前 10 个 CSS 性能提示

大家好!有很多关于 CSS 样式的提示和技巧。但不在本文中。今天我想谈谈如何更有效地使用 CSS,让你的平台更快!

1. 简单的选择器

CSS 有大量灵活的编码选项,您可以使用这些选项来定位 HTML 元素以进行样式设置。多年来,专家建议开发人员编写简单的选择器,以减少浏览器的负载并保持代码简洁明了。即使是最复杂的 CSS 选择器也需要几毫秒的时间来解析,但降低复杂性会减小文件大小并有助于浏览器解析





不要:

main > div.blog-section + article > * { /* Code here */ }





做:

.hero-image { /* Code here */ }

2.关键内联CSS

您可以内联关键的 CSS 规则。这通过以下方式提高了性能:





识别首屏元素使用的基本样式(页面加载时可见的样式) 将关键的 CSS 内联到 <head> 中的 <style> 标记中 异步加载剩余的 CSS 以避免渲染阻塞。这可以通过以浏览器赋予较低优先级的“打印”样式加载样式表来完成。页面加载后,JavaScript 然后将其切换为“全部”媒体样式。



<style> /* critical styles */ body { font-family: sans-serif; color: #111; } </style> <!-- load remaining styles --> <link rel="stylesheet" href="/css/main.css" media="print" onload="this.media='all'"> <noscript> <link rel="stylesheet" href="/css/main.css"> </noscript>

3.避免 @import

@import at 规则允许任何 CSS 文件包含在另一个文件中。这似乎是加载较小组件和字体的合理方式。但事实并非如此。

@import 规则可以嵌套,因此浏览器必须依次加载和解析每个文件。

HTML 中的多个 <link> 标记将并行加载 CSS 文件,这非常有效——尤其是在使用 HTTP/2 时。





不要:

/* main.css */ @import url("style1.css"); @import url("style2.css"); @import url("style3.css");





做:

<link rel="stylesheet" href="base.css"> <link rel="stylesheet" href="layout.css"> <link rel="stylesheet" href="carousel.css">

4. 预加载 CSS 文件

<link> 标签提供了一个可选的 preload 属性,可以立即开始下载,而不是等待 HTML 中的真正引用。





<!-- preload styles --> <link rel="preload" href="/css/main.css" as="style" /> <!-- some code --> <!-- load preloaded styles --> <link rel="stylesheet" href="/css/main.css" />

5.渐进式渲染

渐进式渲染不是使用单个站点范围的 CSS 文件,而是一种为单独的组件定义单独的样式表的技术。每个都在 HTML 中引用组件之前立即加载。





每个 <link> 仍然会阻塞渲染,但时间更短,因为文件更小。该页面可以更快地使用,因为每个组件都是按顺序呈现的;可以在加载剩余内容的同时查看页面顶部。





<head> <!-- core styles used across components --> <link rel='stylesheet' href='base.css' /> </head> <body> <!-- header component --> <link rel='stylesheet' href='header.css' /> <header>...</header> <!-- primary content --> <link rel='stylesheet' href='content.css' /> <main> <!-- form styling --> <link rel='stylesheet' href='form.css' /> <form>...</form> </main> <!-- header component --> <link rel='stylesheet' href='footer.css' /> <footer>...</footer> </body>

6.使用媒体查询渲染

单个连接和缩小将使大多数站点受益,但需要大量较大屏幕样式的站点可以拆分 CSS 文件并使用媒体查询加载。





<!-- core styles loaded on all devices --> <link rel="stylesheet" href="core.css"> <!-- served to screens at least 40em wide --> <link rel="stylesheet" media="(min-width: 40em)" href="40em.css"> <!-- served to screens at least 80em wide --> <link rel="stylesheet" media="(min-width: 80em)" href="80em.css">

7. 采用 SVG 图像

可缩放矢量图形 (SVG) 通常用于徽标、图表、图标和更简单的图表。 SVG 不是像 JPG 和 PNG 位图那样定义每个像素的颜色,而是在 XML 中定义线条、矩形和圆形等形状。





更简单的 SVG 比同等位图小,可以无限缩放而不会丢失清晰度。 SVG 可以直接内联在 CSS 代码中作为背景图像。这对于较小的、可重复使用的图标来说是理想的,并且可以避免额外的 HTTP 请求。





SVG 示例:

<svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 600"> <circle cx="400" cy="300" r="50" stroke-width="5" stroke="#f00" fill="#ff0" /> <svg>





SVG 使用示例:

.mysvgbackground { background: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 600"><circle cx="400" cy="300" r="50" stroke-width="5" stroke="#f00" fill="#ff0" /></svg>') center center no-repeat; }

8. 使用 CSS 样式化 SVG

SVG 可以直接嵌入到 HTML 文档中。这会将 SVG 节点直接添加到 DOM 中。因此,所有 SVG 样式属性都可以使用 CSS 应用。





DOM 中的 SVG:

<body> <svg class="mysvg" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 600"> <circle cx="400" cy="300" r="50" /> <svg> </body>





SVG 样式:

circle { stroke-width: 1em; } .mysvg { stroke-width: 5px; stroke: #f00; fill: #ff0; }





嵌入的 SVG 代码量减少了,CSS 样式可以根据需要重用或动画。





请注意,在 <img> 标记中使用 SVG 或作为 CSS 背景图像意味着它们与 DOM 分离,并且 CSS 样式将不起作用。

9. 避免 Base64 编码

您可以将图像编码为 base64 字符串,您可以将其用作 HTML <img> 标记和 CSS 背景中的数据 URI。





这会减少 HTTP 请求的数量,但会损害 CSS 性能:





base64 字符串可以比其二进制等效字符串大 30%。

浏览器必须先解码字符串,然后才能使用图像,并且

更改一个图像像素会使整个 CSS 文件无效。





仅当您使用非常小的、不经常更改的图像且生成的字符串不明显长于 URL 时,才考虑使用 base64 编码。





不要:

.background { background-image: url('...'); }





做:

.svgbackground { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 600 600"><circle cx="300" cy="300" r="150" stroke-width="3" stroke="#f00" fill="#ff0" /></svg>'); }

10. 简短提示

用 CSS 效果替换图像 - 使用 CSS 代码定义“图像”使用的带宽要少得多,并且以后更容易修改或制作动画。 使用现代布局技术 - Flexbox和Grid 。 使用 CSS 动画 -过渡和动画总是比 JavaScript 快。 避免昂贵的属性——一些 CSS 比其他的需要更多的处理。 border-radius box-shadow text-shadow opacity transform filter position: fixed backdrop-filter background-blend-mode





