中已经存在的表上有许多堆叠的记录。





筹款方法

观众在哪里？谁是观众？你是说付钱的人吗？





您可能会以下列方式问这个问题：我们如何做广告？小规模广告不适合厌倦街头艺术的都市人。





当然，像 TikTok 这样的其他知名应用程序也依赖于广告和交换用户数据作为收入来源。为什么不像许多商业流媒体应用那样使用更有效的技术来避免收集个人数据呢？





现在的电影制作仍然存在很多问题。这是一个利润丰厚的行业，因此年轻人不太可能加入。仍然有必要欺骗当局。网评虚假、票务欺诈、盗版，这就需要加强艺术品的合法性。

如何清楚地证明这些相反的情况？我尝试同时完成它们。如果我们按照我将要解释的方式筹集资金，我们就可以用更少的钱开始制造它们。





再次，我想提出一个基于区块链技术的运营策略。在这里，我主要指的是权力的下放和决策的时机。

我想做一个开发者的笔记并列出这个图中的结论。





我的开发者笔记





（经验教训）：要“公平”、“独立”和“个性化”





中心化运营的 DJ 最先出局。

内容应始终加密，以便它可以连接到令牌。从外面看是不可能的。

配对钱包是围绕两个钱包的组件。每个钱包的地址都由大钱包存储和索引。

描述“隐形搅拌机”。我们在图中交替使用 MixDown 和两个钱包的权限。选择的行为就是权威。我们需要一个系统来阻止它被跟上。我们可以为此使用什么样的去中心化治理？

每个人都不应该赌博。资产损失不应大于存入资金。

我们必须考虑当包含危险物品时该怎么办。

该软件奖励提供音源的用户，但只有在音源的权威性（NFT）被抹黑的情况下，他们才能利用这些用户。该策略旨在防止知名音乐家的寡头垄断市场。

唯一可以导致革命性和极端性的事情是自以为是的行为。在展示它们之后，必须让这些活动有机会证明自己：广泛包容才是公平的。





内容不是王道

请记住这一点。你什么时候让人们知道你看过一部好电影？如何？





内容是第一位的，其次是有效的分发。在这种情况下不能合并内容，只能进行分发。没有分发，只有零散的内容碎片是垃圾而不是内容。于是，我们把这句话翻译成：“当你想告诉别人你看过一部有趣的电影时，它会第一次出现材料。”您可能会认为顺序是颠倒的：分发为王，而在我的项目中，情况确实如此。因此，分配的开始必须正式化。八卦协议如下图所示。

切蛋糕攻略

我们认为您是好电影方面的专家。尽管您可能已经生成了该内容，但您知道何时让人们知道它以及何时离开舞台，因为这样做会撤销您的权限。





将进一步讨论使该技术能够在不作弊的情况下发挥作用的过程。让我快速抽象一下我之前讨论的虚拟 DJ 范例的主要组件。





就像切蛋糕的过程一样，这采用了公平且无嫉妒的方法。切蛋糕比赛 切蛋糕最简单的方法是一个人切蛋糕，另一个人选择他们想要的一块。最基本的博弈论模型就是这个模型。

钱包所有者发送的硬币必须与要赢取的硬币数量相匹配。然后，游戏将继续进行，参与者众多，因此自然而然地，以下准则仍然适用。

请注意，当 B 选择不同的钱包时，周围的个人（即同一侧的内容持有者）损失的硬币更多，因此赚取的硬币也更多。





与区块链的工作方式类似，这将对之前的交易产生影响。然而，因为“选择”在任何地方都是权威，所以它应该在过程结束时仍然存在。





在您完全离开游戏并且其他玩家同意之前，您无法选择您的行动或获得更多现金。请记住，您收到的硬币仅用于奖励您做出决定的努力。





我们可以参考下图以切蛋糕为例。

这种战术是一种权力转移的手段，而不是残酷的剥夺。这只是我们人才小组之间的分工。我断言，“甲壳虫乐队是最小的音乐单位。”对这里的音乐性的同情是该乐队成立的动力。





挑选和选择是不够的，随机化除了保护隐私外没有任何目的。它阻碍了选择内容的人维护权威。

这个项目的最小单元就是上面描述的交互。到目前为止，我主要谈论的是我是如何为我的应用程序提出这个概念的。我将在下一篇文章中详细介绍区块链如何融入该项目。





继续讲故事

在这里，我们重复了基于模型的思想实验，我希望你能看到分散一个既定的艺术流派是多么具有挑战性。不去中心化的东西很难跟上。在这种情况下谁能统治元界？





在当今的电影制作中，除了片尾制作外，还有制作和宣传成本。然而，我并不期待我分散的电影制作。该决议与加密货币硬币的退市相当。观众的生活也是去中心化电影院的故事；连导演都不知道电影什么时候结束。





我希望这可以帮助您了解如何解释每个生命和每个观点。





继续做梦。



