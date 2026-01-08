为什么Ledger的最新数据泄露暴露了第三方依赖的隐藏风险

\n \n 当您购买硬件钱包以确保您的加密货币持有,您预计该交易将像您的数字资产一样安全。 当您购买硬件钱包以确保您的加密货币持有,您预计该交易将像您的数字资产一样安全。 但当最弱的环节不是钱包本身,而是处理您的购买的公司时,会发生什么? Ledger是加密货币行业最受认可的硬件钱包提供商之一,面临着另一个安全挑战,这次,破坏并未直接针对Ledger的基础设施。 ,第三方电子商务支付处理器处理Ledger的在线交易。 全球 E 了解破坏机制 Global-e 检测到其系统中的异常活动,并立即聘请法医网络安全专家调查事件的范围和性质,调查证实未经授权的个人获得了与 Ledger 购买相关的云存储客户数据的不当访问。 受威胁的信息包括客户名称、物理地址、电子邮件地址、电话号码和订单历史记录,但两家公司都强调,在这次事件中,没有任何财务数据、支付卡详细信息、密码或加密货币恢复短语被曝光。 事件引起了公众的注意,当区块链调查员 共享通知电子邮件的屏幕截图发送给受影响的客户. Ledger 和 Global-e 都没有透露受影响的用户的确切数量或侵权发生的具体日期。 扎克伯特 即时失败和应对策略 这些攻击利用暴露的个人信息创建令人信服的欺诈性通信,旨在欺骗用户揭示他们的恢复短语或将加密货币转移到攻击者控制的钱包。 Ledger与Global-e合作,通过电子邮件直接通知所有受影响的用户,该公司敦促客户加强对欺诈企图的警惕,并验证声称来自Ledger或其合作伙伴的所有通讯。 Global-e承认,该漏洞可能会影响其他品牌使用其平台的客户。钓鱼攻击是一种欺诈性企图,攻击者通过电子邮件或消息假装合法公司窃取敏感信息,如密码或恢复短语。对于加密货币用户来说,成为此类攻击的受害者可能意味着永久损失资金,因为区块链交易无法逆转。 行业批评与替代解决方案 该漏洞引发了技术专业人士对持续依赖集中式数据库基础设施的强烈批评。 许多人对持续的建筑脆弱性感到沮丧。 空间与时间 解释一下, 达利 https://x.com/catdaly/status/2008225176115441941?s=46&embedable=true 这种批评凸显了区块链原生安全方法和传统电子商务基础设施之间的日益增长的差距。中央化数据库将所有客户信息存储在单个实体控制的位置,为攻击者创造了有吸引力的目标。 去中心化或可加密验证的数据库系统在多个节点上分发数据,并使用基于区块链的验证,使未经授权的访问变得更困难,并限制潜在的侵权范围。 第三方漏洞的模型 此事件代表了 Ledger 近年来面临的第三次重大安全挑战,每个事件都涉及到外部服务提供商,而不是核心产品漏洞。 该事件导致了广泛的钓鱼活动,甚至对一些用户的家庭地址被泄露的物理威胁。 主要数据泄露通过Shopify 2023年,黑客利用与Ledger服务相关的去中心化金融应用程序的漏洞。 这些重复发生的事件表明,硬件钱包的安全性远远超出了设备加密和安全元素芯片,整个生态系统,包括支付处理器,客户服务平台和集成合作伙伴,创造了潜在的攻击表面。 偷走近50万美元 最后的想法 加密货币行业将硬件钱包作为数字资产存储的最终安全解决方案。虽然这些设备通过孤立的安全环境来保护私钥和恢复短语,但它们无法保护用户免受客户旅程中完全不同的点发生的破坏。 此漏洞凸显了加密货币安全讨论中的关键盲点,用户选择专门用于安全的Ledger设备现在发现自己没有错过自己的选择而容易受到钓鱼攻击。第三方依赖模式创造了即使是最有安全意识的用户也无法通过自己的行动减轻的风险。 对集中数据库的批评提出了有关区块链公司是否应该与基础设施提供商使用可加密验证的系统独家合作,这些系统符合他们所倡导的去中心化原则的有效问题。 别忘了喜欢和分享这个故事!