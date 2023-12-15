Clapper：在社交媒体审查争议中倡导言论自由

在数字时代，社交媒体已成为在全球范围内表达意见、提高认识和促进对话的重要平台。然而，最近关于以色列-哈马斯冲突期间主要平台上的影子禁令的指控引发了人们对内容可访问性的公平对待的担忧。





当 Meta、Instagram 和 TikTok 面临基于其立场压制声音的指控时，另一种成人社交媒体应用 Clapper 正在成为一个重视和拥护言论自由的平台。

影子禁令争议

Facebook、Instagram 和 TikTok 等社交媒体巨头因涉嫌审查与以色列-哈马斯冲突相关的内容而面临强烈反对。世界各地的活动人士、记者和普通用户报告说，使用“#FreePalestine”或“#IStandWithPalestine”等标签表达支持巴勒斯坦人的帖子已被隐藏，或者在某些情况下被禁止。



数字权利组织一直在追踪冲突期间巴勒斯坦人数字权利可能受到的侵犯。一些用户报告在发布支持巴勒斯坦的内容后参与度下降，导致人们对平台的审核系统和此类内容的公平对待感到担忧。

Clapper：言论自由的天堂

在这些争议中，Clapper（一款专为成年人设计的社交媒体应用程序）将自己定位为优先考虑言论自由的平台。基于言论自由是一项基本且宝贵的权利的信念，Clapper 鼓励用户行使第一修正案的权利，即使他们的观点与平台的立场不同。



Clapper 上的用户找到了表达自己观点的避难所，而不必担心审查。与面临影子禁令指控的主要社交媒体平台不同，Clapper 确保所有用户的声音都能被听到，从而营造一个不同意见可以共存的环境。

拍板体验

一个值得注意的例子是，一名 TikTok 用户因发布有关以色列侵犯人权历史的教育视频而被禁止，之后加入 Clapper，以便能够继续教育他超过 50 万粉丝的观众。





用户对他们的体验中“白天和黑夜”的差异表示惊讶。





虽然 TikTok 立即禁止了他们的内容，但 Clapper 提供了一个用户参与、分享意见并进行有意义对话的空间。



一位来自温哥华的 33 岁营销经理也有类似的看法。在 Instagram 上，当她发布有关巴勒斯坦的帖子时，她的观点急剧下降，引发了人们对审查制度的担忧。





然而，克拉珀提供了一种不同的体验，允许公开讨论而不必担心影子禁令。



“ Clapper 上的很多人实际上不同意我的观点，但我更喜欢这样而不是被沉默。至少当人们不同意我的内容时，它允许来回对话和教育。当内容被禁止并且创作者害怕发布时关于某个话题，这对我们所有人都有伤害。 ”

对自由表达的承诺

Clapper 对言论自由的承诺与主流社交媒体平台上用户面临的挑战形成鲜明对比。随着围绕内容审核的争议不断展开，Clapper 作为一个拥抱多样性观点的平台脱颖而出，鼓励用户行使言论自由权，而不必担心受到影响。



在社交媒体巨头因其审核行为而受到严格审查的情况下，克拉珀的方法强化了这样的理念：言论自由是蓬勃发展的在线社区的重要支柱。





随着用户寻求优先考虑公开对话的平台，Clapper 将自己定位为那些重视不受限制的思想交流的人的灯塔。

