与 Axelar 首席执行官 Sergey Gorbunov 解释区块链

Sergey Gorbunov 是 Axelar 的联合创始人兼首席执行官。 Axelar 是一个基于互操作性的去中心化区块链网络。作为助理教授，他还是 web 3 巨头 Algorand 的创始团队成员。

在这个艰难的 ama 中，我们与 Sergey 聊了聊他的区块链网络、他的背景以及区块链的基础知识。看看下面吧！

这个由 Abeer、Sergey Gorbunov、Drone Warfare、Giovanni Martorella、Pamela Liang、Aman Shaikh、Felix Changoo、Melissa Schwartz 和 Ildar Utebaev 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

嘿@channel，请和我一起欢迎我们的下一位 AMA 嘉宾 Sergey Gorbunov。 Sergey 是去中心化区块链互操作网络 Axelar 的联合创始人兼首席执行官。他获得了博士学位。来自麻省理工学院，在那里他获得了微软博士学位。伙计。他的博士学位。论文是关于使用基于格的密码学为云设计密码工具，为此他获得了麻省理工学院计算机科学最佳论文的 Sprowls 博士论文奖。 Sergey 是许多密码协议、标准和系统的合著者。他是滑铁卢大学的助理教授，是 Algorand 的创始团队成员，负责核心平台的设计和开发，并领导了密码学小组。



请随时向 Sergey 提问：



区块链基础设施 区块链安全 跨链服务（即链之间的互操作性） Web 3 技术及其用途

你好谢尔盖戈尔布诺夫！很荣幸有你在这里！您能先向我们介绍一下您自己、您的背景和 Axelar 吗？

谢尔盖·戈尔布诺夫

嘿大家：



很高兴来到这里。谢尔盖在这里。我从事分布式系统、密码学、区块链和其他相关工作。真正享受解决各种形式和形式的问题。



大约一年半前，我和我的联合创始人 Georgios Vlachos 创办了 Axelar，以解决未来几年区块链生态系统最具挑战性和最重要的问题：如何安全地连接多个区块链并实现通信。从那时起，我们就一直在构建 Axelar。今天，我们有大约 30 名全职团队成员，筹集了超过 6500 万美元的资金，开始了我们的主网络发布，并将很快为所有 web3 提供互操作性。



随时问我关于 Axelar、区块链、安全、web3 [甚至学术界] 的任何问题。

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无人机战

嗨，谢尔盖·戈尔布诺夫。你有一个非常令人印象深刻的背景。我想问一个有见地的问题，但我对区块链了解不多。你会如何向对这个概念完全陌生的人解释区块链？

谢尔盖·戈尔布诺夫

无人机战 最简单的思考方式是具有强大安全属性的分布式数据库和计算环境。任何人都可以读取和写入事务或数据。一组分散的节点运营商执行交易并确保它们不会被删除或重复[即当您向商家发送资金时，您希望确保资金只发送一次]。

“区块链协议”确保了这些属性。它还可以容忍恶意节点[达到一定阈值]，并且不能简单地关闭，因为任何人都可以参与共识并继续执行验证功能。因此，它是一个可靠的计算和存储环境，可用于联合交换和计算信息。

乔瓦尼·马尔托雷拉

您好 Sergey Gorbunov，您认为 web3 对人们日常生活的好处是什么，比如 web2 如何真正让每个人在交流中更加紧密地联系在一起？ web3 可以通过哪些新方式彻底改变互联网？很高兴顺便认识你。

谢尔盖·戈尔布诺夫

我想说的主要区别在于，在 web3 中，您构建在具有全球分布的开放环境上。您可以在一个平台上构建，该平台具有用户、分销和财务机制，以便在同一个平台上进行全球交易。

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谢尔盖·戈尔布诺夫

由于数据和代码是开放的，因此可组合性成为主要优势之一。任何人都可以查看所有数据和系统状态，并在此基础上进行构建、改进和迭代。

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乔瓦尼·马尔托雷拉

太棒了，web3 整体听起来令人兴奋。我问 Sergey Gorbunov 的另一个问题是区块链在 Web3 中真正发挥了什么作用？ 🙂

帕梅拉梁

在安全性方面，区块链与其他系统和数据库相比如何？

谢尔盖·戈尔布诺夫

Web3 由区块链提供支持。它们充当无需许可的分布式账本，帮助组织和交换信息。

谢尔盖·戈尔布诺夫

传统的分布式系统和数据库在网络上存在恶意节点的情况下无法保证交易或数据的完整性。区块链共识协议和系统保证即使网络上存在恶意节点，数据也是安全且不可延展的。

2022

您对 LayerZero 和 axelar 网络之间的区别有何看法？选择在这两个平台上构建的开发人员有哪些权衡？另外，您对https://twitter.com/PrimordialAA/status/1511403360838041608?t=D1MlNr2_rnT_bz_fRpFIdQ&s=19 LayerZero 联合创始人关于不诚实的指控有何看法，您怎么看？谢尔盖·戈尔布诺夫

6:03

请回答谢尔盖·戈尔布诺夫爵士

菲利克斯 Changoo

嘿，谢尔盖，很高兴认识你👋！我很想知道什么是跨链服务，什么是一个很好的例子？



谢尔盖·戈尔布诺夫

Layerzero 将信任委托给外部预言机和中继器。现在它是一个 2/3 的多重签名设置。 Axelar 是一个去中心化的权益证明互操作性网络，类似于 cosmos 或 avalanche。

谢尔盖·戈尔布诺夫

跨链服务允许用户在任何区块链上毫无摩擦地使用他们的资产。例如，您可以一键跨链转移或交换资产。或者，如果您在区块链 1 上拥有 NFT，您可以在区块链 2 上的应用程序中对其进行贷款。

菲利克斯 Changoo

谢谢，谢尔盖！！

梅丽莎施瓦茨

你好谢尔盖戈尔布诺夫。我想问你更多关于 Axelar 的信息。您之前说过，您启动 Axelar 是为了安全地连接并启用跨多个区块链的通信。 Axelar 如何尝试解决这个问题以及它如何与竞争对手区分开来？谢谢你。

2022

LayerZero 人取笑 axelar 团队成员 Sergey Gorbunov

https://twitter.com/PrimordialAA/status/1511798588208447490?t=5u5KMEOBU7ZrI89Tq3na-A&s=19

为什么创始人要取笑axelar？你怎么想先生

伊尔达尔·乌特巴耶夫

嗨，谢尔盖·戈尔布诺夫！ DAO 现在非常流行，是否计划在未来与 Axelar 生态系统中已经创建的 DAO 或伙伴关系/友谊？

2022 2 点 41 分

关于令牌。很多社区成员经常有疑问：

- 代币质押：如何实施？特别是，人们有兴趣在 Coinlist 上质押锁定的代币吗？

-Axelar 会有自己的钱包吗？

- 为什么选择 erc-20 代币标准进行销售？

Ildar Utebaev

新的区块链。我们看到 Axelar 正在发展并朝着它的目标前进。那么，生态系统将添加哪些新的区块链？ BSC，索拉纳……？

伊尔达尔·乌特巴耶夫

社区。目前，我们知道一些针对 dAPP 开发人员以及用于查找漏洞和错误的资助计划。我知道项目的 Discord 很快就会有活动和竞赛。还有什么计划吗？例如大使计划（QCP 除外）？

Ildar Utebaev

我 8 岁的儿子 Danis 提出的一个问题：我想变得和你一样聪明和成功。父母建议多读书和做数学。它有效吗？像我这样的年轻人有什么生活小窍门吗？

谢尔盖·戈尔布诺夫

Ildar Utebaev 很好的问题。



真的很喜欢看到来自 DAO 的许多令人惊叹的工作。我们正在与一些人合作，并计划扩大我们的合作。 Staking 基于 PoS 系统中的标准规则。用户可以将他们的代币与参与共识的验证者进行质押。用户因帮助保护网络而获得相应的奖励 [减去验证者收取的佣金]。 已经支持 Keplr、Cosmostation 和 Ledger。我们可能会开发一个钱包，但就目前而言，我们正在与许多已经很棒的钱包进行集成。 从第一天起，Axelar 代币将是跨链的。这意味着您可以移动它并参与不同的 DeFi 或跨多个区块链的质押机会。因此，无论分发是以 erc-20 还是本机格式进行，都不会影响您可以使用代币做什么。 erc-20 在网络早期具有更广泛的可用性，因为它们更容易与 dapp 集成。但我们的目标是尽可能广泛地获得原生支持，只是在实践中需要更长的时间。 我们希望在未来几年连接所有区块链，包括 BSC、Solana 等。

[将很快回复剩余的问题]

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谢尔盖·戈尔布诺夫

6. 社区。期待看到更多的开发资助、社区竞赛、生态系统资助等。我们才刚刚开始。

7. 给丹尼斯。做很多数学和编程很棒。您可以参加很多有趣的谜题、竞赛、在线竞赛和学习小组。养成定期锻炼和健康饮食的习惯也很重要。总的来说，找到你擅长并喜欢做的事情，并且比其他人多做 10 倍，你就会很棒。

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伊尔达尔·乌特巴耶夫

非常感谢，谢尔盖！祝您在 Axelar 项目中好运和繁荣！我们都会一起赢！

谢尔盖·戈尔布诺夫（Sergey Gorbunov）感谢您提供的所有有见地的答案！有你在这里真是太棒了。在我们结束这次 AMA 之前，您有什么最后的想法、结束语或您想向我们的读者宣传的任何内容吗？

谢尔盖·戈尔布诺夫

谢谢大家的好问题。在 axelar 上查看更多信息。网络，注册discord，让我们一起建立x-chain！



