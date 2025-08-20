Trong thế giới nhanh chóng của tiền điện tử, một số tiền bán trước nổi bật như các cơ hội vàng, mã thông báo mà người mua ban đầu nhìn lại với sự hài lòng trong khi người mua cuối cùng mong muốn họ đã hành động sớm hơn. Trong số này, Với giá bán trước thấp hơn nhiều so với giá khởi động dự kiến, phần thưởng hàng ngày hào phóng và sức kéo sớm cạnh tranh với một số token trao đổi lớn nhất trong thời thơ ấu của họ, không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà phân tích đang gọi đó là một trong những tiền bán trước tiền điện tử tốt nhất của năm 2025. BlockchainFX BlockchainFX: The Presale Dominating Early Investor Watchlists BlockchainFX: Danh sách giám sát đầu tư sớm thống trị trước bán hàng BlockchainFX không chỉ là một token khác - nó là xương sống của một ứng dụng siêu giao dịch thế hệ tiếp theo kết hợp tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối, ETF và hàng hóa thành một nền tảng phi tập trung.Giải thưởng Ứng dụng giao dịch tiền điện tử mới tốt nhất năm 2025, nó đã thu được hơn $ 5.3M từ 5.000+ người tham gia với giá bán trước hiện tại là $ 0,019. Điều khiến BlockchainFX trở nên hấp dẫn đối với những người tìm kiếm tiền điện tử tốt nhất là sự kết hợp của các phần thưởng thụ động hàng ngày, cho phép chủ sở hữu kiếm được cả BFX và USDT, lên đến 25.000 USDT, và bằng chứng xã hội từ sự hỗ trợ của những người có ảnh hưởng lớn. nó đã ghi lại hàng ngàn người dùng hàng ngày và hàng triệu khối lượng giao dịch hàng ngày, mặc dù đang được bán trước. The ROI Math That Fuel the Buzz (Tạm dịch: Toán học ROI đốt cháy Buzz) Một khoản đầu tư tiền bán trước 2,500 đô la ở mức 0,019 đô la đảm bảo 131,578 token BFX. Vào thời điểm ra mắt ($ 0,05), đó là 6,578, lợi nhuận 163% trước bất kỳ phần thưởng nào. Nếu BFX đạt được mục tiêu dự kiến là 1 đô la sau khi ra mắt, cổ phần tương tự đó sẽ trở thành $ 131,578. Sử dụng mã thưởng BLOCK30 làm tăng số lượng token lên 30% lên 171,051 BFX, mà ở mức 1 đô la sẽ có nghĩa là 171,051. Với các dự báo của các nhà phân tích cho thấy tiềm năng lâu dài là $ 8-10 cho mỗi token, những con số trở nên hấp dẫn hơn đối với những người đang hành động bây giờ. Mua $100+ trong BFX và bạn ngay lập tức đủ điều kiện để tham gia , cung cấp cho các nhà đầu tư một lý do khác để đảm bảo vị trí của họ trước khi kết thúc bán trước. $500,000 Giveaway của Gleam Best Wallet: Self-Custody Made Simple Túi xách tốt nhất: Self-Custody Made Simple Best Wallet là một ứng dụng ví tự giám sát được thiết kế để cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát hoàn toàn tài sản kỹ thuật số của họ. Bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải tin tưởng vào các nền tảng tập trung, nó phục vụ cho các nhà đầu tư có ý thức về an ninh muốn quản lý trực tiếp cổ phần của họ. Giá bán trước hiện đang ở mức $ 0,025475. Mặc dù đây là một trò chơi cơ sở hạ tầng vững chắc, nhưng nó thu hút nhiều người dùng tập trung vào bảo mật lâu dài hơn là những người tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng bùng nổ được tìm thấy trong giai đoạn tiền bán hàng của BlockchainFX. WeWake: Streamlining Blockchain for Everyone WeWake: Streamlining Blockchain cho mọi người WeWake là một giải pháp Layer-2 tập trung vào việc làm cho việc áp dụng blockchain liền mạch cho người dùng phi kỹ thuật. Nó cung cấp đăng nhập xã hội, giao dịch không khí và một SDK của nhà phát triển cho doanh nghiệp. mã thông báo WAKE, có giá $0.0220 trong giai đoạn 9 của tiền bán hàng của nó, cung cấp các tính năng này và cũng phục vụ như là bảo hiểm DeFi. Mặc dù góc độ truy cập của WeWake đầy hứa hẹn, nhưng con đường tăng trưởng của nó phụ thuộc nhiều hơn vào việc áp dụng hệ sinh thái dần dần, không giống như BlockchainFX, vốn đã tạo ra sự tham gia của người dùng với khối lượng lớn trước khi ra mắt. Snorter Token: Trading Edge in the Solana Meme Market Snorter Token: Giao dịch cạnh trong thị trường Solana Meme Snorter Token ($SNORT) hỗ trợ Snorter Bot, một công cụ mã hóa dựa trên Telegram cho giao dịch đồng tiền meme Solana. Giá ở mức $0.1013 trong bán trước, nó cung cấp phí giao dịch giảm giá, phần thưởng đặt cược và phát hiện gian lận tiên tiến cho người dùng của nó. Mặc dù hữu ích trong phân khúc của nó, nó không mang cùng tiềm năng thị trường rộng hoặc tích hợp đa lĩnh vực mà làm cho BlockchainFX nổi bật trong số các tiền điện tử bán trước tốt nhất hiện nay. Bitcoin Hyper: Supercharging Bitcoin’s Capabilities Bitcoin Hyper: Siêu tải khả năng của Bitcoin Bitcoin Hyper nhằm mục đích mang lại tốc độ giao dịch gần như ngay lập tức và chức năng hợp đồng thông minh hiện đại cho hệ sinh thái Bitcoin. Tuy nhiên, thành công của nó phụ thuộc vào việc đạt được những bước đột phá kỹ thuật đáng kể và áp dụng mạng lưới.So với nền tảng BlockchainFX đã hoạt động và cơ sở người dùng đang phát triển, nó vẫn là một cược có rủi ro cao hơn, tầm nhìn dài hơn. Ai dẫn dắt gói? Dựa trên phân tích thị trường hiện tại, nhà lãnh đạo rõ ràng trong số các tiền điện tử bán trước tốt nhất là Nó kết hợp các số liệu áp dụng hữu hình, giá nhập cảnh thấp, phần thưởng hàng ngày cao, độ tin cậy dựa trên người có ảnh hưởng và khả năng kết nối cả thị trường DeFi và thị trường truyền thống. BlockchainFX Đối với những người tìm kiếm một tiền bán với tiềm năng là câu chuyện thành công cấp độ Binance tiếp theo, BlockchainFX là một để xem. mã thưởng, giá hiện tại thấp, và một cửa sổ trước bán hàng nhanh chóng đóng cửa, cơ hội để đảm bảo một vị trí ở cấp độ mặt đất là bây giờ, không phải sau khi ra mắt. BLOCK30 Tìm hiểu thêm thông tin tại đây: : Website https://blockchainfx.com/ : X https://x.com/BlockchainFX.com : Telegram Chat https://t.me/blockchainfx_chat Câu chuyện này được phân phối như một bản phát hành bởi Kashvi Pandey trong Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. 