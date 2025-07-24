Zircuit lanza el motor de comercio de IA para el comercio de rayo rápido y cross-chain

ha anunciado su próximo producto importante: un motor de comercio alimentado por IA diseñado para la ejecución rápida y cross-chain. Este lanzamiento se basa en el éxito de Zircuit's Deposit Vaults, que ahora aseguran más de $950 millones en stablecoins, ETH y BTC. George Town, Grand Cayman, July 24th, 2025/Chainwire/-- Circuito Circuito El nuevo motor de comercio de IA – “Hyperliquid for AI Trading” – desbloquea la detección de señales en tiempo real y el comercio automatizado de un solo clic en ambas cadenas de EVM y Solana. \n \n \n Deposit Vaults ofrece rendimiento pasivo y seguro con seguridad de nivel institucional. AI Trading Engine empodera a los comerciantes activos con detección de señales en tiempo real y ejecución en cadena, respaldado por la fiabilidad de grado Zircuit. \n \n “En Zircuit, nuestra misión es hacer que la financiación en cadena sea más segura y más inteligente”, dijo el Dr. Martin Derka, cofundador de Zircuit. “Este nuevo motor combina información de IA en tiempo real con una ejecución suave, todo sin sacrificar los estándares de seguridad que nuestros usuarios confían”. “En Zircuit, nuestra misión es hacer que la financiación en cadena sea más segura y más inteligente”, dijo el Dr. Martin Derka, cofundador de Zircuit. “Este nuevo motor combina información de IA en tiempo real con una ejecución suave, todo sin sacrificar los estándares de seguridad que nuestros usuarios confían”. Cómo funciona: \n \n \n \n \n Detección de señales de IA: Escanea los datos en cadena y fuera de la cadena para identificar alfa antes de que desaparezca. Cross-Chain Auto-Routing: Se ejecuta en los lugares de mejor precio. Estrategias de un solo clic: maneja carteras, gas y deslizamiento para que los usuarios puedan comenzar a negociar de inmediato. Zircuit-Grade Security: Cada contrato hereda la misma pila de seguridad probada en la batalla que protege las cajas de Zircuit, incluyendo la seguridad a nivel de secuenciador y la tecnología anti-phishing. Rollout de la Timeline: \n \n \n \n Beta cerrada: finales de julio de 2025 (sólo para usuarios invitados) Lanzamiento público: agosto de 2025 con acceso al SDK para los constructores de estrategias Ecosistema Grants: Q4 2025 con 10M ZRC para apoyar modelos de IA construidos por la comunidad Los usuarios de Vault pueden esperar invitaciones beta en sus dashboards, junto con incentivos de comercio y premios.Los nuevos usuarios que se unen a Deposit Vaults ahora recibirán descuentos de tarifas en futuras negociaciones de IA. Los desarrolladores y los cuantos deben mantenerse alineados para una próxima competencia de comercio de IA que incluye becas, bonificaciones y recompensas. Para más información, los usuarios pueden visitar y conectarse en X/Twitter . Circuito.com El Circuito2 Circuito.com El Circuito2 Sobre el Circuito : Dónde la innovación se reúne con la seguridad, diseñada para todos. Zircuit ofrece a los desarrolladores potentes características al tiempo que da a los usuarios la tranquilidad. Diseñado por un equipo de veteranos y doctorados en seguridad de web3, Zircuit combina un alto rendimiento con una seguridad incomparable. Circuito Circuito Contacto Jefe de Comunicaciones por Jennifer Zheng Circuito Encuentro@zircuit.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo HackerNoon's Business Blogging . El programa El programa