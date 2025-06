NachoNacho، Moveo.AI، اور Zenerate: HackerNoon ہفتے کے آغاز سے ملاقات کریں

مبارک ہو !



ہر ہفتے، HackerNoon ٹیم ہماری طرف سے شاندار آغازوں کو ظاہر کرتا ہےسال کا آغازڈیٹا بیس. ہر پیشہ ورانہ شروع، ان کے متعلقہ ٹیکنالوجی کے زمرے یا علاقے میں سب سے بہتر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے.





اس ہفتے کی روشنی میں، ہم آپ کو پیش کرتے ہیں:نوٹ کریں،ہوم / AIاورزینب.

Share Your Startup's Story Today!





ہفتے کے آغاز سے ملاقات کریں!

NachoNacho ایک B2B SaaS اور سروس مارکیٹ ہے جس میں fintech اور AI کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں کاروباری اداروں کو سافٹ ویئر کے دستاویزات کا انتظام، تلاش اور بچانے میں مدد ملتی ہے. پلیٹ فارم کمپنیوں کو تمام SaaS اخراجات کو ایک جگہ میں جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہر فروخت کرنے والے کے لئے مجازی کریڈٹ کارڈز کی طرح خصوصیات پیش کرتا ہے اور اخراجات کو کنٹرول اور نگرانی کرتا ہے.





نامہ میںFinTech کے،بینکنگاورساسزمرہ:تصویر میں مقابلہ کرنے والے زائرینسان فرانسسکو، CAعنوان حاصل کرنے کے لئےStartup of The Yearعلاقے کے لئے.





Moveo.AI ایک بات چیت AI پلیٹ فارم ہے جو کاروباری اداروں کو بینکنگ، تحفظ، اور iGaming سمیت مختلف صنعتوں میں گاہکوں کے تعاملات کو خود کار طریقے سے اور ذاتی طور پر کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. خصوصی بڑے زبان ماڈل (LLMs) کا استعمال کرتے ہوئے، Moveo.AI محفوظ، ذاتی، اور وسیع پیمانے پر AI ایجنٹس فراہم کرتا ہے جو پیچیدہ گاہکوں کی خدمات کے کاموں کو چالو کرنے کے قابل ہیں. پلیٹ فارم 21 سے زائد زبانوں کی حمایت کرتا ہے اور دنیا بھر میں 100 سے زائد کاروباری اداروں کی طرف سے اعتماد کیا جاتا ہے، جن میں Kaizen Gaming اور Alpha Bank بھی شامل ہیں.





Moveo.AI میںcrownedسب سے بہتر Startupنیویارک، USدوسرے ناموں میںسافٹ ویئر کی ترقی،IT خدماتاورWEB ترقی.





Zenerate ایک AI-powered پلیٹ فارم ہے جو ممکنہ مطالعہ کو خود کار طریقے سے اور عمارت کے ڈیزائن کو بہتر بنانے کی طرف سے ملکیت کی ترقی کو انقلابی بنا دیتا ہے. اس پلیٹ فارم کی بنیاد پر 2020 میں معمار بنجی شین اور AI ماہر جمی جیونگ کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، Zenerate بنیادی ڈیزائن اور اعلی درجے کی ڈیٹا تجزیہ کو استعمال کرتا ہے جو روایتی طور پر وقت گزارنے والے سائٹس کی منصوبہ بندی اور ترقی کے عمل کو سادہ بنانے کے لئے فراہم کرتا ہے.





Zenerate ایک سب سے اوپر اسٹوریج کا نام دیا گیا اور محفوظ کیا گیاfirst placeمیںلاس اینجلس، CAانٹرویو نے بھی اس میں اضافہ کیازمرہ:AI،تعمیراورڈیزائنسیکٹرز





HackerNoon’s Startups of the Week میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟

ہمارے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے ساتھ آپ کی شروع کی کہانی کا اشتراک کریں!





HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگراماس میں سے ایککئی طریقےہم برانڈز کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور صحیح زائرین کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. یہ پروگرام کاروباری اداروں کو براہ راست HackerNoon پر مواد شائع کرنے کی اجازت دیتا ہے.





Here's what you get:

آپ کی ویب سائٹ پر بیک لنکس (ہاں، CTAs سمیت)

آپ کے Logo، انٹرویو، Call-to-action، اور Social کے ساتھ ایک اپنی مرضی کے مطابق تکنیکی کمپنی نیوز صفحہ

آپ کی کہانی کو چمکنے کے لئے مکمل ترمیم کی حمایت

HackerNoon اور سوشل میڈیا پروموشنز پر کئی دائمی پوزیشنز

کہانیوں کو آڈیو فارمیٹ میں تبدیل کیا گیا ہے اور آڈیو RSS فائیز کے ذریعے تقسیم کیا گیا ہے

دنیا بھر کے لئے 12 زبانوں میں خود کار طریقے سے ترجمہ

آپ کا برانڈ بھی کینیڈک لنکس کے ذریعہ ڈومین کی صلاحیت اور SEO حاصل کرتا ہے اور کہانی 8 مختلف متعلقہ کلیدی الفاظ / ٹیگ کردہ صفحات پر تقسیم کی جاتی ہے.

Share Your Startup's Story Today!





HackerNoon کے سال کے آغاز کے بارے میں

سال 2024 کے آغازیہ HackerNoon کی پائیدار کمیونٹی ڈرائیونگ ایونٹ ہے جس میں شروع کاروں، ٹیکنالوجی اور نوکری کی روح کا جشن منایا جاتا ہے. فی الحال اس کے تیسرے بار میں، پرسکون انٹرنیٹ انعام تمام شکلوں اور سائزوں کی تکنیکی شروع کاروں کو تسلیم کرتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے. اس سال، 4200+ شہروں، 6 کنونشنز، اور 100+ صنعتوں میں 150,000 سے زائد اداروں نے سال کے بہترین شروع ہونے کی کوشش میں حصہ لیا ہے!کئی کہانیاںان ہمت انگیز اور بڑھتی ہوئی startups کے بارے میں لکھا گیا ہے.





فاتحین کو ایکمفت انٹرویوہیکرز اور ایکEvergreen Tech کمپنی کی خبریںصفحے





ہمارے دورےFAQ کےمزید جاننے کے لئے صفحہ





ہمارے ڈیزائن اثاثوں کو ڈاؤن لوڈ کریںیہاں.





The Year Merch Shop کے آغاز کو چیک کریںیہاں.





HackerNoon’s Startups of The Year کسی دوسرے کے برانڈنگ کا موقع نہیں ہے.آپ کا مقصد برانڈ واقفیت یا لیڈ جنوری ہے، HackerNoon نےپاکیزہ پیکجآپ کی مارکیٹنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے.مزید جاننے کے لئے ہمارے ساتھ ایک ملاقات بنائیں!



