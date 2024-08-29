原始黑洞是暗物质吗？

作者：
(1) Antonio Riotto，日内瓦大学物理理论系，24 quai Ansermet，CH-1211 Geneve 4，瑞士和重力波科学中心（GWSC），日内瓦大学，CH-1211 日内瓦，瑞士；
（2）Joe Silk，天体物理研究所，UMR 7095 CNRS，索邦大学，98bis Bd Arago，75014 巴黎，法国，约翰霍普金斯大学物理与天文系，巴尔的摩 MD 21218，美国，牛津大学物理系 Beecroft 粒子天体物理和宇宙学研究所，牛津 OX1 3RH，英国。
3.4 PBH 偏心率、3.5 PBH 自旋和 3.6 未来的伽马射线望远镜
认为 PBH 可能包含大部分暗物质的想法是研究 PBH 的主要动机之一。不幸的是，观测限制排除了大多数可能 PBH 质量范围内的这种可能性，但小行星质量 PBH 是个明显例外，其质量跨度数十年，约为 ~ 10-12 Mo，直到极限 ~ 10-10 Mo，这是根据目前正在经历霍金蒸发的 PBH 产生的通量的各向同性 x 射线和软伽马射线背景观测极限得出的 [14]。
在 PBH 的标准形成场景中，不可避免地会产生频率为 mHz 范围的引力波，而 LISA 任务正是在此范围内具有最大灵敏度 [15]。因此，未来 LISA 可以通过测量引力波二点相关器来测试 PBH 作为暗物质的场景。小行星质量范围仍未受约束，这是因为微透镜约束在 10-11 Mo 值附近无效，在此值下几何光学近似不再有效，而球状星团中存在中子星的约束是基于对暗物质密度的极端假设。提出在小行星质量范围内限制或识别 PBH 的可能方法至关重要。
一种有希望的方法是，PBH 捕获会导致中子星转化为 BH。这可能发生在包含 DM 的致密星团中，就像核星团的情况一样，而 NS 转换将在捕获这种“内寄生”PBH 的情况下发生，PBH 质量大于 ~ 10-11 Mo 16]。这种现象可能会导致我们的 GC 中脉冲星的不足，正如可能观察到的那样 [17]。另一个有趣的途径是观察超暗矮星中大质量主序星的数量，如果暗物质由小行星质量的 PBH 组成，这些恒星的数量应该会被抑制 |18，从而测量高质量范围内耗尽的恒星的质量分布。
此外，近极值 PBH 提供了一种有趣的方法，使蒸发的 PBH 在宇宙尺度上保持稳定。低质量五维 PBH 的形成最为简单，它们最初的行为类似于四维 PBH，霍金辐射向下延伸至额外维度的半径，此时它们的有效温度实际上为零，以达到稳定的质量 [19]。这些是在更高维度的场景中产生的，通常发现霍金辐射会减慢 [20]。产生近极值 PBH 的其他场景包括在非常早期形成最大旋转或带电 PBH [21]，以及通过所谓的记忆负担抑制的量子引力现象 [22]。通过地面探测器 [23] 可以探测到小至几个普朗克质量的带电 PBH 遗迹，或者同样可以探测到偶尔发生的双星合并事件中的高能粒子发射 [24]。