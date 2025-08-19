R0AR công bố Node Sale: Dân chủ hóa cơ sở hạ tầng lớp 2 và khen thưởng sự tham gia của cộng đồng

, siêu ứng dụng DeFi thống nhất hàng đầu được xây dựng trên OP Stack của Optimism, hôm nay đã công bố chương trình Node Sale của mình, cho phép người tham gia toàn cầu sở hữu và vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng cho mạng R0ARchain Layer 2. Bắt đầu từ năm 2025-8-25, các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới có thể mua giấy phép R0AR Node, kiếm được phần thưởng xác nhận trong khi góp phần vào việc phân cấp cơ sở hạ tầng tài chính thế hệ tiếp theo. Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- Rơm Rơm Điều này đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong tài chính phi tập trung, khi R0AR trở thành một trong những hệ sinh thái Layer 2 đầu tiên cung cấp cơ sở hạ tầng xác nhận thuộc sở hữu cộng đồng thông qua một chương trình bán nút có cấu trúc, kết hợp sự an toàn của Ethereum với khả năng tiếp cận của sự tham gia của cộng đồng. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Trong khi các giải pháp Layer 2 đã bùng nổ trong việc áp dụng, với các công cụ tích hợp lạc quan xử lý hơn 15 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa, hầu hết cơ sở hạ tầng vẫn được tập trung giữa một số ít các nhà xác nhận thể chế. "Lớp truyền thống 2 yêu cầu người dùng tin tưởng các trình theo dõi và xác nhận tập trung", Dustin Hedrick, đồng sáng lập & CTO của R0AR giải thích. "Chúng tôi đang đảo ngược mô hình này bằng cách cho cộng đồng của chúng tôi quyền sở hữu trực tiếp của cơ sở hạ tầng cung cấp sức mạnh cho chủ quyền tài chính của họ. Khi DeFi tiếp cận giá trị thị trường dự kiến 231 tỷ đô la vào năm 2030, cơ sở hạ tầng hỗ trợ các giao thức này phải phát triển từ các cửa ngõ tập trung sang các mạng thuộc sở hữu cộng đồng điều chỉnh các ưu đãi giữa người dùng, người xác nhận và chính giao thức. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment Các nút R0AR đóng vai trò là xương sống của mạng lưới xác nhận của R0ARchain, thực hiện các chức năng quan trọng bao gồm: \n \n \n \n \n Xác nhận giao dịch: Kiểm tra và xử lý tất cả các giao dịch trên chuỗi Sự sẵn có của dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu giao dịch vẫn tiếp cận và có thể xác minh An ninh mạng: đóng góp vào sự đồng thuận và các cơ chế chống gian lận Cross-Chain Operations: Hỗ trợ kết nối liền mạch với Ethereum và các mạng Superchain khác Không giống như các thiết lập validator truyền thống đòi hỏi kiến thức kỹ thuật phức tạp, R0AR Nodes được thiết kế cho khả năng truy cập: Yêu cầu phần cứng tối thiểu \n \n \n \n \n \n \n \n Lưu trữ: 250 GB SSD [Nó sẽ tăng khi chiều cao chuỗi tăng lên]. RAM: 16 GB CPU: 8 vCPU 3 Mô hình hoạt động Tự lưu trữ: Chạy các nút trên phần cứng cá nhân hoặc nhà cung cấp VPS Node-as-a-Service (License Pooling): Chuyển giao các hoạt động cho các nhà cung cấp chuyên nghiệp như [NaaS Partners] Mô hình Hybrid: Kết hợp tự lưu trữ với các dịch vụ sao lưu chuyên nghiệp Node Sale Structure Học hỏi từ doanh số bán node thành công như tăng giá 60 triệu USD của Aethir, R0AR đã thiết kế một cấu trúc giá cấp độ mà thưởng cho sự tham gia sớm trong khi đảm bảo truy cập cộng đồng rộng rãi: *Cấu trúc cấp cuối cùng và tổng cung cấp sẽ được công bố ** Tương đương USD dựa trên giá 4.500 USD ETH tại thời điểm xuất bản Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Chủ sở hữu NFT của Hiệp hội Điều hành R0AR: Truy cập sớm 5 ngày R0AR Country Club thành viên: 5 ngày truy cập sớm Early Adopter OG $1R0R Hodlers: Truy cập sớm 5 ngày Multi-Income Node Kinh tế Các nhà khai thác R0AR Node được hưởng lợi từ nhiều nguồn thu nhập tiềm năng, tạo ra các ưu đãi lâu dài bền vững: Phần thưởng Validator Primary Rewards \n \n \n \n \n \n Cơ sở phát hành: thanh toán bằng token $ETH Tiền thưởng hiệu suất: trong 1R0R Network Fee Share: Phần của tất cả các khoản phí giao dịch R0ARchain Tương lai: Thu nhập chéo chuỗi: Tỷ lệ chi phí cầu nối và tính tương tác Thêm nữa đến! Tiền thưởng tương lai về hội nhập hệ sinh thái \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier: Phần thưởng dựa trên khối lượng DeFi trên chuỗi AI Usage Rewards: $1R0R bổ sung cho công việc tính toán AI của R0ARacle Phí thị trường NFT: Tỷ lệ doanh thu từ các giao dịch thị trường NFT bản địa Tham gia quản trị: Phần thưởng cho việc bỏ phiếu đề xuất tích cực và sự tham gia của cộng đồng liên quan trực tiếp đến Chuỗi R0AR Lợi ích của người nhận sớm (sáu tháng đầu tiên) \n \n \n \n \n \n \n \n Thời gian thưởng kép: Hybrid 1R0R & ETH Payout cho lợi nhuận dự kiến. Airdrop Eligibility: Truy cập ưu tiên vào các lần ra mắt token hệ sinh thái trong tương lai Hỗ trợ cao cấp: Truy cập trực tiếp vào nhóm phát triển cốt lõi Truy cập độc quyền: Quyền đầu tiên vào các tính năng beta và nâng cấp giao thức Truy cập vào nền tảng: Cũng như các ứng dụng và mọi thứ được phát hành trong hệ sinh thái R0AR. Whitelisting: Truy cập đầu tiên vào các dự án và ứng dụng sắp tới cũng như các bộ sưu tập NFT. AI Enabled: Chức năng với R0ARacle AI NFT-Based Node Licenses Giấy phép R0AR Node sẽ được cấp dưới dạng ERC-721 NFT trên Ethereum mainnet, cung cấp: \n \n \n \n Chủ sở hữu có thể xác minh: Bằng chứng dựa trên Blockchain về quyền của nhà khai thác nút Composability: Tích hợp với các giao thức DeFi để cho vay / mượn theo giá trị nút Metadata Tracking: Lịch sử hiệu suất trên chuỗi và số liệu thống kê phần thưởng RCNL ERC 721 Smart Contract: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Các tính năng của Node License \n \n \n \n \n Truy cập suốt đời: Không có phí lặp đi lặp lại hoặc chi phí đăng ký Có thể nâng cấp: Tham gia vào các nâng cấp mạng và triển khai tính năng mới Quyền quản trị: Bỏ phiếu về các thông số mạng và cải tiến giao thức Tương tác: R0AR Chain tương thích với các mạng Optimism Superchain khác. Built for Scale and Security Cơ sở hạ tầng nút của R0ARchain tận dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo hiệu suất tối ưu: Tối ưu hóa Stack Integration \n \n \n \n \n Hệ thống chứng minh gian lận: Cơ chế thách thức tự động cho các chuyển đổi trạng thái không hợp lệ Đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu: Ethereum hỗ trợ công bố dữ liệu đảm bảo tính minh bạch Kiến trúc mô-đun: nâng cấp liền mạch mà không có thời gian ngừng hoạt động của mạng Tương thích Superchain: Tương thích với Base, Zora và các chuỗi OP Stack khác Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR đã đảm bảo và đang mở rộng quan hệ đối tác chính để tối đa hóa lợi ích của nhà khai thác nút: Nhà cung cấp Node-as-a-Service \n \n \n \n \n Quản lý chuyên nghiệp: Giải pháp lưu trữ cấp doanh nghiệp Thời gian hoạt động được đảm bảo: cam kết hiệu suất được hỗ trợ bởi SLA Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ chuyên gia cho các hoạt động phức tạp Tối ưu hóa chi phí: Cơ sở hạ tầng chia sẻ làm giảm chi phí hoạt động Đối tác cơ sở hạ tầng \n \n \n \n Nhà cung cấp điện toán đám mây: Tỷ lệ ưu tiên với AWS, Digital Ocean và nhà cung cấp khu vực Dịch vụ giám sát: Cảnh báo tích hợp và theo dõi hiệu suất Kiểm toán bảo mật: Thường xuyên kiểm tra hợp đồng thông minh và an ninh cơ sở hạ tầng The Market Opportunity of Infrastructure Growth Cơ hội thị trường phát triển cơ sở hạ tầng Cảnh quan cơ sở hạ tầng xác nhận đang chứng kiến động lực bùng nổ, như minh họa bởi hiệu suất trong các chuỗi OP-Stack hàng đầu: \n \n \n \n \n \n \n Lớp 2 TVL Growth: Cơ sở tăng từ dưới 500 triệu đô la lên hơn 2 tỷ đô la trong TVL trong năm 2024, và tiếp tục mở rộng lên hơn 8 tỷ đô la vào tháng 6 năm 2024, phân phối trên cả hai nhóm thanh khoản canon và bản địa. On-Chain Activity: Base hiện đang xử lý hơn 50 triệu giao dịch mỗi tháng vào năm 2025, vượt qua các công ty L2 đã thành lập như Arbitrum. Trong khi đó, Zora ghi lại khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến ~ 100.000, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của người dùng. Developer / Creator Adoption: Tháng 7 năm 2025 thấy đường ống tạo token của Base tăng vọt - từ khoảng 6.600 token mới vào đầu tháng 7 đến gần 100.000 trong hai ngày - khi SocialFi do Zora dẫn đầu đạt được sức kéo. Chỉ riêng vào ngày 29 tháng 7, Zora đã chiếm khoảng 49,989 lần ra mắt token, chiếm 63% thị phần.Kể từ khi khởi động lại ứng dụng Base, Zora đã kích hoạt 1,6 triệu đồng Creator Coins, thu hút gần 3 triệu nhà giao dịch độc đáo và tạo ra hơn 470 triệu USD khối lượng giao dịch. Cross-Chain (Bridge) Volume: Bộ tổng hợp cầu của Base xử lý khoảng 14,8 triệu đô la hàng ngày trong chuyển giao chéo chuỗi và 360 triệu đô la hàng tháng, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng trên / ngoài đường băng. Lợi ích của chuỗi R0AR: \n \n \n \n \n TVL & Tiềm năng thanh khoản: Nếu R0AR Chain có thể nắm bắt ngay cả một phần khiêm tốn của việc áp dụng nổ này, nó có thể thu hút thanh khoản đáng kể một cách nhanh chóng. Dòng chảy giao dịch cao: Dòng chảy cơ sở 50M+ hàng tháng cho thấy quy mô cơ sở hạ tầng - làm cho R0AR Chain có vị trí tốt cho việc sử dụng khối lượng cao, được xây dựng trên cùng một OP Stack. Creator Ecosystem: Trường hợp Zora cho thấy các nhà sáng tạo sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng trao quyền cho nội dung được tạo ra. Cross-Chain Composability: Với khối lượng cầu vượt quá hàng trăm triệu, cung cấp sự tham gia cơ sở hạ tầng liền mạch thúc đẩy dòng chảy sinh lợi của tài sản và khối lượng. Các nhà khai thác R0AR Node đặt mình ở trung tâm của sự tăng trưởng này, cho phép họ kiếm được phần thưởng từ mọi giao dịch, trao đổi, cổ phiếu và giao dịch NFT trên toàn hệ sinh thái. Key ngày \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Thông báo bán node và tài liệu phát hành 2025-8-19: Early 1R0R Adopter và NFT holder bắt đầu truy cập sớm 2025-8-25: Bắt đầu bán hàng công khai lúc 10:00 AM UTC IMMEDIATE UPON MINT: NFTs giấy phép nút được phân phối cho người tham gia Q4 2025: Phần mềm khách hàng Node phát hành và thiết lập bắt đầu Q4 2025: Bắt đầu phân phối phần thưởng Làm thế nào để tham gia \n \n Chuẩn bị ví: Đảm bảo MetaMask hoặc ví tương thích có đủ ETH cho khí và giá của Node trong ETH (10% giảm giá khi mua với token gốc r0ar) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC, USDT Hoàn thành KYC: Xác minh danh tính để đủ điều kiện thưởng (yêu cầu mua) Chọn Tier: Chọn mức giá tối ưu dựa trên ngân sách. Giấy phép mua: Thực hiện giao dịch trong cửa sổ bán được chỉ định Nhận NFT: Thu thập giấy phép nút NFT ngay lập tức trên chuỗi ETH. Setup Node: Tải xuống phần mềm khách hàng và bắt đầu các hoạt động xác thực Yêu cầu mua \n \n \n \n \n Độ tuổi tối thiểu: 18+ tuổi tham gia giải thưởng Giới hạn địa lý: Trừ các quốc gia không tham gia và các quốc gia được OFAC phê chuẩn Phương thức thanh toán: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% giảm giá khi mua với token gốc r0ar) Phí xăng: ETH riêng biệt cần thiết cho chi phí giao dịch The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure R0AR Node Sale đại diện cho nhiều hơn một cơ chế gây quỹ, đó là một sự thay đổi mô hình hướng tới cơ sở hạ tầng tài chính thuộc sở hữu cộng đồng.Khi tài chính truyền thống ngày càng áp dụng công nghệ blockchain, các nhà xác nhận bảo đảm các mạng này phải phản ánh các nguyên tắc phi tập trung ở cốt lõi của crypto. \n \n "Chúng tôi không chỉ bán giấy phép nút", Dustin Hedrick, đồng sáng lập tại R0AR lưu ý. "Chúng tôi đang phân phối quyền sở hữu của cơ sở hạ tầng Internet tài chính cho những người sẽ sử dụng nó nhiều nhất. Sau khi khởi động: 
 
 
 
 
Nguồn thu nhập mới: Tích hợp với các giao thức DeFi và AI mới nổi Quản trị tiến hóa: cải tiến và nâng cấp giao thức dựa trên cộng đồng Tăng trưởng đối tác: Chia sẻ thu nhập từ các hội nhập hệ sinh thái chiến lược Truy cập: Nhận quyền truy cập vào tất cả các hệ sinh thái R0AR, danh sách trắng và Airdrops. About R0AR R0AR là một hệ sinh thái DeFi thế hệ tiếp theo được xây dựng trên một chuỗi Layer 2 tùy chỉnh bằng cách sử dụng Optimism OP Stack. Nó thống nhất tự bảo hộ, giao dịch dựa trên AI, đánh cược, NFT và hỗ trợ tài sản thế giới thực vào một nền tảng duy nhất. Được cung cấp bởi token $1R0R và được quản lý bởi cộng đồng của nó, R0AR được thiết kế để mở khóa tài chính an toàn, thông minh và chủ quyền cho tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại . r0ar.io Lời bài hát: I Liên hệ CTO Đạo diễn Dustin Hedrick Đốt cháy TM Liên hệ với chúng tôi@fiercelabs.io