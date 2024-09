Đã đến lúc cho phép tín dụng carbon cá nhân

Các chính phủ trên khắp thế giới đang cố gắng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Một cách để làm điều này là thông qua việc giảm phát thải khí nhà kính như CO2. Do đó, họ đã tích cực tìm cách đạt được lượng khí thải carbon ròng bằng 0 như được dự kiến trong mục tiêu biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc vào năm 2050 - một sáng kiến được khởi xướng vào năm 1998 trong giao thức Kyoto hiện đã không còn tồn tại. Thật không may, thỏa thuận Kyoto đã đạt được rất ít thành công và được tái cấu trúc thành thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2015. Về cơ bản, ý tưởng đằng sau các thỏa thuận này là khiến các chính phủ cam kết đặt giới hạn về lượng khí thải carbon và thiết lập thị trường mua bán carbon.

Mặc dù điều này có thể đã bắt đầu như một nỗ lực của công ty/chính phủ nhằm hạn chế lượng khí thải carbon, nhưng nó đang dần lan sang người tiêu dùng cơ bản, biến thành nỗ lực theo dõi dấu chân carbon của từng cá nhân và khuyến khích trao đổi tín dụng carbon ở cấp độ hộ gia đình hoặc cá nhân.

Tín dụng carbon

Tín dụng Carbon được định nghĩa là 1 tấn Khí thải CO2 được giao dịch trên thị trường để cho phép người mua thải CO2 vào khí quyển. Để hiểu rõ hơn về Tín dụng các-bon, chúng ta hãy xem xét ngắn gọn về khái niệm Cơ chế thị trường các-bon: Đầu tiên, một quốc gia xác định giới hạn tổng lượng khí thải nhà kính của mình. Sau đó, nó tạo giấy phép và giao chúng cho các công ty khác nhau trong phạm vi quyền hạn của mình với các giới hạn phát thải carbon được phân bổ.

Các công ty có thể phát thải khí nhà kính dưới các giới hạn đó sẽ có thặng dư tín dụng Carbon. Những công ty vượt quá giới hạn được phân bổ sẽ cần mua tín dụng Carbon từ các công ty đã 'tiết kiệm' lượng khí thải carbon để bù đắp cho sự thiếu hụt của họ. Việc mua và bán các khoản tín dụng carbon này hoạt động giống như cách thức hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán. Sau đó, giới hạn trở nên khắt khe hơn và giấy phép thậm chí còn đắt hơn. Điều này có nghĩa là làm tăng chi phí phát thải khí nhà kính vào bầu khí quyển đồng thời làm cho việc mua tín dụng Carbon từ thị trường trở nên đắt đỏ. Toàn bộ kế hoạch này còn được gọi là Cap and Trade. Châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc là một số khu vực hiện đang tích cực giao dịch Carbon. Đó là một thị trường được ước tính trị giá hơn 250 tỷ đô la hàng năm.

Tín dụng carbon cá nhân

Gần đây, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos,

chủ tịch của Alibaba, J. Michael Evans, cho biết họ đang trong quá trình tạo một ứng dụng theo dõi dấu chân Carbon của từng cá nhân.

” Chúng tôi đang phát triển một công nghệ cho phép người tiêu dùng theo dõi lượng khí thải carbon của họ. Điều này có nghĩa là gì? Nó sẽ theo dõi các cá nhân về nơi họ đang đi du lịch, cách họ đi du lịch và họ đang ăn gì,” anh ấy nói, khiến cư dân mạng vô cùng tức giận.

Các khoản Tín dụng Carbon riêng lẻ sẽ hoạt động theo cách tương tự như các chương trình Giới hạn và thương mại. Mặc dù tất cả cuộc trò chuyện này có thể hoàn toàn là suy đoán ở giai đoạn này, nhưng không quá xa vời khi nghĩ rằng đây là con đường mà giới tinh hoa toàn cầu có thể muốn chúng ta đi

Với các khoản tín dụng carbon cá nhân, mọi người sẽ được chỉ định giới hạn lượng CO2 mà họ có thể thải ra hàng năm dựa trên mức tiêu thụ, sự giàu có, tuổi tác và thậm chí cả quốc tịch của họ. Khi đạt được giới hạn này, bạn sẽ cần mua thêm tín dụng từ những cá nhân có thể đã tiết kiệm được lượng khí thải carbon của họ. Không làm điều này có thể có nghĩa là bạn có căn cứ hoặc thậm chí có thể phải đối mặt với án tù hoặc tiền phạt. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn được chỉ định một hạn ngạch cụ thể về lượng khí thải carbon trong một năm và bạn phung phí nó một cách thái quá vào việc đi du lịch và tiệc tùng, thì bạn sẽ cần phải cắt giảm giống như khi bạn tiêu tiền, để không bị cạn kiệt. giới hạn của bạn. Mặt khác, nếu bạn không hoạt động trong phần lớn thời gian của năm, chẳng hạn như bạn đi du lịch ít hơn và ăn các sản phẩm 'xanh', thì bạn có thể có một lượng carbon dồi dào mà bạn có thể bán cho những người tiêu dùng khác. Tất cả điều này có thể được thực hiện thông qua các ứng dụng tư nhân hoặc do chính phủ quản lý đã được cấp phép để theo dõi các cá nhân.

Ở châu Âu, các công ty hiện đang giúp các tập đoàn và chính phủ theo dõi lượng khí thải carbon là Plan A và Planetly.

Ngoài ra còn có một ứng dụng, được gọi là Klima, được sử dụng cho các khoản bù đắp carbon tự nguyện của cá nhân - về cơ bản là mua và bán các khoản tín dụng carbon trên cơ sở tự nguyện.

Mặc dù các công ty này hiện đang tập trung vào các thực thể doanh nghiệp (và ứng dụng hoạt động dựa trên sự tự nguyện gửi), vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi các chính phủ ban hành luật và nhấn mạnh rằng họ cũng nên bắt đầu theo dõi lượng khí thải carbon của từng cá nhân.

Đây có phải là cách đúng đắn để đi?

Giao dịch carbon cá nhân sẽ tạo ra một thị trường hoàn toàn mới để giao dịch carbon và cuối cùng có thể giúp giảm lượng khí thải carbon. Nó cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư vào ngành này giống như khi chúng đang tràn ngập các thị trường giao dịch Carbon được quản lý - đẩy giá tín dụng carbon lên cao và khiến mọi người khó tham gia phát thải hơn trừ khi cần thiết.

Ví dụ, nếu giá của các khoản tín dụng được đẩy lên cao hơn, người ta sẽ phải xem xét lại các chuyến du lịch và tiêu dùng không cần thiết có thể làm cạn kiệt các khoản trợ cấp carbon của họ. Giới hạn và giao dịch ở cấp độ cá nhân cũng sẽ khuyến khích các hộ gia đình nhận thức được lượng khí thải carbon của họ và do đó nỗ lực tiết kiệm năng lượng.

Mặc dù điều này có vẻ màu hồng và lý tưởng, nhưng nó cũng có thể dẫn đến một xã hội đen tối, nơi mọi hoạt động đều được giám sát và theo dõi chặt chẽ. Các cuộc thảo luận đầy rẫy về điều này thực sự có nghĩa là gì và nó có thể diễn ra như thế nào. Một số lo lắng rằng nó có thể bắt chước một hệ thống xã hội có thể cố gắng khen thưởng hành vi tốt và trừng phạt hành vi xấu. Các cá nhân cũng có thể ngừng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh tế để cắt giảm lượng khí thải carbon của họ. Thực hiện ở quy mô lớn, điều này sẽ có tác động bất lợi đến sự phát triển của nền kinh tế ở cấp độ vĩ mô và có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng bất ổn dân sự. Chúng tôi cũng có thể bị bắt giữ trên diện rộng vì hầu hết mọi người có thể thấy khó làm việc hoặc di chuyển trong giới hạn quy định của họ. Giống như trường hợp của các hệ thống giới hạn và thương mại của công ty, các kế hoạch thương mại và giới hạn cá nhân cũng có thể gây rò rỉ carbon - một tình huống mà mọi người di cư đến các quốc gia linh hoạt hơn và đưa ra các điều khoản tốt hơn về bù đắp carbon. Điều này sẽ dẫn đến xói mòn tài năng và có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh tế.

tự bảo vệ mình

Tín dụng carbon đã được thiết kế theo cách khiến chúng khó tiếp cận hơn và giấy phép của chúng cũng đắt hơn. Vì vậy, về lâu dài, có thể an toàn khi cho rằng đây là một thị trường sẽ phát triển khi giá của các khoản tín dụng carbon được dự đoán sẽ tiếp tục tăng - ngoại trừ một thảm họa toàn cầu như cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 hoặc đại dịch Covid cản trở sự di chuyển, do đó gây ra tình trạng dư thừa tín dụng carbon, do đó, làm giảm giá của chúng. Các nhà đầu tư thông thái có thể đầu tư vào các dự án theo dõi tín dụng carbon, tích trữ tín dụng carbon hoặc thậm chí mua CBDC từ các chính phủ đang tích cực lập pháp về lượng khí thải carbon.

