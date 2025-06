Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

پچھلے مہینے میرے ایپلی کیشن میں تین CVز پہنچ گئے. ایک منیٹر، ایک رشتہ دار، اور ایک دوست سے. میں مدد کرنا چاہتا تھا - میں مدد کرنے کے لئے محبت کرتا ہوں. لیکن ان کو پڑھنے کے لئے گھر کے کام کی طرح محسوس کیا. نہ کیونکہ وہ ذہین نہیں تھے. لیکن کیونکہ دستاویزات گہری، گہری اور بھولنے کے قابل تھے.





یہ ہے جب یہ مجھے مارا:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





ہم قانونی ٹرانسفر کی طرح CV لکھنے کے لئے تربیت دی گئی ہے: لائن، سرکاری، بھولنے کے قابل ہیں. ہمیں ATS کے لئے لکھنے کے لئے کہا جاتا ہے. فارمیٹنگ کو باہر نکالیں. رنگ کو ہٹا دیں. اسے مشین پڑھنے کے قابل بنائیں.





لیکن یہاں حقیقت ہے: یہاں تک کہ اگر آپ کا CV اے ٹی ایس فلٹر کو چلا جاتا ہے تو، یہ اب بھی میرے پاس جانا پڑتا ہے.And I’m rooting for you! I want to see your potential.لیکن اگر میں، کسی کو جو دلچسپی رکھتا ہے، اس کے ذریعے حاصل نہیں کرسکتا ہے ... ایک ملازمت مینجمنٹ کی تصور کریں جس میں کوئی رابطے نہیں ہے اور دس مزید ٹیب کھلے ہیں۔ وہ آپ کی کہانی کی تلاش نہیں کر رہے ہیں.





اگر آپ کے CV کو ہاں کہنا آسان نہیں ہے، تو یہ پہلے سے ہی نہیں ہے.

آپ کے CV کا ایک کام ہے: توجہ کو موقعوں میں تبدیل کرنے کے لئے.

اسے ایک مصنوعات کے طور پر سوچو. تین حصوں میں سے ایک:















بہترین CVs صرف لکھا نہیں جاتا.وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، ترمیم کیا جاتا ہے، اور انجام دیا جاتا ہے.





مرحلہ 1: مصنوعات کے طور پر سوچیں

آپ کے CV آپ کے ماضی کی ایک عکاسی نہیں ہے. یہ آپ کو آپ کے مستقبل میں لے جانے کے لئے ایک آلہ ہے.





لہذا، براہ مہربانی، اسے ایک مصنوعات کے طور پر دیکھیں. مصنوعات کو صارفین، نتائج، پوزیشننگ، اور کنورشن مقاصد ہیں.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



لہذا، آپ اپنے CV سے نمٹنے کے لئے شروع کرتے ہیں، یہ جواب دیں:

میں کس قسم کے کردار کی پیروی کر رہا ہوں؟

میں کیا کرنا چاہتا ہوں، صرف فہرست نہیں؟

میں کون سی طاقتیں سننا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ ایک سکیم میں؟





اور اگر آپ کا جواب "آپ اگلے کے لئے کیا تلاش کر رہے ہیں؟" "بہتر ادائیگی" ہے تو، براہ مہربانی بند کریں.





ادائیگی نہیں ہے، یہ ایک ضمنی اثرات ہے.

آپ کے لئے درخواستبڑھتا ہےتعمیر کرنے کے لئےکچھ نیادواعلی درجےدولیڈآپ کے CV کی ضرورت ہےreflect that ambition,ہر کام کی وضاحت کی پیروی نہ کریں جیسے کوئی پٹھان کے بغیر ایک شکل تبدیل کرنے والا.





کے بارے میں واضح کریںکیوں،کسےاورNext کیا ہےیہاں تک کہ آپ لکھنے سے پہلےکیا تھا.

پائلٹ 2: ڈیزائن جو توجہ حاصل کرتا ہے

ڈیزائن خطوط سے شروع نہیں ہوتا، یہ احترام سے شروع ہوتا ہے.Respect for the reader’s timeانسانوں کی بصری معلومات کو کس طرح پروسیسنگ کرنے کا احترام. اور اس حقیقت کا احترام ہے کہ آپ کی CV ہے.اس میں صرف ایک ہی نہیں ہے.





یہاں یہ ہے جو واقعی اہم ہے:

1۔ Layout

دو کالمز استعمال کریں. جی ہاں، یہ ٹھیک ہے. اے ٹی ایس زندہ رہیں گے. ہم 2012 کو پکڑنے سے روکیں گے. آپ کے قارئین آپ کا شکریہ ادا کریں گے.





اور یہاں ایک ٹریک ہے: putexperienceاورeducationکچھ ملازمت مینیجرز (میرے جیسے) تجربے کے بارے میں فکر کرتے ہیں.عجیبتعلیم کے بارے میں حوصلہ افزائی.آپ مجھے کیوں نہ پوچھیں!میں اسے نہیں مل سکا.سب سےلیکن یہ آپ کا وقت ہے کہ طالب علم قرض قرض کے قرضوں کو شمار کرنے کے لئے! اور اس کے ساتھ، آپ دونوں کی خدمت کرسکتے ہیں.

2۔ جغرافیائی

آپ سب سے پہلے مجھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا نام، آپ کا عنوان، آپ کی کمپنیوں، آپ کے اثرات؟ ٹھنڈا. ان کو بصری طور پر زیادہ بلند کریں. فونٹ سائز. ہمت. لیکن سب کچھ چیخنے سے روکیں.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS ان کی ضرورت ہے.آپ کی طرح.





اور ہائیریاگری صرف esthetic نہیں ہے، یہ ہےstrategicمثال کے طور پر:

اگر آپ کو ایک ہی کمپنی میں فروغ دیا گیا ہے تو، کرداروں کو ظاہر کریں.

اگر آپ نے اعلی درجے کے برانڈز (MANG؟ Big 4؟) میں کام کیا ہے تو، کمپنی کو ظاہر کریں.





آپ کی کہانی کے لئے کیا اہم ہے کا انتخاب کریں اور اس کی رہنمائی کریں.

3۔ فضائی

سانس لینے کے لئے جگہ دیجئے. Whitespace ضائع جگہ نہیں ہے، یہ ہے جو آرام کی زمین میں مدد کرتا ہے. اگر آپ کا CV متن کی ایک گہری دیوار کی طرح لگتا ہے تو، میں چلا گیا ہوں. آپ کے سیکشن کا عنوان لائن تک پہنچ رہا ہے، جو اگلے چیز تک پہنچ رہا ہے، میں سنجیدگی سے چلا گیا ہوں.

4۔ قریب

تاریخوں کو ملازمت کے عنوانات کے قریب ہونا چاہئے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے کتنا پریشان کرتا ہے جب آپ کا ملازمت بائیں طرف ہے، اور پھر، تاریخیں تمام راستہ دائیں طرف ہیں!

5۔ رنگ

ایک ہی رنگ کا استعمال کریں جو آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کون ہیں...خوبی طور پر. آپ کا نام، عنوانات، اور شاید کمپنیوں. رنگ = دستخط.





آپ کی CV ایک برانڈ ہدایات دستاویز نہیں ہے، لیکن یہ ایک سگنل ہے. رنگ آپ کو پڑھنے سے پہلے آپ کے بارے میں کچھ کہنا سب سے تیز ترین طریقوں میں سے ایک ہے.





آپ کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے:

Maroon → اعتماد، grounded، thoughtful

بلیو → قابل اعتماد، آرام دہ، تفصیلات کی طرف متوجہ

Orange → حوصلہ افزائی، خلاق، ابتدائی

سبز → تازہ، متوازن، مشن ڈرائیور

زرد (معیار کے ساتھ نہیں) → خوشگوار، گرم، اعلی توانائی

سرخ → اطمینان، فیصلہ، مضبوط موجودگی

سیاہ / سیاہ صرف → محفوظ، کلاسیکی، قوانین کی طرف سے کھیلتا ہے (جو بالکل نقطہ ہوسکتا ہے)

6۔ اسکیم کے لئے ڈیزائن

لوگ CVs نہیں پڑھتے ہیں. وہ اسکرین کرتے ہیں. ان کے لئے سیگنال کو تلاش کرنے کے لئے آسان بنائیں. لہذا، ان پوزیشنوں کو ہمت کریں، اثر کو ہمت کریں، جو کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے اور نہیں بھولنا چاہئے اس پر ہمت ہونا چاہئے.

Micro-Tips سیکشن کو ڈیزائن کریں

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے CV کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لۓ، مجھے ان کو درست نہ کریں.

Orphaned words: اگر ایک اکیلا لفظ اگلے خط پر بیٹھتا ہے تو، براہ مہربانی اسے ٹھیک کریں.

فونٹ جرائم: ایک فونٹ خاندان منتخب کریں. اس پر رکھیں. اگر ضرورت ہو تو فونٹ کے متغیر کا استعمال کریں. مکمل فونٹ بھی ٹھیک ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ جانا پڑے گا. اس کے علاوہ، کوئی Comic Sans یا Papyrus!

توازن ڈرائیو: اگر آپ کے گولیاں توازن نہیں ہیں تو یہ بھی آپ کا پیغام نہیں ہے.

WhiteSpace کے ریلوے: درست متن کے ذریعے سڑک پر چلنے والے بڑے غلاف؟ بند کریں! ہر وقت چپ رہیں. آپ ایک میگزین مضمون نہیں لکھ رہے ہیں.

لکھنے کے لئے: اس کے بارے میں فکر نہ کرو!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.کیا آپ PM کے طور پر اپنے UI / UX مہارت کو دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو جاگ سے ایسا کرنے کے لئے ہے!

پائلٹ 3: مواد جو واقعی کچھ بتاتا ہے

ڈیزائن مجھے وقف کرنے لگتا ہے، مواد مجھے رہنے لگتا ہے، کہانی مجھے یاد رکھتی ہے.





یہاں پڑھنے کے قابل CV لکھنے کے لئے کس طرح ہے:

صفحہ نمبر = 1

ایک ملازمت مینجمنٹ کے طور پر، میں 6 سیکنڈ میں باہر ہوں، شاید 10 اگر میں عمدہ ہوں. لہذا، 1 صفحے سے زیادہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا. میں اس کے طور پر لے جائے گا، "یہ بچہ ترمیم کرنے کے لئے نہیں جانتا ہے." جو حقیقی زندگی میں ہو جائے گا، "کیا یہ بچہ ضرورت کے طور پر بھی سائز کاٹ سکتا ہے؟" اور اس کا جواب، آپ کے CV پر مبنی، ہے.نہیںآپ اسے Edit کریں.

2۔ ہر گولی کو ایک کام کی ضرورت ہے۔

ہر گولی کو ایک مختلف کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی جملہ کو ایک نئی کلمہ کے ساتھ تکرار کرنے سے روکیں. یہ پڑھتا ہے جیسے آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کہا.

3۔ عمل سے شروع کریں اور ثبوت کے ساتھ ختم کریں

•۔Bad: ٹیموں کے درمیان led syncs

•۔BetterLED cross-functional syncs جو 40٪ کی QA وقت کو کم کرتا ہے اور شروع کی تاخیر کو کم کرتا ہے

4۔ سیگنال

سب سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ ہے جو میں آپ کو سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں.آپ کی سب سے مضبوط کوششیں صفحہ کے وسط میں دفن نہ کریں.

5۔ کمپنی کیا کر رہی ہے

اگر آپ کا CV "Google" کہتا ہے، تو یہ سادہ ہے. لیکن کیا آپ Gmail پر کام کر رہے ہیں؟ یو ٹیوب؟ ایک چاند کی تصویر؟





ہر کمپنی کے نیچے ایک کنکشن لائن ایک فرق کی دنیا بناتا ہے.

مثالیں :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



یہ مجھے سمجھنے میں مدد کرتا ہےبچےآپ کے کام کے بارے میں، Theنوعیتآپ کی ٹیم کے بارے میں، اور کیا آپ نے مسائل کو حل کیا ہے جو میرے لئے ضروری ہے.

غیر متفق ہوں میں تم سے لڑوں گا

کوئی تصاویر: پیشہ ورانہ حقیقی ہے. اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا گرم ہیں. آپ کا چہرہ ایک مہارت نہیں ہے. صفحہ سے باہر رکھیں.

کوئی کمپنی کی جگہ: اگر آپ نے کیا کام نہیں کیا ہے تو، یہ صرف ضائع جگہ ہے.

آپ کے انٹرویو میں کوئی رومانوی نہیں: آپ کا خلاصہ 2-3 خطوں ہونا چاہئے، جگرنگ کے بغیر، اور انسانی نہیں.

مہارت سیکشن: مقاصد کے ساتھ ترتیب دیا گیا: آرڈر کے مسائل. ہمیشہ. ڈیزائنرز → ڈیزائن کے آلات اور طریقوں کے ساتھ رہنما. انجینئرنگ پس منظر کے ساتھ PMs → مصنوعات کی مہارت کے ساتھ رہنما.

کوئی مہارت چرچ: ایکسل میں "4 out of 5" کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک ٹیبل کو فارمیٹ کرسکتے ہیں؟ میکرو استعمال کرتے ہیں؟ کوئی معیار نہیں ہے. کوئی مطلب نہیں ہے. اسے ہٹا دیں.

کوئی بھاگنے والے آلے کی فہرست. Figma، Excel، Jira ... ٹھیک ہے. لیکن ان کے بارے میں کیا؟ اگر آپ ایک آلے کی فہرست کرتے ہیں تو، اس کا استعمال کیسے کیا گیا تھا، یا اس کی مہارت کے سیکشن میں ڈالیں جہاں آپ ڈیزائن یا تجزیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا صارف کی کہانیوں!

بونس: اگر آپ ابتدائی کیریئر، میڈ پیوٹ، یا resume-anxious ہیں

آپ کو ایک عظیم CV لکھنے کے لئے ایک پٹھان کام کی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے.

1۔ پروجیکٹ کا حصہ شامل کریں

خاص طور پر اگر آپ گریڈ اسکول میں ہیں یا ایک تبدیلی کر رہے ہیں.

حقیقی دنیا کے مسائل کا استعمال

اپنے کردار، فیصلے اور اثر کو ظاہر کریں

بونس اگر آپ کام پر لنک کرتے ہیں (پوریج، GitHub، وغیرہ)





Internships countبھی ہےSide projectsیہ بھی شمار کریں. ان کو وہ کیا کہتے ہیں. عنوان کو دفن نہ کریں. اور یقینی طور پر یہ ایک تجربہ کے طور پر نہیں ڈالیں. میں آپ کو مار دوں گا، اور میں اس کا مطلب ہے!

2۔مجھے دکھائیں کہ آپ تعاون کرسکتے ہیں

آپ VP کے طور پر شامل نہیں ہیں. آپ PM1، APM، یا ڈیزائنر کے طور پر آتے ہیں. اور میں کیا تلاش کر رہا ہوں؟ کسی کو جو تعاون کرسکتے ہیں، تبصرے حاصل کرسکتے ہیں، اور کشتی کی خصوصیات. لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے جیسے: "کروسفیشنل ٹیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ..." "ڈیزائن کے ساتھ شراکت دار ہیں کہ وائرفرمز پر دوبارہ کریں ..." "انجنیرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے MVP خصوصیات کو وسیع کرنے کے لئے ..." یہ مجھے دکھاتا ہے کہ آپ رول کرنے کے لئے تیار ہیں. میں آپ کو پہلے دن میں رہنما ہونے کی توقع نہیں کرتا. میں آپ کو لاگ ان کرنے کی توقع کرتا ہوں، تیزی سے سیکھنے اور ٹیم کے ساتھ منتقل کرنے کے لئے. مجھے یہ دکھائیں.

آخری خیال

آپ کی CV صرف ایک دستاویز نہیں ہے. یہ ایک مصنوعات ہے. یہ ہر چیز کے بارے میں نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے. یہ کسی کو مزید جاننا چاہتے بنانے کے بارے میں ہے.





اور حقیقت؟

آپ کو اپنے ماضی کی وجہ سے ملازمت نہیں کی جاتی ہے.آپ کو ملازمت کی جاتی ہے کہ آپ کس طرح واضح طور پر کسی کو اپنے مستقبل پر ایمان لاتے ہیں.

سب سے بہترین CVز فہرست نہیں ہیں. وہ آڈیشنز ہیں. اپنے آپ کو وہ بنائیں جو کالback حاصل کرتا ہے.