Ngaba Ngaba Yinto Yintoni Ndingathanda: Yintoni I-Blockchain Yintoni Yintoni Yintoni Yintoni Yintoni Yintoni

Kukho kakhulu hype malunga blockchain namhlanje, kodwa ukuba uxhomekeke malunga yintoni blockchain yinto efanelekileyo, ukufumana impendulo elula. I-Blockchain ibizwa ngokuvamile ukuba ibala malunga ne-trust. Kwaye apha uya kufumana ukuba i-blockchain yinto elungileyo kwi-business.





Yintoni i-Blockchain iyiphi na iimveliso ezilungileyo

Thola i-scene yokufunda ye- Ukuvuka (i-TV show), apho i-airplane epheleleyo kumazwe omnqweno emangalisayo emangalisayo e-South Pacific. Abalandeli bayazi kwisithili kwaye bayazi ukuba ukhuseleko ayikho emangalisayo, ngoko baqala ukwenza ubomi olutsha kubo kunye ne-micro civilization.





Hugoi-green thumb kakhulu; ufuna ukuvelisa iimveliso.SawyerUkusona i-axe kwi-wrackage kunye nokufaka i-firewood.KateYintoni iingcinga elungileyo; yintoni iingcinga yokufumana iingcinga eziluhlaza.Jack,Ngoku, ukhuseleko ezinye izidakamizwa, njengoko umntu go-to xa nabanye bafuna ezinye antibiotics. I-barter economy ekuphuhliswa. Xa i-Sawyer i-hunger, uqhagamshelane i-1 log ye-firewood kunye ne-Hugo ye-4 tomatoes. I-Kate uqhagamshelane i-firewood ye-20 tomatoes. I-Jack uqhagamshelane i-pill ye-antibiotics ye-4 logs ye-firewood, kodwa uqhagamshelane kunye ne-firewood ye-wild instead.





I-Drama kunye ne-Centralization: Trust

Enye usuku, uJack uhamba kunye nenkcebiso elihle. Thina siphinde izivumelwano lethu kunye nokuvumela inkcebiso lwezimali "mali". Uyavumela i-band. Uyavumela ukuba bafumane i-money.I-Icelandkwaye usebenzise kwimveliso yethu ngaphandle kokuthengisa kwi-barter, ngoko ke, akwazi ukufumana i-firewood evela kwi-Soyer, nangona i-Sawyer akufuneka kwi-antibiotics. Le nqakraza lula kakhulu... i-tomato iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye.





Nangona abalandeli abalandeli abalandeli i-metal e-island, ngokuvamile abalandeli amayunithi efanelekileyo. I-Jack ibonelela ukuba uyibhalwe ngalinye amayunithi ngamnye. Uyaziqhelekanga inkqubo efanelekileyo. Uyaziqhelekanga i-100 kwiiphepha kunye namaxwebhu zabo ngamnye. Kwixesha lokuba ufuna ukuhanjiswa kwezinye amayunithi kumntu, nceda uqhagamshelane inani kwaye uyaziqhelekanga iinombolo kwiiphepha yakhe.





Sawyer akufuneka uJack kakhulu, ikakhulukazi kunye ne-alpha-male tension emgqeni kaKate. Yintoni kufuneka uqhuba i-paper? ufa. Yintoni akufuneka uJack ukuba uqhuba ngeenombolo emgqeni?I-IcelandNgexesha leyo ebizwaI-PacificToken. Xa ufuna ukwenza i-transfer, nceda uqhagamshelane, kwaye uqhagamshelane. Ngoko ke, kubaluleke ukuba uJack kunye neSawyer akufanelekileyo kunye. I-Kate ibandakanya ukuxolisa inkxaso ngokufuneka ukuxolisa iinombolo. Yinto enhle ngenxa yokuba uJack kunye neSawyer iyavuma yonke into oya kuba kunjalo. Kodwa uHugo akufanelekileyo kakhulu kuba kunjalo.





I-Band ayikwazi ukhethe umntu omnye oya kubuyela i-balance sheet; zithi ukuba nathi isibopho. I-Ideya ithathwe. I-Fast forward iinyanga elinye. I-Batter Economy ithathwe. I-Sugar kunye ne-Sickers, kodwa oku kuphela yintoni bayakwazi ukufumana umsebenzi.





Ngexesha elinye, i-Kate iye yenza kakhulu. Iingxaki ze-barter ziquka kakhulu. Iingxaki ze-wild ziye ziye ziye ziye zithunyelwe kakhulu kwisithili, kwaye i-Kate yinto eyodwa enokufumana. I-Kate ibonelela ngokufanelekileyo kakhulu ukuba ibonise i-band ezininzi ukuba ibonelela i-old.I-Icelandumqondo. Kwaye uya kufutshane iingxaki. Akukwazi ukuhambisa nayiphi na iingxaki ezininzi ngaphandle kokufumana inkqubo yayo. Iingxaki ziyafumaneka le nto yeengxaki nangona kunjalo, ngoko zithembisa ukuba bafikelele.





Unyaka kwiminyaka elinye. I-Kate ibonisa iingcingo, kwaye wonke umntu uye uyakufumana umthetho wayo njenge- fact of life. Xa ufuna ukuhambisa into kwi-isiland, nje uye uKate yaye uqhagamshelane i-akhawunti yayo ye-balans.





I-Kate yaba i-banking ye-island omnipotent.

Kwaye siphila kunye nenkqubo yokusebenza, kodwa akukho umntu ngaphandle kweKate wayengumdla. Ayikho kakhulu efanelekileyo kwaye iKate inokukwazi ukucacisa ukuba uyifunayo, kodwa akukho umntu uyazi enye indlela.





Ukubuyekezwa kwimeko: Blockchain kunye ne-Decentralization

Ingaba umntu omncinane omncinane wabanjwa kwisithili ngosuku (eya kuthathwa ngexesha elinye kwi-"Lost"). Umncinane uMr. Nakamoto kwaye unayo i-idea enkulu yeengxaki.I-Consensus ye-Decentralizedkwaye yinkqubo enomnqweno, apho yonke iqela unako ukugcina i-balance sheet kunye. I-Kate ayikwazi ukutshintsha iinombolo ngaphezulu.





Ngoko ke, akukho umntu uya.

Nangona omnye wabanika i-fishing, kunokufumana. Akukho kufuneka ukhangele ukuba i-Kate iya kuba ngempumelelo ukulawula ibhizinisi zabo. I-Gang iyathanda kakhulu. Ukuba uMr. Nakamoto yayibonakala kwi-episodi ye-pilot, akukwazi ukuchitha iinyanga elinye kwiinkqubo ye-barter ebomvu okanye iinyanga elinye yokusebenza phantsi kwe-economic domination ye-Kate.





Okokuqala, kubonakala ukuba i-idea ye-Mr. Nakamoto kunokwenzeka kuphela kwinkqubo ye-money ye-island. Kodwa ke, ke; kunokwenzeka kwakhona.Izindawo ezininzi ze-life( kunye neengxaki) kwi-island.





Ukuthatha i-advertising, umzekelo

Sawyer usebenzisa i-pinewood yayo ukwakha i-sign enkulu emzimbeni. Uyafikelela ukuba i-Hugo uyibhalisa, kwaye iimveliso ezininzi zithunyelwe ngeveki. I-Kate uyakuthanda le nkcazo. Xa ufike ukusuka kwimfashini elifanelekileyo, ndifuna ukubonisa i-bounty yehora kwi-sign ukuze wonke umntu uyazi ukuba ufumana indlela yayo yokuthengisa.





Ukusetyenziswa kwe-argument. Kukho ishidi elinye kwaye i-Hugo kunye neKate zithanda ukusetyenziswa. I-Jack, ever the peacemaker, inikeza isisombululo. Ukuba i-Hugo kunye neKate zithanda ukusetyenziswa kwe-Soyer ngosuku efanayo, zithintela amayunithi eziliqela ukunika i-Soyer ngenxa yobugcisa. Zithintela ngexabiso ngokucacileyo ukuze umnqweno wesibini ayikwazi ukufumana i-first ngexabiso ngexabiso ngexabiso. Ngokuqhelekileyo, umnqweno ephakamileyo uya kufumana i-signal. I-sound like a fair system, but who's going to go over the discrete offers and choose the





I-Gang ayithanda le nkqubo, kodwa unayo nayiphi na ingxaki elinye. I-Hugo ingxaki kakhulu ukuba i-Kate iya kuthatha iingcingo yayo ye-feminine ukuze akhawuntize uJack ukuba ukhethe iingcingo zayo, nangona zibe ezantsi.





Ngexesha elinye, uJack ibonelela i-antibiotics entsha kwaye ibonelela ukuba usebenzisa i-sign to let everybody know about it. Kwixesha elandelayo, i-gang ibonakalisa kwaye ibonakalisa i-banner yeJack ebonakalayo kwi-sign. Kate ayinxalenye kakhulu ukuba uJack ibonakalisa iingcebiso ezizodwa kwaye ibonakalisa iingcebiso zayo ukuba usebenzisa i-sign ngexesha elifanelekileyo.





Okwangoku, siye siphile kunye nenkqubo yokubhalisa esebenzayo, kodwa nayiphi na ngaphandle kweJack akuyona ngokwenene ngokwenene. Uyavumela usebenzisa isiseko efanayo:I-Consensus ye-DecentralizedZonke iingxowa zikhusela iingxowa kunye, kwaye uJack ayikwazi ukutshintsha iziphumo. Iingxowa zihlala kakhulu.





Umzekelo ukuba ukuze bafumane iingxowa, abalandeli abalandeli kufuneka bafumane enye yeengxowa zayo kunikeza isisombululo kwinkqubo. Akukho isizathu ukuba bafumane omnye. Ngoko ke, bonke bafumane iingxowa zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo zayo ziye zibonise inkqubo, apho abalandeli bafumana iingxowa zayo ngokufanelekileyo okanye ziye ziye ziye zihlanganisa ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo.





Ukuvula

I-Blockchain yi-magical black box eyenza iinkqubo ze-NakamotoI-Consensus ye-Decentralized. Ukuba nayiphi na ingxubevange baye baye zihlanganisa i-blockchain kwi-plane ngexesha elandelayo, ubomi kwi-isilandeli uya kuba ngempumelelo kakhulu kunye ne-friction-free. Kwaye khumbula, kunokuba kuninzi kunokuba i-currencies kuphela. I-blockchain ine-potency yokuphucula iinkalo ezininzi ze-life.