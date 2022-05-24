什么是仿生阅读，它是如何实现的？

感官是我们得天独厚的工具，可以驾驭复杂的存在。它们成为我们的视角，成为我们看待世界的方式——聆听、闻到、感受和品尝。人们甚至证明了第六感——一种所谓的直觉能力，它提供了普通感知之外的意识。

我们的大脑位于这些感官的中心，处于灰质和白质的半池中，这是我们的感官随时间收集的数据存储库。简而言之，大脑为我们提供了背景信息——僵尸如此痴迷于它们是有道理的。

仿生阅读利用大脑的光学信息库和上下文来简化文本的同化。

跟我在一起。

什么是仿生阅读？

在这一点上，重要的是要确定，虽然仿生阅读是一个概念，但它也是由瑞士印刷设计师Renato Casutt创立和拥有的软件服务。这个名字是为了向大脑（生物）和技术合作以提高文本理解能力而创造的。

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上图显示了两个相同的段落，一个是普通版本，另一个是仿生阅读增强版。

注意到什么了吗？

这位推特用户做到了。





我也做过...

上图中的文字描述了仿生阅读的概念——

一种通过人工注视点引导眼睛阅读文本来促进阅读过程的新方法。结果，读者只关注突出显示的首字母，让大脑中心完成单词。





仿生阅读如何成为可能？

你还记得在社交媒体上看到要求你盯着屏幕中央的黑点 30 秒（或更长时间）的图像吗？之后你眨眼，然后盯着墙上令人惊讶的残像。

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嗯，这种错觉和其他视错觉是可能的，因为我们的大脑非常擅长识别模式和“看到”熟悉的物体。

大脑和眼睛有着非常好的工作关系。文本理解是他们证明这一点的方式之一。

考虑到进化趋势，人类发展出理解能力这一事实可以说是宇宙运气的问题。

尽管科学家们并没有真正理解人类为什么能够阅读和写作，但他们确实知道我们阅读时大脑会发生什么。

总结：大脑的一部分可以自动识别单词，而另一部分则分析单词的含义。它能够在一些生理和语言工具的帮助下做到这一点，如注视、扫视和语言透明度/不透明度。

让我们揭开其中一些术语的神秘面纱

固定- 描述阅读时眼睛移动和停止的方式。把它想象成你眼睛注视的目标。因此，如果眼睛对正文的注视较少，则阅读者能够更快地阅读。眼睛注视是一个自然发生的生理过程，受许多因素的影响，包括读者的词汇量、视野范围和对文本的熟悉程度。

语言透明度和不透明度——分析复合词或成语的含义可以从其部分推断的程度。

仿生阅读网站总结了这些工具之间的关系



通过排版突出显示文本引导眼睛。随着注视、扫视和不透明的相互作用，视觉刺激可以转移到文本中，从而决定性地改变字体

关于仿生阅读的最终想法

作为一个长期努力集中注意力的人，我很高兴这会从长远来看如何影响我的同化和生产力。

然而，这是一项仍处于早期开发阶段的技术，原型仅在少数应用程序上运行。与任何新兴技术一样，它将受到批评。



一方面，我将密切关注仿生阅读的进展情况。在评论中让我知道您对此的看法！

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