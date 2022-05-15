北欧国家比其他国家更幸福吗？

北欧国家以其为公民提供幸福而闻名：从体面的公共服务到他们能找到的最好的教育和医疗保健。

然而，似乎北欧国家因为这些因素而变得更幸福的传言并不真实。

在这个艰难的话题中，我们的随机频道社区讨论了围绕这些国家生活质量的炒作以及哪些因素会影响民众的幸福感。

Sara Pinto、Jack Boreham 和 Mónica Freitas 的这个 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #random 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

北欧国家比其他国家幸福吗？



https://www.euronews.com/culture/2022/03/17/the-bearable-lightness-of-melancholy-are-nordic-nations-really-that-happy

“每年都有消息传出，北欧人是世界上最幸福的人。”



“今年庆祝其十周年的《世界幸福报告》十年来一直根据健康、社区和家庭联系以及自由选择生活等因素对国家进行排名。”

“自 2012 年以来，丹麦、芬兰、瑞典、挪威和冰岛都一直名列前茅；但北欧人自己相信这种炒作吗？”

“当我们看到这些关于世界上最幸福的人的报道时，这里有点笑，因为老实说，我不认为这是真的，”赫尔辛基 Lux Festival 的艺术总监 Juha Rouhikoski 说。



“人们在这里变得非常沮丧，这可能与长时间的黑暗有关，夏季长时间的全日光也会对你的大脑造成伤害，”Rouhikoski 说。

就个人而言，我一直听说北欧国家确实更幸福，所以看到这不是事实肯定有点奇怪

Jack Boreham Abeer Limarc Ambalina，您对此有何看法？为什么你认为幸福水平不准确？

Sara Pinto，如果我错了，请纠正我，但斯堪的纳维亚人的平均生活质量不是很高吗？体面的工资低通货膨胀等？

当然黑暗是一个因素，但我认为这些国家比我们的工业生活污染少得多

Jack Boreham，我也是这么想的！我认为条件是让人们满意的方法。我想这还不是全部

我想并非一切都像看起来那么好。我可以看到阳光如何可能是影响我们生活的一个因素。然而，他们有许多条件可以提高他们的生活质量，所以一个因素如何影响他们的幸福水平似乎很奇怪

Jack Boreham，你会搬到北欧国家之一吗？

萨拉平托我实际上会。我一直梦想成为维京人😂

Jack Boreham，好吧，我不确定维京人的薪水，但你会拥有所有其他好处哈哈。另外，维京人看起来很酷，所以我猜你的幸福感会很高哈哈

萨拉平托哈哈哈😂。很高

Abeer Limarc Ambalina，你们呢？你会去北欧国家是为了生活条件还是为了有机会成为像杰克博勒姆这样的维京人？哈哈

Sara Pinto，我认为他们在经济上更快乐😂

这比我能对我们说的更多。也许这就是我们如此喜欢日落、海滩和啤酒的原因——以分散我们对财务的注意力。

莫妮卡弗雷塔斯，你的意见完全有道理，但我猜另一边的草总是更绿哈哈。我们当然喜欢好天气，但我们总是抱怨我们希望如何拥有他们的生活条件。我想他们嫉妒我们的相反哈哈

您会考虑搬家以享受他们的经济利益吗？莫妮卡弗雷塔斯

萨拉平托可能会待几个月或一年，当然。但是我真的太爱太阳了😂

你会？

Mónica Freitas，我很想去看看，但实际上住在那里？也许也只有几个月。我开始明白为什么他们不像我们想象的那么开心了哈哈

Sara Pinto，也许我们可以与他们的一家公司进行远程工作，获得好处并仍然享受我们的阳光😂

莫妮卡弗雷塔斯，现在，这就是梦想😂

Sara Pinto 在我们说话的时候更新了我的简历😂



