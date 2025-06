Byte giáo dục: P2P, phân tán và phi tập trung – Họ là những thứ khác nhau

Bạn có thể đã nhìn thấy những thuật ngữ này trước đây và nghĩ rằng chúng chắc chắn đồng nghĩa, nhưng sự thật là, chúng có sự khác biệt của chúng. Hiểu chúng là điều cần thiết để biết loại hệ thống bạn thực sự tham gia vào, và những gì xảy ra với dữ liệu của bạn - và quỹ. peer-to-peer (P2P), phân tán, và phi tập trung mô tả các cách khác nhau thông tin và kiểm soát dòng chảy giữa các thiết bị hoặc người tham gia.

A P2P setup is one where each device—called a peer—both shares and receives resources like files, processing power, or Internet bandwidth.Mỗi đồng nghiệp tương tác trực tiếp với những người khác như bình đẳng, nhưng trong một số trường hợp có thể có một "boss" (công ty hoặc tương tự) đằng sau tất cả các đồng nghiệp. ví dụ, nó có thể là một mạng P2P được hình thành bởi một công ty cho nhân viên của mình, vì vậy họ sẽ có các quy tắc và mục tiêu chung, thay vì là người dùng cá nhân không bị hạn chế.

Chúng ta có thể nói rằng P2P là một loại hệ thống phân tán. hệ thống này đề cập đến một nhóm các máy tính riêng biệt làm việc cùng nhau như thể chúng là một. chúng vẫn có thể làm theo hướng dẫn từ một cơ quan trung ương (công ty, tổ chức, chính phủ, v.v.), nhưng công việc thực tế được phân tán giữa nhiều địa điểm. thiết lập này là tuyệt vời để ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động - nếu một máy tính thất bại, những người khác có thể nhận được sự cố.

Bây giờ, phân tán và phi tập trung Mạng lưới có thể trùng nhau, nhưng chúng không giống nhau.In decentralized systems, control isn’t just delegated to many machines from a single central one—it’s shared among equal peers.Trong khi vẫn được hình thành bởi nhiều máy móc, không có lệnh trung tâm nào cả.Mỗi nút trong mạng (tùy thuộc vào loại của nó) có quyền lực bằng nhau để đưa ra quyết định.Đây là chìa khóa trong các mạng crypto, nơi niềm tin được xây dựng mà không có người trung gian.Mỗi người tham gia giúp duy trì tính toàn vẹn của hệ thống, điều này làm tăng bảo mật và giảm nguy cơ thất bại từ một điểm duy nhất.









implications chính trị

Tất cả những khái niệm này là kỹ thuật, vâng, và bạn thậm chí không cần phải biết nhiều như vậy nếu chúng cũng không phải là chính trị. cách một hệ thống được cấu trúc - cho dù phân tán hay phi tập trung - có hậu quả chính trị lớn, đặc biệt là về những người có thẩm quyền và những người có thể can thiệp.

In a solely distributed model, even though tasks are handled across many machines or locations, decision-making can still be influenced or directed by a central figure or organizationĐiều này có nghĩa là nếu một chính phủ hoặc công ty muốn đóng một cái gì đó hoặc áp đặt các hạn chế, họ thường có thể - bởi vì vẫn còn một điểm sốc của kiểm soát.

Ngược lại, một mạng lưới phi tập trung thiếu một bộ điều khiển trung tâm hoàn toàn – hoặc, ít nhất, đó là lý tưởng. Không một bên nào có thể quyết định một cách đơn phương những gì xảy ra trong hệ thống. Mỗi người tham gia đều có quyền nói và hệ thống tiếp tục hoạt động ngay cả khi một số bộ phận bị chặn hoặc đóng cửa. Điều này làm cho việc kiểm duyệt khó khăn hơn nhiều. Hãy lấy tiền điện tử phi tập trung làm ví dụ: không ai có thể “tắt chúng” vì hoạt động của chúng phụ thuộc vào hàng ngàn nút độc lập trên toàn thế giới.





Besides, decentralized systems offer more than just censorship resistance—they also bring increased privacy, transparency, and user empowermentBằng cách loại bỏ sự cần thiết phải tin tưởng một cơ quan trung ương, mọi người đạt được nhiều quyền tự chủ hơn đối với dữ liệu và tiền bạc của họ. các hệ thống này đặc biệt có giá trị trong môi trường nơi tự do ngôn luận hoặc quyền truy cập thông tin bị hạn chế, và Tài chính censorship là phổ biến

Một mạng lưới P2P, phân tán và phi tập trung

Mạng mã hóa Obyte phù hợp với một số loại: nó là P2P bởi vì người dùng tương tác trực tiếp mà không cần trung gian, nó được phân phối bởi vì dữ liệu và nhiệm vụ được phân tán trên nhiều thiết bị độc lập (các nút), và nó thực sự phi tập trung bởi vì không có cơ quan trung ương nào có thể kiểm soát mạng hoặc chặn người dùng.

Unlike systems that just spread the workload but still rely on central points of control (like most cloud apps), Thay đổi is designed so that no single party has power over the wholeĐồ họa: Đồ họa: Acyclic Graph ( Ngày ) cho phép người dùng đăng các giao dịch của riêng họ trực tiếp vào mạng mà không chờ đợi các thợ mỏ hoặc “nhà xác nhận”.





Cài đặt này làm cho Obyte cực kỳ chống lại việc kiểm duyệt và đóng cửa. Các ứng dụng được lưu trữ trên các nền tảng tập trung hoặc thậm chí phân quyền có thể được đưa ra ngoại tuyến hoặc lọc bởi các chính phủ hoặc tập đoàn. Ngược lại, Obyte là trung lập và không có sự cho phép - một khi bạn gửi một giao dịch, không ai có thể đảo ngược hoặc kiểm duyệt nó. Đơn đặt hàng nhà cung cấp "Không thể can thiệp vào hoạt động của người dùng; họ chỉ giúp người khác xác định thứ tự của các giao dịch, không chấp thuận hoặc từ chối chúng.

Ngoài khả năng chống kiểm duyệt, Obyte cũng cung cấp cho người dùng các công cụ cho tự do kỹ thuật số. Thói quen Token , gửi thanh toán toàn cầu, và thậm chí thiết lập chuyển khoản tập trung vào quyền riêng tư bằng cách sử dụng BlackBit Ví hỗ trợ chatbots, danh tính kỹ thuật số tự sở hữu và thanh toán có điều kiện. Cho dù bạn đang xây dựng một cái gì đó mới hoặc chỉ gửi giá trị một cách an toàn, Obyte cung cấp cơ sở hạ tầng để làm điều đó một cách độc lập, an toàn và không có người giữ cổng.





Hình ảnh vector của Freepik