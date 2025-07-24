Zircuit’s Deposit Vaults, ki o‘z 950 milyon dollar bilan bilan bilan bilan, ETH, BTC. George Town, Grand Cayman, July 24th, 2025/Chainwire/-- Zirket Zirket “Hyperliquid for AI Trading” (High Liquid for AI Trading) – bu yeni AI Trading Engine-i real-time sinyal deteksiyoyi bo‘ladi, o‘z o‘z bir klikni automatik ticaretini EVM ketli və Solana. \n \n \n Deposit Vaults sizga pasiv, sigurga qaytarib institutional-grade sigurga. AI Trading Engine aktiv tradersga real-time signal detection and cross-chain execution, Zircuit-grade o‘zadi. \n \n “Zircuit, misiyamimiz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. “Zircuit, misiyamimiz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z işladi: \n \n \n \n \n AI Signal Detection: On-chain and off-chain data scanning to identify alpha before it disappears. Cross-Chain Auto-Routing: Avto-Routing o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. One-Click strategiyalar: Cotets, gas, and slippage o‘z o‘z o‘z users can start trading instantaneously. Zircuit-Grade Security: Hər kontrat o‘z warshadi o‘z warshish-tested safety stack, o‘z Zircuit’s vaults, o‘z sekvencer-level security and anti-phishing technology. Timeline rollar: \n \n \n \n BETA Closed: July 2025 (vault users-only for invite) Public launch: August 2025 o‘z SDK access for strategy builders. Ecosystem Grants: Q4 2025 10M ZRC to support community-built AI models Vault sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga X / Twitter x o‘z. . zircuit.com @ZircuitL2 O‘z.com @Madiq2 Zirkul Zircuit o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Zirket Zirket Kontakti Komunikativ direktorlar Jenifer Zheng Zirket O‘zayni.com \n \n Bu istoriya HackerNoon's Business Blogging Programda Chainwire's Press Release o‘z qaytaradi. Bu istoriya HackerNoon's Business Blogging Programda Chainwire's Press Release o‘z qaytaradi. Programda