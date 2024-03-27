不稳定协议以 250 万美元种子资金的胜利震撼了 DeFi

不稳定协议的开创性飞跃

考虑这样一种情况：银行业的传统界限不仅被延伸，而且被彻底重新思考。这不仅是数字银行领域的一个白日梦，也是一个梦想。相反，它正在迅速成为现实，特别是考虑到去中心化金融（DeFi）的出现。这种转变不仅是一个关于技术的故事，也是一个关于雄心、克服障碍的斗争以及寻找为每个人提供权力的金融体系的故事。今天，我们将讨论 Unstable Protocol，这是一个位于 Liquid Restake Token Finance (LRTfi) 行业核心的项目，以及它的最新成就，这是一轮重要的投资，将改变我们的方式感知并利用数字资产。





2024 年 3 月 27 日早上，当 DeFi 社区醒来时，好消息传来，Unstable Protocol 宣布他们已经成功完成了种子轮融资，获得了 250 万美元的投资。该举措旨在改变LRTfi的格局，并获得了相当多与以太坊相关的基金的投资，包括Lattice和Laser Digital（野村集团）、Blockchain Founders Fund和其他几家基金。





这项重大投资不仅将为 Unstable Protocol 提供进一步开发其平台所需的资源，而且还验证了其项目可能对去中心化金融领域产生的潜在影响。

LRTfi 的本质和 Unstable 的愿景

LRTfi 处于 DeFi 中创新和实用性的交叉点，使用户能够在新颖的收益策略中使用流动性质押和重新质押代币，以利用这种新兴市场的不稳定协议层来提高回报，特别是关注（重新）质押的以太币。轻轨市场已经从不存在发展到价值约 500 亿美元，尽管该市场已大幅增长，但仍可以看出 Unstable 事业的重要性。





这种快速上升凸显了去中心化金融领域尚未实现的潜力和对创新的永不满足的胃口。 zkOracles 的开创性使用是不稳定协议方法的核心。这种利用提高了 LRT 和 LST ETH 市场的 DeFi 实用性。这项技术创新不仅仅是技术成就；相反，这是一项战略举措，旨在将整个 DeFi 生态系统的效率和安全性提升到新的高度。 Unstable 与 Axelar 等平台和 Succinct Labs 推动的技术解决方案建立了合作伙伴关系，这一事实表明该公司不仅致力于参与公共金融领域，而且致力于领导该领域。

最后的想法：旅程仍在继续

去中心化金融爱好者社区正屏息以待不稳定协议发布其测试网。前面的道路充满了机遇和障碍，以及对所有相关方更加透明和有效的金融体系的承诺。在有远见的个人的支持和突破性技术的力量下，Unstable 即将彻底重新定义分布式金融的未来。





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既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥



