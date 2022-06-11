你见过那些自信满满的人吗？他们的姿态完美，投资组合到位，运营一年后业务蒸蒸日上。你不禁被他们的辐射能量所吸引。

但当你问他们如何过上超人的生活时，他们会回答：“我实现了我的梦想！”你对他们的所有尊重很快就消失了。

在我们的社会中有很多关于表现和吸引力法则的污名。也有很多信徒——不要误会我的意思。然而，大多数时候，我们对这个似乎从宇宙中调用古代魔法和无形能量的概念嗤之以鼻。

不过，最近，我与一位女士交谈，我确信她会在一次简单的谈话中改变你的想法。我知道我被说服了。看，显化不一定是宇宙力量的这种奇怪的引导（当然，除非你想要它）。

正如我的客人 Natasha Graziano 告诉我的那样，很多机制实际上都归结为神经科学。这就是我们将在今天的时事通讯中探讨的内容——让我们深入探讨。

在商业世界中如何看待表现形式

Natasha Graziano 是我四月成功故事播客的最后一位嘉宾，我想在短时间内探索她令人难以置信的表现形式。不过，首先，让我们回顾一下我们在商业世界中看待（和误解）表现的方式。

成功的捷径？

我们将从对商业表现形式最常见的误解之一开始：快速致富计划。我们常常将显化视为规避事物自然秩序的一种方式。

大多数商界人士都知道，实际上，财务成功没有捷径可走——这就是许多人对表现持怀疑态度的地方。

实际上，显化不应该是走捷径或神奇地绕过成功所必需的工作。相反，它是将您的想法和行动与您想要实现的目标保持一致，然后让事物的自然方式顺其自然。

精神上的“呜呜”

商务人士的另一个常见问题是通常与显化相关的精神联系。事实上，一些商人将显化的想法视为与现实世界无关的“woo-woo”概念。

现在，我不想代表所有的商人——但我知道他们中的大多数都是合乎逻辑的、理性的思想家。事实上，如果你看看成功商业人士最常见的四种迈尔斯-布里格斯人格类型，它们都包括思考（而不是感觉）和判断（而不是感知）。

换句话说，业务人员通常对能够产生切实结果的可操作步骤更感兴趣，而不是对难以衡量或量化的概念更感兴趣。不可否认，显化在其理论内容中具有精神联系，这是无法真正衡量或量化的。

不一致的问题

最后，还有明显的不一致问题——这也往往会在宗教批评中浮出水面。如果显化对所有人都不起作用，为什么它应该对少数人起作用？此外，如果它对某些人有效，但对其他人无效，那么造成这种差异的原因是什么？

这些都是值得仔细考虑的有效观点。毕竟，显化是一种非常强大的工具——我们应该警惕任何有可能产生如此巨大结果的技术。但同时，我认为这也源于一种误解，即显化在某种程度上是行神迹或祈祷的同义词。

然而，正如你在娜塔莎的回应中看到的那样，显化更多地依赖于我们自己的纪律和心态，而不是任何外部力量。通过这种方式，它更像是一个自我实现的预言，而不是一个奇迹——这对我们大多数人来说是一个更切实的概念。

那么让我们来看看娜塔莎对此事的看法。

娜塔莎格拉齐亚诺：我们这个时代最伟大的激励者之一

您可能已经听说过这个名字在商业和生产力圈中流传——但如果您没有听说过，这里是她迄今为止的杰出成就的简要介绍。

Natasha Graziano 是美国排名第一的心态教练。她被福布斯杂志评为“全球 40 岁以下女性励志演讲者第一名”，并被 Business Insider 评为顶级女性心态教练。

Natasha 还是 The Law Of Attraction 播客的主持人，该播客迄今已获得超过 1 亿次观看（哇！），并被 Influencive Magazine 评为“2021 年十大下载播客”。

如果这还不足以让你大吃一惊，娜塔莎是著名的 MBS 方法（冥想行为同步）的创造者——你向更伟大生活的转变——它包括古老的呼吸技巧、意识状态改变的冥想和强植根于神经科学。

她的知识帮助超过 150 万人改变了他们的生活，使她成为国际在线领域中最受尊敬的人物之一。她曾出现在《纽约时报》、《财富内幕》、《玛丽克莱尔》、《时尚芭莎》、英国广播公司、《商业内幕》、《时尚》、《福布斯》和更多顶级出版物中。

不用说，你会想在这次采访中坐在你的座位上。在这里观看完整的内容，以进一步了解她在行为神经科学方面的广博知识。

对你的显化是什么？

这是我在采访中与 Natasha 探讨的主要问题之一，不仅是为了我的听众，也是为了我自己。我本身并不持怀疑态度——但当人们开始偏离现实进入深奥时，我确实感到困惑。

对我来说，显化某事意味着你一直在思考它。你已经假设你拥有你想要的东西，所以你在日常生活中采取的所有行动都会下意识地朝着你的目标前进。

然而，娜塔莎更进一步，将神经科学原理和我们大脑一直遵循的古老模式相结合。

“我帮助人们释放他们的全部潜能。我帮助人们了解如何将古老的智慧和神经科学结合在一起，以及他们在哪里相遇。我消除了怀疑，我消除了呜呜——我对“积极思考，一切都会出现！”不感兴趣。不，算了。”

马上，我同意对事物的这种解释。我认为采取脚踏实地的方法将有助于消除围绕这些类型做法的污名。

“我们的头脑就是这块拥有 200 万年历史的硬件。这是我们体内最不可思议的硬件。它帮助我们发挥作用，如果我们没有正确使用它，它也会帮助我们发生故障。有时你必须忘记你所知道的要成长的东西。”

那么，显化背后的机制是什么？

娜塔莎很友善地讲述了她书中的一些要点，直到你成为它为止，这本书甚至还没有发布供更广泛的购买。她在这方面拥有丰富的知识库，我很高兴能深入研究。

神经科学和我们思想的解剖

“神经科学是我研究了很多很多年的东西。我们的大脑有一部分称为网状激活系统。在大脑的下部，它每秒过滤 200 万位数据——颜色、声音和你看到的东西。它向你展示了你认为重要的事情。”

我以前听说过这个概念。如果你注意到一辆黄色的汽车，突然间你到处都能看到它们。如果你相信运气不好，你就会开始关注发生在你身上的所有坏事。

“任何你把注意力集中在你认为重要的事情上。因此，如果您正在考虑冒名顶替综合症和消极情绪——“我不值得被爱”、“我不值得加薪”、“我不值得拥有一个好的播客”——你的网状网络激活系统将向你展示证据，证明你显然认为重要的信念系统是真实的。”

实际上，我对此做了一些快速研究，因为这听起来很像确认偏差。 Carol Dweck 博士是心态领域最有影响力的研究人员之一，他谈到了一种叫做固定心态的东西；如果你告诉自己改进是不可能的并且你的目标无法实现，你就会停止尝试。在你开始之前，所有的证据都指向失败。

“但如果你开始思考价值、富足、财富等不同的想法，”娜塔莎解释说，“那些新的神经通路、突触连接就会发生变化。你的网状激活系统向你展示了你周围的新证据。所以这取决于你。”

最后一句话引起了我的共鸣——这取决于你。让很多人远离显化的是一种误解，即你把所有的责任都交给了“存在的力量”——但正如娜塔莎解释的那样，它不是那样工作的。拒绝控制就是拒绝在你自己的生活中扮演一个积极的角色。

你可以改变你的想法

没有多少人意识到这一点，但我们的想法完全在我们的控制范围内。它们不像在潮湿的日子里拒绝驯服的流浪毛发——我们可以改变我们的整个心态。备受尊敬的 Caroline Leaf 博士在其职业生涯的大部分时间里都在通过广泛的研究证明这一事实。但它需要行动，也需要工作。

“前几天，我感觉很棒，”娜塔莎说，“但我的一天并不是这样开始的。我以一种非常糟糕的方式开始了我的一天。那么如何改变这些想法呢？你把它抖掉。你去做瑜伽，你去跑步，你真的在身体上摇晃身体。因为当你摇晃身体时，DNA 会物理移动。细胞移动。原子移动。我们改变。”

顺便说一句，这完全基于科学。一次又一次地证明，我们的身体状态与我们的精神状态直接相关。运动会向大脑输送更多的血液和氧气，它还会刺激内啡肽的释放——也就是“快乐荷尔蒙”。

这就是为什么这么多人对瑜伽和冥想之类的东西发誓。它们有助于使头脑平静，并使我们能够专注于当下。这很关键，因为我们的思想往往会徘徊在过去或未来。

不，我并不是说身体运动是万灵药。传统医学在心理健康治疗中占有一席之地，就像治疗一样。然而，有时你只是在床的错误一侧醒来，你需要像雪球一样被摇晃才能恢复正确的心态。

你是你的习惯

娜塔莎有最后一条建议来帮助建立表现心态：注意你的习惯，并在杂草发芽时拔掉它们。

她分享了一个重要的经验法则来记住——你的想法变成了你的感觉，你的感觉变成了你的习惯，你的习惯变成了你。

“你的习惯变成了你。 30岁的我们只是我们习惯的融合。我们做什么，我们经常做什么，我们相信什么——这就是我们，”娜塔莎解释说。

它本质上是对老子那句臭名昭著的名言的改编：

注意你的想法，它们会变成你的话；注意你的话，它们就会变成你的行动；注意你的行为，它们会成为你的习惯；注意你的习惯，它们会成为你的性格；注意你的性格，它会成为你的命运。

您不需要研究来支持这一点（尽管我相信您可以找到它）。对于我们每个人来说，这不就是现实吗？如果你花很多时间不活动，你就会变得不健康。如果您将大部分时间都花在阅读上，那么您就会变得学识渊博。

而现在我真的开始理解显化是什么：它是对你的行为负责，并俘虏每一个思想。

但是你实际上是怎么做的呢？

在谷歌快速搜索“如何实现你的梦想生活”后，我很清楚现在互联网上的一半建议都是空想的废话。 （另一半完全奇怪）。

老实说，我认为知道如何显化只是来自对我们在 Natasha 采访中所谈内容的更深入理解。如果你明白你的想法可以很快变成你的行动，并且你的行动可以创造你的现实，那么你就可以很好地吸引你想要的东西。

我会更进一步说你已经在不知不觉中显化了。当然，你可能会表现出错误的事情——失败、缺乏信心、失去友谊等——但你仍然会通过你做出的每一个决定、你所说的每一句话和你感受到的每一种情绪来表现出来。

关键是要更加了解自己的想法和感受，并学习如何以正确的方式引导它们。

结束时

我将用 Natasha 就改变你的习惯和心态给出的一些实用建议来完善这份通讯：

“写下你从早上到晚上所做的每一件事。在你睡觉之前，回顾你写下的每一件事，并把它们标记为 10。所以你喝咖啡了吗？那是十分之九。你有一个否定的电话，所以这是十分之二。

“现在，我为什么要你给他们打分，满分 10 分？因为任何低于十分之八的东西都是你想从你的花园里挖出来的东西。你想把它连根拔起，把它从你的花园里弄出来——这是一种他妈的杂草。”

她还需要多说吗？摆脱那些杂草，过上你想要的生活。我知道你有能力。

如果您想从令人难以置信的 Natasha Graziano 那里听到更多信息，请在此处观看完整的采访。直到下一次！