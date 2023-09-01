使用 Holyheld 借记卡体验 Web3 银行业务

在快速发展的金融世界中，传统银行业务不断受到新兴 Web3 技术的挑战。如果您一直在寻找一种能够将数字货币与日常交易无缝连接的解决方案，那么未来就是现在。





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霍利黑德借记卡：您会喜欢的功能





让我们切入正题吧。 Holyheld 推出的全新闪亮卡片具有许多很酷的功能，可增强您的 Web3 包容性。





自我托管：与典型的钱包不同，在 Holyheld 中，您可以使用自我托管钱包。这可确保 Holyheld 永远不会访问您的密钥。请记住：您的资产，您的控制权。





多功能出口：在接受美元的以太坊和 Polygon 平台上直接从钱包出口。





安全第一：安全是最重要的。 Holyheld 的智能合约经过严格审核。此外，所有充值均享有链上保险，让您安心无忧。





通用兼容性：无论您是 Apple 还是 Android 团队，Holyheld 都能满足您的需求。该卡支持 Apple Pay 和 Google Pay。





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在数字金融领域，Holyheld 脱颖而出，其开创性的解决方案与现代用户的需求产生共鸣。凭借其 Web3 借记卡，它承诺了实用性并注入了罕见的安全性和灵活性。那为什么还要等呢？今天就踏入银行业的未来！





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关于 STASIS 和 EURS：





STASIS 是一家欧洲金融技术公司，开发客户友好的工具，使机构和零售客户能够管理用于支付和结算、电子商务和 DeFi 的数字货币和公共区块链。该公司发行、治理和管理 EURS，这是欧盟唯一合法的稳定币，可在世界 175 个国家使用，并由全球排名前 5 的审计公司进行审计。





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关于霍利霍尔德





Holyheld 是一张借记卡，面向那些通过加密货币获得报酬、为 DAO 做出贡献、在 DEX 上进行交易以及收集或铸造 NFT 的人，这是一张适用于所有加密货币原住民的卡。获取您的卡，通过手机付款，使用您的钱包，然后选择您的加密货币。





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