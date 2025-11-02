Tokyo, Japan, 31st, 2025/Chainwire/--Ukuphuhliso oluphambili, i (ARX) inkqubo iye yandiswe kwiintlobo ezibonakalayo kwiimpembelelo zehlabathi. Iye yasungulwa ngo-2019 kunye nenkcebiso oluthambileyo yokukhuthaza i-data sovereignty, ukunceda abantu ukulawula kunye nokuthintela iinkcukacha zabo ze-private, ukufumana i-value ye-economic yayo, i-ARCS isuka kwakhona kwi-phase ye-ARCS 2.0. Ukucinga Ukucinga I-pivot ye-strategic i-integrates i-blockchain kunye ne-assets ye-physical, yenza i-ecosystem ye-ecosystem eyenziwe ezivela kwi-innovation ye-digital kunye ne-utility ye-everyday. Iimpawu ezidlulileyo zibonisa i-trajectory ye-team ukuya kwi-sustainable, user-centric future. Ukusuka kwi-Vision ukuya ku-Reality: Izifundo ze-ARCS 1.0 I-ARCS 1.0 ivelisa i-model "i-data bank" ephambili, i-rewarding abasebenzisi nge-tokens ye-ARX ngenxa yeendaba ze-data. Nangona i-pioneering, i-ARCS iye yenza iimpendulo: i-"cold start" i-challenge ye-user kunye ne-enterprise adoption, iimeko ezincinane ze-real-world usage, kunye neengxaki ze-regulatory. Iingcebiso zihlanganisa inkcazelo esisiseko ukuba i-value epheleleyo kufuneka isicelo esebenzayo. I-ARCS 2.0 isibophelela ngempumelelo, ukugcina i-token kwi-high-frequency, i-verifiable economic activity. I-Strategic Partnership: Ukukhuthaza i-Kominka nge-Blockchain I-ARCS 2.0 ithathwa kwi-July 2025 kunye ne-SSG Holdings Co., Ltd. kunye nenkampani yayo Co., Ltd., zombini ezisekelwe eTokyo, ukuba zihlanganisa izindlu zokuzonwabisa Japanese kominka kunye nenkqubo blockchain. I-Sun Sun House I-Sun Sun House Ukuhambisana oku kuthetha ukuqala isigaba esitsha ye-ARCS, apho isibambisane isixeko phakathi kwe-real estate kunye ne-blockchain utility. I-partnership ikakhulukazi ukuvelisa i-ecosystem apho i-ARCS i-token isetyenziselwa i-transactions, i-rental, kunye ne-loyalty rewards, ngoko kukunika i-real-world utility kwi-token. I-alliance yenza i-kominka, i-pre-WWII wooden houses yeJapan, njenge-investment kunye ne-hospitality assets yehlabathi, kunye ne-ARX njenge-exclusive settlement currency. \n \n \n \n I-Acquisition to Management: I-Sun Sun House isebenza kwi-end-to-end operations: ukulungiselela, ukuguqulwa, ukuthengiswa, kunye nokuthengisa kwezi zibonelelo zekulturali. I-Blockchain Integration: Abathengisi bafumene izakhi zokusebenzisa i-ARX; izakhi zangaphandle ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zibe. Ukuphendula kwimpendulo: Ukuphendula i-crisis ye-home vacant eJapane, le nkqubo ifumaneka kunye ne-Initiative Revitalization of Vacant Houses (MLIT) yeMphathiswa yeTshayina, i-Infrastructure, i-Transport and Tourism (MLIT) kunye ne-Japan Kominka Association. I-Kominka i-attraction, i-authenticity ye-rustice, i-harmony natural, kunye neengxaki ze-immersive zihlanganisa iintlobo ze-tourism. I-inbound travel yeJapan iye yandisa emva kwe-pandemic, kunye ne-cash rental market eyandisa i-145% ngonyaka ngamnye ngo-2023 (I-Japan Tourism Agency). I-US $1.91 billion, le segment ibonelela ubumfihlo kunye ne-locality, ibonelela i-ARCS njenge-bridge esebenzayo kwi-$2.14 trillion market. I-Utility-First Token Model I-ARCS 2.0 ibonise i-ARX kwi-token eyenziwe ukusetyenziswa, ukusetyenziswa, kunye nokuxhomekeka kwihlabathi. Zonke iinkcukacha zihlanganiswa kwiintengiselwano ezibonakalayo kwi-ecosystem, okuvimbela ukuba i-value ifumaneka, ifumaneka, kwaye ifumaneka kwi-self-sustaining loop. \n \n \n \n \n Iimali kunye ne-Rentals: Abalandeli abalandeli iindawo zokuhamba kwi-kominka nge-SSG zithunyelwe nge-ARX ukufumana iingcebiso ze-exclusive. Abalandeli zithunyelwe kwi-ARX ngqo, okuvumela ukuthengiswa kwakhona kwiinkonzo ze-ecosystem okanye i-streak. Inkqubo ye-rewards: I-ARX ibekwe kwaye ifakwe ngokutsho kweengxaki zokusetyenziswa kwamakhasimende - ukugcina, ukuxhaswa kwimvavanyo yendawo, kunye neengxaki zeendatha ezihlangeneyo ze-anonymized ngexesha lokuhamba. I-token issuance iye yenza kuphela yi-on-chain kunye ne-on-property activity. I-Membership kunye ne-Staking: Ukufinyelela kwizinto ze-memberhood eziholise i-ARX rewards. I-Holders inokufumana i-tokens ukufumana izinzuzo ze-tiered, kuquka ukufinyelela kwizithuba ezintsha ze-property, iingcebiso eziholise, kunye neengxaki ze-governance ezidlulileyo. I-Data Bank Synergy: Iinkcukacha zokusetyenziswa kwizithuba (i-share with consent) zihlanganisa i-ARCS data bank. Iinkcukacha zithunyelwe kwi-intelligence ye-anonymized usebenzisa i-ARX, ukutshintshwa kweemfuno kwaye zithunyelwe abathengisi nge-tokens ezongezelelweyo. I-Minting Authority ibekwe yi-ARCS team, ifumaneka ngokucacileyo kunye ne-supply control. Zonke i-ARX entsha ibekwe kwi-circulation kuphela nge-ecosystem activity njenge-hosting, i-memberhood, kunye ne-data interactions, kwaye akuyona nge-speculative okanye i-unchored distribution. I-Structure ye-Double Flywheel inikeza: \n \n \n I-Ecosystem ye-RWA - I-Hosting kunye ne-hospitalization zithuthaza izindleko ze-ARX, kwaye abasebenzisi bafumane amaxabiso kwi-activity kunye ne-value creation. I-Data Ecosystem – Ukusebenzisana kwimveliso yabasetyenziswa kwibhanki yedatha, ukunceda i-value engaphezulu. I-Web3 inikeza i-immobility kunye ne-transparency engapheliyo, i-democratization ye-access global kunye ne-transaction streamlining. Ukwakhiwa kweDescentralization: Ukulawula kunye nokukhula Iimpawu eziphambili zihlanganisa: \n \n \n \n \n I-Governance ye-Descentralized: I-ARCS2.0 ihamba ukufumana i-Governance ye-Descentralized ngokusebenzisa i-DAO ye-phased model, okuvumela abathengi be-token ukuxhaswa kwimiphumo yeprojekthi. I-Exchange Growth: I-Listings kwi-BitMart kunye ne-ProBit, kunye neeplatforms ezininzi zokusetyenziswa kwi-liquidity ephakeme. Ukuphakama kweSektori: ukusuka kwiziko ukuya kwi-catering, i-mobility, kunye ne-education. I-Community Momentum: Emva kokufumana iingxaki, i-ARCS iye yasungula i-akhawunti ye-X yayo yekhompyutha ye-Airdrop ye-2,500 USDT kunye ne-Bounty ye-2000 USDT ukuze zibonise i-community kunye nokwandisa i-ecosystem yayo. Ukucinga Ukucinga Ukusabela kwimarike kubonisa ukhuseleko: I-ARX iye yandisa ukususela ngoJuni 2025, ebonisa ukhuseleko kwimodeli ye-utility-driven. Ukusuka kwi-Decentralized Future I-ARCS2.0 ihamba ngokugqithisileyo ukuya kwimfuno yayo yokufunda i-ecosystem ye-ecosystem ye-ecosystem ye-ecosystem, kunye ne-assets ye-real world, i-databanks, kunye ne-growth ye-sustainable. Ngokusetyenziswa kwimveliso yeJapan kunye ne-blockchain technology, nge-partnership kunye ne-SSG Holdings, i-team ibonelela i-token enokusetyenziswa ebonakalayo ebonakalayo kwimveliso ye-physical kunye ne-digital. Ukusetyenziswa kwebhizinisi lamazwe, iimfuno zeemarike, kunye neengxaki zeengcali, i-ARCS ibekwe ekugqibeleni i-visio yayo ye-decentralized and sustainable economic future. Malunga neArcs Ukukhuthaza abantu ngokusekelwe data sovereignty, apho abasebenzisi ukulawula idatha zabo njengomgangatho emangalisayo kwaye ukunyanzelisa ixabiso yayo. Inkqubo ye-ARCS Inkqubo ye-ARCS Kwicandelo ye-ARCS2.0 iye i-fusion ye-Real World Asset (RWA) i-ecosystem kunye ne-database ye-safe, yenza i-platform enzima enokufuneka i-user control ne-benefits. Kwi-ARCS, bakwazi ukufumana i-data sovereignty, apho abathengi bafumane ilungelo lokulawula kunye nokufumana iinkcukacha zabo. I-ARCS i-platform yenzelwe ukunceda abasebenzisi, ukunika i-value esebenzayo, kunye nokukhuthaza ukuvelisa nge-token yethu yokuqala, i-ARX. I-Token ye-Native, i-ARX, ibonelela isicelo esisombululo kule-ecosystem ngokufanelekileyo njengezindlela yokukhokha kwimali e-accommodation kunye ne-reward ye-usage ye-service. Ngokwenza ukuvelisa kwimveliso yobugcisa, okanye "flywheel", i-ARCS ibonelela kwimeko emnandi apho abasebenzisi angakwazi ukuvelisa. Ngokusetyenziswa kwamakhasimende, i-ARCS ibekwe ekugqibeleni indlela yokulawula kunye nokuthintela idatha. Iinkcukacha ziyafumaneka kwi-Arcs' Social: Iwebhusayithi: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com Ukucinga: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (ngaphandle kwe-Twitter): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ Umxholo: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN Umbhali we-Whitepaper https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Qhagamshelana Iingoma ze-Arcs IFA Co., Ltd. iimveliso: www.ifa-aire.co.jp

Oku kubhalwe njenge-press release ye-Btcwire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixeko se-financial. 