亲爱的埃隆·马斯克，你感到紧张吗

亲爱的埃隆·马斯克：





我希望你能收到这封电子邮件。我写这封电子邮件是为了处理一条不适合单纯的 te X t 消息的消息。





总而言之，你感到受到威胁吗？或者，换个角度来看——你觉得线程化了吗？





但首先……让我们沿着记忆之路走一走

拉里鸟（而不是篮球传奇人物）

我第一次接触基于文本的社交应用程序是通过我最喜欢的童年青少年戏剧，比如《胜利》 ，或者更具体地说，《一巴掌》，而对于其他人来说，可能是twttr 。





纽约大学学生 Jack Dorsey 与来自 Odeo 的同事 Noah Glass、Biz Stone 和 Evan Williams 分享了基于短信的社交应用程序的想法。最初只是一个副项目，很快就在 2006 年首次亮相，最终吸引了大量用户，尤其是在 2007 年。





人们可以说 Twitter 社区自成一派，通常被认为是最新信息、趋势和模因的先驱。推特作为一个整体，在我们心中占有特殊的地位，因此，即使出现了机器人的增长和有争议的言论传播等看似令人担忧的现象，它也很难被“取代”。





毫不奇怪，即使将 Twitter 的长期声誉移交给您，用户仍然对该平台保持忠诚。尽管您的任期很短，因为您将接力棒传给了琳达·亚卡里诺（Linda Yaccarino），但我理解您将继续“关注”其运营。

线程与 Twitter

他们说模仿是最真诚的奉承形式——尽管它被引用为“Instagram 表达你的想法”，但不可否认的是，它们之间的相似之处是惊人的。





Meta 发布了 Threads 作为一种共享文本的新方式，其中一个主要的变化是它符合ActivityPub 协议，允许用户跨不同平台共享内容。在 Meta 的案例中，用户的 Threads 个人资料可以与他们的 Instagram 帐户互换，因此 Threads 用户会感到沮丧，如果他们选择删除他们的 Threads 个人资料，他们的 Instagram 个人资料也会遇到同样的命运。





一方面，我希望针对不同的用例隔离某些平台 - 我不希望 LinkedIn 上的职业网络能够窥探我在 Instagram 上展示的个人生活。另一方面，作为内容创作者，我可以将我的粉丝从 YouTube 吸引到 Instagram，而无需从头开始。世界大学？

影响

Meta 能够利用其在 Instagram 上的庞大用户群来推动 Threads 的注册量，但这并不能削弱围绕该社交平台的巨大炒作，因为它在推出的前五天内就有 1 亿注册量，尽管现在还为时过早。特征。





很明显，Threads 利用了您的处境——Twitter 用户满意度的下降正是 Threads 崛起所需的动力。最终，出现了 Twitter 团队与 Threads 团队的戏剧性场面。





当事情失控时，你的团队甚至威胁要起诉 Meta 挖走前员工来创建 Threads。然而，这并没有什么用，因为 Meta 证实 Threads 工程团队中没有人是 Twitter 前员工。





现在对话仍在继续——这就是 Twitter 的垮台吗？线程会接管吗？





从这个角度来看，一些关键特征对于确定结果至关重要：





Meta 新功能在 Threads 上发布的速度

Twitter不断努力让Twitter成为更安全的社交平台

统一社交媒体身份的兴起





现在让我们深入探讨一些可能影响这场比赛的问题……

争议

推特/X

有问题的品牌重塑策略

您决定将 Twitter 重新命名为 X，这可能是对您之前的企业的致敬，您之前的企业在 Threads 的大肆宣传中引起了广泛关注。另一方面，X 的品牌重塑包括使用明亮的标志照射旧金山的公寓。无数关于必须在主屏幕上重新组织快捷应用程序的表情包浮出水面，而旧金山居民则因不得不满足于电子舞曲节的生活而感到恼火。





尽管大多数人都感到沮丧，但还是有句话说“不好的宣传仍然是宣传”。我真的很想知道——这是你对这句名言的看法吗？

新协议和政策

事实上，从新的验证协议开始，目标是消除“机器人问题”，随之而来的是一长串的安全检查。然而，在列表中，现在提出了订阅 X Premium 的要求 - 这一条件过去尚未实现，更不用说要求付款了。





除了新的验证支付政策之外，你们还选择结束免费 API 的时代，如果我可以补充一下，这是我早期开发人员时代的一个重要时代。可以理解的是，这给很多人和公司带来了混乱，因为他们的项目和业务依赖 Twitter API。





似乎每周都会实施新政策，这反过来又导致用户感到受到限制并对平台失去兴趣。但话又说回来，如果没有改变，我们怎么能期待改进呢？事实上，一些改进对该平台来说非常乐观，例如减少有害内容的新报告政策。 （了解更多： Twitter/X 博客）

线程数

用户保留率下降

尽管用户注册量激增，但据报道，活跃用户数量却下降了 60% 至 70%。另一方面，每天平均花在该应用上的时间已降至仅 2.5 分钟。 （来源： 彭博社观点）





这可能只是由于基于文本的社交应用程序的性质，或者只是基于炒作周期的自然进展，但这里的问题是 - 这是否太大了？





这是他们如何赚钱关于这个主题的精彩视频

Meta 对快速创新的渴望

如果我们回顾 Meta 之前的努力，我们会遇到 Metaverse。当时的争论是虚拟宇宙是否会继续存在。许多评论家都说 Meta 太超前于时代，提倡一些尚未为当今时代做好准备的东西。尽管不断推动“试图实现 fetch”，但据报道， Meta 的 AR/VR 业务在过去 6 个月内损失了 77 亿美元。





Threads 会面临类似的未来吗？

未来

以下是用户可以期待（很快！）从平台获得的一些功能：

Threads 的 Web 体验

Twitter/X 上的职位发布功能





从目前的情况来看，这两个平台似乎都没有放慢速度的打算，这让我们回到了一个问题——这会是 Twitter 的退出，还是 Meta 被 Thread 吊死？

无论如何，这就是我今天的全部内容。





期待您的电子邮件！