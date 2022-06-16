元宇宙中的节制是世界上最恶心的工作

公共场所的保安有足够明确的理由要求客人离开场所或永久禁止他离开该场所。他或她可以这样做是为了打架、损坏财产、打扰其他访客、惹恼工作人员或其他原因。





另一方面，保镖在元宇宙中的工作安排不同。你甚至不需要强壮的体格来抵抗狂暴的游客。按下关闭用户麦克风或拒绝他访问系统的按钮就足够了。





但理解数字空间中“化身”的行为比现实生活中要复杂得多。而且更难控制。





关于在哪里可以给予用户完全自主权以及应该在哪里对其进行监控的问题已经争论了近 20 年。仍然没有答案。





这个问题现在看起来似乎微不足道，但投资者和科技公司投入到开发新虚拟空间的资金越多，他们就越需要答案。





“这就像邀请很多人到你家来，但你没有任何家具。” ——洛雷尔·范弗森





“虚拟现实教育者”公司每个月都会举办数十场虚拟活动，并指派一个主持人团队来监督每个活动。他们在四年的工作中看到了这一切。





“巨魔和破坏性的人认为他们是新人。他们认为站在舞台前用手势在每个人面前转身和猛拉是一种新事物，他们认为他们受到了启发。好吧，在你看过 85,000 次之后，你就完蛋了。” ——洛雷尔·范弗森





用户侮辱和骚扰其他玩家的故事在互联网上是标准的。一些客人来参加数字活动纯粹是为了惹恼其他人。例如，在房间里跑来跑去，大喊种族主义言论，甚至威胁要“割断某人的喉咙”。





单独识别罪犯可能具有挑战性，因此主持人通过 Discord 等音频服务相互交流。这样，他们就可以互相警告可疑用户，并决定“头像”是否忽略规则。毕竟，他可以左右晃动，不是因为他想惹恼某人，而仅仅是因为他的系统“出故障”。





在元宇宙中，节制始终是试图了解用户的真实动机和必须做出快速决定之间的华尔兹。





主持人关闭“化身”的麦克风，背景中有狗在吠叫，阻止那些试图爬上舞台的人的路径，停止使用 Macarena 歌曲进行的群众舞蹈表演等。









有些用户技术不熟练，不知道即使是他们在现实世界中最直接的行为也反映在虚拟世界中。例如，从站立到坐着，角色可以在站立时“打”数字地板并升到空中。如果一个人不擅长使用耳机，他或她可能会不小心让“化身”在房间里乱跑。





还有一个问题：现实世界和虚拟世界中可接受行为的限度是不同的。如果一个紫色皮肤的人出现在一个线下的医疗会议上，他可能会被要求离开。在元世界中，他们甚至不会看这个，因为它只是一个外在的角色特征。





或者，如果一个人在现实世界中拍了某人的头，他们的行为很可能是不恰当的。但在元宇宙中，这是来自所谓“灰色”区域的一种姿态：这没什么大不了的，但令人不快。





有太多的细微差别，所以 VR 中的教育者会根据事件来确定节制的严重程度。在娱乐聚会上，主持人只在极端情况下进行干预，而集体冥想课程则实行“零容忍”政策。在那里，“化身”可以仅仅因为令人讨厌地四处走动而被禁止。





Lorelle VanFossen 本人最初反对如此严格的限制，但后来意识到这是有道理的。毕竟，对于一些人来说，冥想是一种日常治疗，而对于另一些人来说，这是一种休息、缓解工作压力、“修补”心理健康的方式。





审核政策还取决于平台本身。例如AltspaceVR，专注于专业社区，因此对行为进行严格控制。另一方面，多人游戏 VRChat 以无政府状态而闻名。





“这是地球上最令人作呕、最令人沮丧、压力大、头痛、心理健康耗尽的工作。” - 洛雷尔·范弗森

结论

当数百万人聚集在元宇宙中时，节制将如何发挥作用尚不得而知。 AltspaceVR 有全职版主，但将大部分工作留给用户。 Meta 还允许“化身”自行阻止违规者。但在未来，用户不太可能有足够的时间和精力去控制无数人的行为。





出路是自动化。然而，就目前而言，算法甚至无法处理基于文本的社交网络上的毒性问题。目前尚不清楚它们将如何在元宇宙中工作，每个动作都可以被不同地解释。





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