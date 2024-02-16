为什么 Rust 可能成为 2024 年适合您的编程语言

编程语言塑造了我们所处的数字世界。它使开发人员能够突破界限并同时进行创新。多年来，不同的语言已经到来，把我们带到了今天的位置。





对于任何刚开始学习的人来说，他们可能会发现自己正在研究标准编程语言，但是有什么不同的东西呢？我想到了 Rust，但为什么它值得你关注，为什么它可能是 2024 年最适合你的语言？

什么是铁锈？

在使用软件时，安全性和性能是每个人都想要的，特别是那些在某些行业（例如律师）和公司（例如 弗里德·马克罗夫特 。由 Mozilla Research 开发的 Rust 就提供了这一点。





它因其创新的内存管理方法和强大的类型系统而受到关注。那么，它为开发者提供了什么？从本质上讲，它为他们提供了工具和抽象，使他们能够自由地快速、安全、并发地编写代码。





其语法将现代语言功能与低级控制相结合，使其适用于从嵌入式系统到 Web 服务器的广泛应用。

安全与性能

所以，我提到了安全性和性能，但这一切意味着什么呢？好吧，说实话，Rust 的定义特征之一是它在不影响性能的情况下对内存安全的承诺。





如果我们简单看一下 C 或 C++ 等语言，其中内存管理可能充满错误以及交付时间安全漏洞，那么就很清楚为什么 Rust 提供了更多东西。





Rust 的所有权系统和借用检查器提供编译时保证，防止常见的陷阱，例如空指针取消引用和数据竞争。通过在编译时执行严格的规则，权力就掌握在开发人员手中。





他们有能力编写既安全又高性能的代码，减少运行时错误和漏洞的可能性，同时优化资源利用率。

并发变得容易

多核处理器和分布式系统不仅仅是流行语。事实上，我们所处的时代就是由这些来定义和表征的。因此，让我们在这里探索性能和可扩展性，因为并行代码对于最大化这两个方面至关重要。





我希望我在这里描绘了一幅图画，但 Rust 的并发方法围绕着称为“异步函数”和“异步块”的轻量级线程，它们利用语言的所有权模型来确保线程安全而不牺牲效率。





Rust 通过“async/await”语法和 Tokio 运行时等功能内置对异步编程的支持，简化了高度并发应用程序的开发，使开发人员能够充分利用现代硬件架构的潜力。

社区与生态系统

在这一点上，Rust 值得称赞，因其技术优点而受到赞扬，但我确实相信我们应该超越这一点。活跃、开放、高度重视专业知识交流和支持初学者的团体怎么样？





Rust 的社区创始成员欢迎来自各行各业的程序员通过各种在线论坛、聊天空间、本地聚会和研讨会来拥抱信息共享并促进协作学习。





事实上，到了 2024 年，享受一起工作、沟通和相互延伸的轻松和快乐听起来将成为一种趋势。





此外，Rust 不断发展的库、框架和工具生态系统为构建不同的应用程序提供了丰富的资源，无论是使用 Rocket 框架的 Web 服务器还是利用嵌入式 hal 箱的嵌入式系统。





通过拥抱 Rust，开发人员不仅可以使用强大的语言，还可以成为促进创新和协作的繁荣生态系统的一部分。

最后

无论您是否听说过 Rust，对于想要取得成功的开发人员来说，这可能都是一项值得的战略投资。如前所述，通过安全性、性能和并发性，开发人员拥有应对现代世界软件开发挑战所需的工具。





无论您是一位拥有丰富经验的程序员，还是刚刚涉足编程世界的人，Rust 都是一个值得考虑的平台。使用 Rust，您可以构建可靠、高效且可扩展的软件。因此，让自己与众不同，让你的技能面向未来，并通过 Rust 成为不同事物的一部分。

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