YellowLyfe HQ، Sufle، اور Green Cross برطانیہ سے ملاقات کریں: HackerNoon ہفتے کے آغاز

ہر ہفتے، HackerNoon ٹیم ہماری طرف سے شاندار آغازوں کو ظاہر کرتا ہےسال کا آغازڈیٹا بیس. ہر پیشہ ورانہ شروع، ان کے متعلقہ ٹیکنالوجی کے زمرے یا علاقے میں سب سے بہتر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے.





اس ہفتے کی روشنی میں، ہم آپ کو پیش کرتے ہیں:زمرہ:HQ, سوئچ,اورGreen Cross UK.

YellowLyfe HQA ہےلاگوتجربے پر مبنی کمپنی، ٹیم منسلک، کھیل پر مبنی سرگرمیوں، کارپوریٹ تحفہ، اور کام کی مصنوعات کو بڑھانے کے لئے واقعات کی پیداوار میں مہارت. اپنے تخلیقی، اعلی توانائی کی سرگرمیوں کے لئے جانا جاتا ہے، YellowLyfe نے 2021 کے بعد سے 100 سے زائد کاروباری اداروں کو غیر متوقع مشترکہ تجربات کے ذریعے رابطے اور تعاون کو فروغ دینے میں مدد کی ہے.





YellowLyfe HQ لے لیاthird placeشروع کرنے کے لئے سب سے اوپر کی طرف سےتفریحکاروباری ثقافت پر ان کی نوکریوں کے اثرات کے لئے صنعت. کمپنی بھی مندرجہ ذیل اقسام میں نامزد کیا گیا تھا:واقعاتاورمارکیٹ.





Sufleایک استنبول پر مبنی AWS اعلی درجے کی خدمات شراکت دار ہے جو ابر، DevOps / DevSecOps، اپنی مرضی کے مطابق سافٹ ویئر کی ترقی اور مطابقت کی خدمات میں end-to-end مہارت پیش کرتا ہے.Cloud آرکیٹیکل اور CI / CD پائپ لائنز سے مکمل سٹاک ایپ ڈویلپرنگ اور عالمی مطابقت کے فریم ورکز تک، Sufle ہر سائز کے کاروبار کو اپنی مرضی کے مطابق حل، انتظام کردہ خدمات اور ماہر تربیت کے ذریعہ اگلے نسل کی ٹیکنالوجی کو قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے.









Sufle ایک سب سے اوپر اسٹوریج کا نام دیا گیا اور محفوظ کیا گیاsecond placeاسٹیڈیم میں، اسٹیڈیم میں بھی، اسٹیڈیم میں بھیIT خدمات،WEB ترقیاورکاروباری اطلاعاتسیکٹرز





Green Cross United Kingdom1993 میں نوبل صلح کے فاتح Michail Gorbachev کی طرف سے قائم کیا گیا عالمی غیر ملکی تنظیم کا برطانیہ کا حصہ ہے، چھ کنٹینرز پر موجودہ طور پر، سبز صلیب مؤثر پروگراموں اور عالمی وکیل کے ذریعہ ماحول، انسانی اور سماجی ترقی کو فروغ دیتا ہے اور ایک اقوام متحدہ کی نگرانی تنظیم کے طور پر، یہ سیارے اور انسانیت کے لئے مشترکہ ذمہ داری کو فروغ دیتا ہے.





اس کی قیادت اور سماجی اثر کے لئے تسلیم کیا گیا، Green Cross UK میں نامزد کیا گیا تھا.HackerNoon کے سال 2024 کے آغازکی فہرستوں میںغیر فائدہ،رہنمائیاورمصنوعاتکے لئےلندن میں.

HackerNoon کے سال کے آغاز کے بارے میں

سال 2024 کے آغازیہ HackerNoon کی پائیدار کمیونٹی ڈرائیونگ ایونٹ ہے جس میں شروع کاروں، ٹیکنالوجی اور نوکری کی روح کا جشن منایا جاتا ہے. فی الحال اس کے تیسرے بار میں، پرسکون انٹرنیٹ انعام تمام شکلوں اور سائزوں کی تکنیکی شروع کاروں کو تسلیم کرتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے. اس سال، 4200+ شہروں، 6 کنونشنز، اور 100+ صنعتوں میں 150,000 سے زائد اداروں نے سال کے بہترین شروع ہونے کی کوشش میں حصہ لیا ہے!



