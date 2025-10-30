了解Bubbo,Creds,4ABetterWorld: HackerNoon周的初创公司

哈哈哈,黑客! 欢迎来到新一周的初创企业! 每周,HackerNoon团队都会从我们的初创公司列出一份清单。 . 年度初创企业数据库 本周,我们很自豪地介绍了3个令人难以置信的初创企业: , ,和 . 巴布 信仰 4 世界 \n \n 今天分享你的创业故事! Share Your Startup's Story Today! 今天分享你的创业故事! 了解本周的创业者 巴布 来自 Hailing ,Bubbo是一个平台,将您的所有娱乐流媒体服务连接到一个图书馆。不再需要去Netflix,然后HBO Max,然后迪士尼+,等等,以找到一个电影来观看。 萨拉戈萨, 西班牙 但是即使在所有这些流媒体服务中,有时你想要观看的电影在任何地方都不可用,这就是为什么Bubbo有一个观看列表功能,你可以添加你希望在未来看到的电影,然后当它们终于可用时,Bubbo会通知你,让你知道,这样你就可以准备好你的胡萝卜。 凭借所有这些干净的功能,Bubbo成为一个值得考虑的力量,这并不奇怪。 和 类别。 媒体生产 社交媒体 信仰 从伦敦,英国,克里德斯在 , ,和 类别。 营销 分析 去中心化 对于用户来说,Creds是建立和巩固跨多个平台的分散声誉的一种方式,对于组织来说,Creds通过允许他们向有声誉的会员发出凭证来帮助他们。 然而,这只是第一步,Creds还提供了一种方法来了解你的社区。 它提供有关您的社区的“见解、偏好和趋势”,以便您更好地了解它们并更好地“个性化活动”。 网站 4 世界 有许多伟大的初创企业在 ,但只有一个人可以出现在赢家中,而这个赢家是4ABetterWorld。 , ,和 类别。 里斯本,葡萄牙 商业发展 咨询 领导力 当你深入了解4ABetterWorld是什么以及它代表什么时,很容易看到为什么,这是一个旨在“根据17个可持续发展目标为人道主义,社会和环境事业服务”的项目。 . 网站 其一些目标包括消除饥饿和贫困,增加教育和气候变化行动,努力促进所有人的和平,正义和包容性。 Want to be featured on HackerNoon’s Startups of the Week? 想在HackerNoon的每周初创公司中亮相? 如果您希望您的初创公司与这些惊人的永久绿色公司一起加入,请查看我们的商业博客计划! What's Business Blogging? 什么是商业博客 什么是商业博客 是其中之一的 我们帮助品牌扩大其接触量并与合适的受众建立联系,该计划允许企业直接在HackerNoon上发布内容,以提高品牌意识,并通过利用我们的SEO权威。 HackerNoon的商业博客计划 多种方式 HackerNoon的商业博客计划 多种方式 Here's what you get: \n \n \n \n \n \n \n \n 链接到您的网站(是的,包括CTA) 个性化的技术公司新闻页面,包含您的标志,介绍,呼吁行动和社交 完整的编辑支持,让你的故事闪耀 在 HackerNoon 和社交媒体促销活动中获得多项永久性定位 将故事转换为音频格式并通过音频RSS源分发 自动翻译到12种语言以实现全球范围 您的品牌还通过加拿大链接获得域名权威和SEO,故事分布在8个不同的相关关键字 / 标签页面上,以获得更好的有机发现。 技术公司新闻页面 音频格式 自动翻译 12 种语言 自动翻译 12 种语言 这就是本周的事了!直到下次,黑客们!