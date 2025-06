I-MoonX: I-On-Chain Trading Engine ye-BYDFi - I-ticket ye-CEX kwi-DEX

**Victoria, Seychelles, 13 May, 2025/Chainwire/--**Kuba i-Centralized exchanges kunye ne-On-Chain Trading edge ibandakanya ukuhlanganiswa, I-global crypto trading platform ye-BYDFi Inyaniso ye-Official iimveliso I-MoonX, efunyenwe njenge-"ticket to the DEX world" kubasebenzisi be-CEX, ibonisa ukufikelela kwe-DeFi kwaye ibonisa ukuqala kwinkqubo ye-BYDFi ye-dual-engine.

I-CEX vs. DEX: Ukusuka kwi-competition ukuya kwi-integration

Nangona i-meme coins, i-airdrops, kunye ne-tokens zangaphambili zithola, iimarike ze-on-chain ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zikhula kakhulu kubasebenzisi be-crypto. Kodwa ukulawula i-wallet, iimali ze-gas, kunye ne-operations ze-cross-chain ziye zithintela kubasebenzisi be-CEX eziphambili.





Kwakhona, i-CEX iye yandiswa kakhulu ekuphuculeni iimveliso ze-early-stage okanye ze-long-tail. I-industry iyahluka ngokucacileyo: i-CEX kunye ne-DEX ayikho i-silos ezahlukileyo - ziye ziye ziye ziye ziye zihambelana. I-MoonX yi-BYDFi isisombululo kule nophuhliso.

I-MoonX: I-Gateway kwi-On-Chain Trading

I-MoonX ayikho enye i-exchange okanye i-wallet; yinto elula yokufika kwi-Web3 yokuhweba. Ixhaswa ukhuseleko kunye ne-user-friendliness ye-CEX kunye nokukhuthaza i-asset diversity kunye ne-potential ye-DeFi.





Njengoko umzekelo: umdlali ufumana i-meme ye-meme ye-trend kwi-social media kwaye ufuna ukudibanisa i-wale trade. Ngokuvamile, oku kuthatha ukuguqulwa kwe-wallet, ukuthenga i-gas, ukuguqulwa kwidilesi ze-contract, kunye nokuguqulwa kwi-multiple DEX interfaces. Nge-MoonX, akukho ukuguqulwa kwe-wallet, akukho amaxabiso ze-gas, akukho ukuguqulwa kwe-chain. I-akhawunti ye-BYDFi kunye nokufaka kuphela ukuyifaka.





I-MoonX inikeza i-User Experience ye-Web2 ebonakalayo kwihlabathi ye-Web3:

Ukufinyelela kwi-500,000 Meme Coins

I-Aggregates i-liquidity kwi-plattform ezininzi ezifana ne-Pump.fun, i-Raydium, i-PancakeSwap kunye nokunye.

Okwangoku inikeza Solana kunye BNB Chain, kunye neentloko ukwandisa kwi-blockchains ezininzi ezinkulu.

I-Intelligence yeTrading eyenziwe

Ukubandakanya iintlobo smart kunye ne-smart money copy trading.

Ukusebenza kwinqanaba le-millisecond, eyongezelelweyo kwi-high-frequency Degen Traders.

I-Security-First On-Chain Infrastructure

I-Hybrid Custody ibonelela ukuba abasebenzisi awunayo ukulawula iingcebiso ze-private kodwa akwazi ukulawula i-asset.

Co-built kunye Safeheron usebenzisa MPC + TEE ukhuseleko kwinqanaba yesakhiwo.

I-Integrated kunye ne-GoPlus ye-real-time contract risk scanning kunye ne-alerts.

BYDFi: Ukufinyelela kwiminyaka ye-dual-engine

I-MoonX kunokuba i-update yeemveliso - oku kuqalaUkucingaI-CEX + DEX i-double-engine architecture. Abasebenzisi akwazi ukulawula iimveliso ze-centralized kunye ne-on-chain ngaphakathi i-account framework eyodwa.





Ngokusetyenziswa kwe-liquidity, i-strategy tools, kunye ne-security ephakamileyo, i-MoonX ibekwe ngaphezu kwe-trend-hunting. I-MoonX ibekwe isakhiwo yokuhweba kwimeko yokuqala, i-assets ye-long-tail kunye ne-optimized on-chain efficiency.





Michael, Co-Founder of BYDFi, wathi: "I-MoonX kunokuba yenza i-standard entsha: inkqubo ye-Web3 ye-onboarding enokufumaneka kwi-CEX front-end kwaye isebenza kwi-DEX backend, eyenzelwe kwi-frictionless asset flow."Wagqibela: "I-MoonX ibandakanya i-best of both worlds - performance ye-CEX kunye ne-DEX freedom - ukuze nayiphi na umntu angafumaneka kwi-intelligent on-chain trading. I-Web3 akufuneka akufuneka kuphela kumadokazi. Oku kufuneka yi-finance layer ebonakalayo bonke."

mayelana BYDFi

Yasekwa ngo-2020, i-BYDFi inikeza abasebenzisi ezingaphezu kwama-190+ amazwe. Izixhobo zayo zihlanganisa Ukucinga Ukucinga derivatives Ukucinga Ukuhambisa Trading Kwakhona ngoku on-chain trading via MoonX .





Ngo-2023, i-BYDFi ilawulwe yi-Forbes njenge-Top 10 Global Crypto Exchanges. Ngo-2025, ilungele kunye ne-Ledger ukuqalisa i-co-branded hardware wallet, ukuphucula i-user self-custody kunye ne-asset security. I-BYDFi ibekwe ukunika iinkonzo ze-crypto yehlabathi zehlabathi zehlabathi. BUIDL Your Dream Finance.





