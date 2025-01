Tìm kiếm hy vọng: Khả năng Edward Snowden trở về

Sáng nay, sau khi xem thông báo của Tổng thống đắc cử Donald Trump về kế hoạch "phá vỡ" chế độ kiểm duyệt, tôi đã trải qua một sự sáng tỏ sâu sắc. Cuộc thảo luận xung quanh quyền tự do ngôn luận và việc thao túng thông tin đã làm nảy sinh những suy nghĩ về khả năng thay đổi trong bối cảnh chính trị hiện tại, đặc biệt là liên quan đến những nhân vật như Edward Snowden.





Trong nhiều năm, Snowden là một nhân vật gây chia rẽ - được nhiều người ca ngợi là người tố giác và bị những người khác lên án là kẻ phản bội. Những tiết lộ của ông về các hoạt động giám sát của chính phủ đã mở ra một cuộc đối thoại quan trọng về quyền riêng tư, an ninh và vai trò của chính phủ trong cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, bất chấp tầm quan trọng của những đóng góp của ông cho diễn ngôn công khai, ông vẫn lưu vong, xa quê hương.





Trong bài phát biểu của Trump, ông nhấn mạnh đến nhu cầu phải phá bỏ cái mà ông mô tả là "tập đoàn kiểm duyệt" do nhiều thực thể khác nhau tạo ra, bao gồm các cơ quan chính phủ và phương tiện truyền thông doanh nghiệp. Lời kêu gọi hành động này đã gây được tiếng vang với tôi, đặc biệt là khi xem xét tình hình của Snowden. Nếu thực sự có một phong trào hướng tới việc khôi phục quyền tự do ngôn luận và thách thức hiện trạng, liệu điều này có mở đường cho Snowden trở về Hoa Kỳ không?





Từ năm 2013, Snowden đã tự tạo dựng cuộc sống cho mình ở Nga. Câu chuyện của anh đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ phức tạp giữa tính bí mật của chính phủ và quyền được biết của công chúng. Bài phát biểu mà tôi đã xem, với những lời hứa táo bạo về việc ngăn chặn các cơ quan liên bang "thông đồng" để kiểm soát thông tin và kêu gọi điều tra về cái mà anh gọi là "kiểm duyệt trực tuyến", khiến tôi tự hỏi về khả năng thay đổi.





Những từ ngữ vang vọng trong bản ghi chép – các bộ như An ninh Nội địa, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, FBI và Bộ Tư pháp đều được nhắc đến tên. Mỗi tham chiếu đều mang sức nặng của sự chuyển đổi tiềm tàng trong cách chính phủ của chúng ta xử lý thông tin và những người chọn tiết lộ thông tin. Sự nhấn mạnh của Tổng thống Trump về việc "tái lập" quyền tự do ngôn luận đã tạo nên một sự đồng cảm đặc biệt, mặc dù thực tế về việc bảo vệ người tố giác vẫn phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ bài phát biểu hay đề xuất chính sách nào có thể giải quyết.





Cũng giống như Julian Assange gần đây đã trở về Úc, có thể có hy vọng cho Snowden. Bầu không khí chính trị dường như đang thay đổi, với nhiều công dân nhận thức được tầm quan trọng của sự minh bạch và những nguy cơ của quyền lực không được kiểm soát. Nếu chính quyền Trump thực sự ưu tiên khôi phục quyền tự do ngôn luận, họ cũng có thể xem xét lại lập trường đối với những người đã đấu tranh cho chính nguyên tắc đó.





Sự trở lại của Snowden không chỉ tượng trưng cho chiến thắng của những người tố giác ở khắp mọi nơi mà còn là lời nhắc nhở rằng trách nhiệm giải trình và công lý có thể chiến thắng. Điều cần thiết cho nền dân chủ của chúng ta là phải chấp nhận những người đã mạo hiểm mọi thứ để vạch trần sự thật.





Khi chúng ta hướng tới tương lai, ánh sáng cuối đường hầm dường như sáng hơn. Với những cuộc thảo luận đang diễn ra về kiểm duyệt và quyền của cá nhân, có lẽ chúng ta đang ở bờ vực của một sự thay đổi đáng kể. Đã đến lúc ủng hộ một hệ thống mà những người tố giác được bảo vệ và tôn vinh thay vì bị phỉ báng.





Tóm lại, hy vọng của tôi về sự trở lại của Edward Snowden gắn liền với phong trào rộng lớn hơn hướng tới việc đòi lại quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm giải trình. Khi chúng ta giải quyết những vấn đề phức tạp này, chúng ta hãy luôn cảnh giác và ủng hộ những người dám đứng lên vì sự thật, vì họ là những người soi sáng con đường hướng tới một xã hội công bằng hơn.

Bài viết này thể hiện quan sát và suy nghĩ cá nhân của tôi về các vấn đề phức tạp. Người đọc nên tự nghiên cứu và tham khảo các nguồn chính thức để xác minh thực tế. Theo dõi tôi tại đây trên Hackernoon để biết thêm thông tin chi tiết và cập nhật.