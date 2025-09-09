Dogecoin فاؤنڈیشن کے سرکاری کارپوریٹ فریم، آج اس کے ساتھ ایک استراتيجی شراکت داری کا اعلان کیا .، Robinhood کی مالی خدمات پلیٹ فارم Bitstamp (NASDAQ:HOOD) کو سرکاری Dogecoin خزانہ کے ٹریڈنگ کے مقام کے طور پر نام دیا گیا ہے جو حال ہی میں CleanCore Solutions، Inc. (NYSE امریکی: ZONE) کے ساتھ قائم کیا گیا تھا. Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- Doge کا گھر Bitstamp USA Inc Doge کا گھر Bitstamp USA Inc Dogecoin کے ماحولیاتی نظام کے خزانہ کے ارد گرد طویل مدتی استحکام اور شفافیت فراہم کرنے کے لئے شروع کیا گیا سرکاری Dogecoin خزانہ، اب Robinhood کی قابل اعتماد پلیٹ فارم کی طرف سے Bitstamp پر محفوظ طور پر برقرار رکھا جائے گا. یہ شراکت داری دونوں کمپنیوں کے لئے ایک زیادہ منظم، صارفین کی طرف سے ڈھانچے کی طرف سے ڈھانچے کی مستقبل کی تعمیر کرنے کے لئے انکشاف کرتا ہے اور DOGE مالکانوں کے لئے مستقبل کی واپسی کے مواقع کی طرف سے ایک بنیادی قدم ہے. \n \n "ہم خوش ہیں کہ House of Doge اور CleanCore نے Robinhood کی طرف سے Bitstamp کو ٹریڈنگ اور ذخیرہ کے لئے ان کے گھر کے طور پر منتخب کیا ہے،" Robinhood میں کریپٹو انسٹی ٹیوٹیشنز کے ویکپرو نے کہا. "جیسا کہ کریپٹو میں سب سے مضبوط ریگولیٹری ٹریک ریکارڈ میں سے ایک کے ساتھ، ہم Dogecoin ایشیائی نظام کو بڑھانے میں مدد کرنے کے لئے ایک محفوظ اور قابل اعتماد پلیٹ فارم فراہم کرنے پر فخر ہے. " "ہم خوش ہیں کہ House of Doge اور CleanCore نے Robinhood کی طرف سے Bitstamp کو ٹریڈنگ اور ذخیرہ کے لئے ان کے گھر کے طور پر منتخب کیا ہے،" Robinhood میں کریپٹو انسٹی ٹیوٹیشنز کے ویکپرو نے کہا. "جیسا کہ کریپٹو میں سب سے مضبوط ریگولیٹری ٹریک ریکارڈ میں سے ایک کے ساتھ، ہم Dogecoin ایشیائی نظام کو بڑھانے میں مدد کرنے کے لئے ایک محفوظ اور قابل اعتماد پلیٹ فارم فراہم کرنے پر فخر ہے. " اس شراکت داری کے ذریعے، House of Doge عالمی Dogecoin کمیونٹی کے ساتھ مضبوط مالی روابط قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے - جس میں فعال تاجروں، طویل مدتی مالکان اور مینیجر شامل ہیں جو نیٹ ورک کو طاقت رکھتے ہیں. \n \n "Bitstamp by Robinhood طویل عرصے سے Dogecoin سرمایہ کاروں کے لئے سب سے زیادہ قابل اعتماد خریدار پلیٹ فارم میں سے ایک ہے، " مارکو Margiotta، House of Doge کے CEO نے کہا. "Bitstamp by Robinhood طویل عرصے سے Dogecoin سرمایہ کاروں کے لئے سب سے زیادہ قابل اعتماد خریدار پلیٹ فارم میں سے ایک ہے، " مارکو Margiotta، House of Doge کے CEO نے کہا. \n \n Robinhood کی طرف سے Bitstamp کے ساتھ خزانہ، ہم صرف اثاثوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک Dogecoin مالیاتی ماحولیاتی نظام کے لئے بنیاد بناتے ہیں جہاں مالکان جلد ہی وسیع پیمانے پر اقتصادی معاونت کے اطلاقات میں حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے. " Robinhood کی طرف سے Bitstamp کے ساتھ خزانہ، ہم صرف اثاثوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک Dogecoin مالیاتی ماحولیاتی نظام کے لئے بنیاد بناتے ہیں جہاں مالکان جلد ہی وسیع پیمانے پر اقتصادی معاونت کے اطلاقات میں حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے. " یہ شراکت داری House of Doge میں نئے ترقیوں کی ایک اونچائی کی پیروی کرتی ہے، جس میں لائسنسنگ معاہدے، مصنوعات شراکت داری، اور آنے والے انضمام شامل ہوں گے جو صارفین اور کاروباری مارکیٹوں میں Dogecoin صارفین کو لے جائے گا. About House of Doge * کے **Dogecoin فاؤنڈیشن کی سرکاری کارپوریٹ ہتھیار ہے، Dogecoin (DOGE) کو ایک وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ اور تنصیب شدہ عالمی کرنسی کے طور پر فروغ دینے کے لئے وقف ہے.Dogecoin کو روزانہ کی تجارت میں لانے کے لئے کی ضرورت کے انسٹالٹری میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے، House of Doge حقیقی دنیا کے استعمال کے لئے محفوظ، وسیع پیمانے پر، اور مؤثر نظام بناتا ہے. ادائیگی اور مالیاتی مصنوعات سے حقیقی دنیا کے اثاثوں کی tokenization اور ثقافتی شراکت داری کے لئے، House of Doge کو کریپٹو آلے کی اگلی عمر کی قیادت کر رہا ہے، جہاں Dogecoin میم سے زیادہ ہے اور عالمی پیمانے پر صرف اچھا کام کرنے کے اس مشن کو پورا کرتا ہے. Doge کا گھر Doge کا گھر Bitstamp کی طرف سے Robinhood * کے ** دنیا میں سب سے طویل مدتی cryptocurrency تبادلے میں سے ایک ہے، 2011 کے بعد سے کریپٹو مارکیٹوں میں محفوظ اور کھلی رسائی فراہم کرتا ہے. یہ اس کی محفوظ، شفاف، اور قوانین کے پہلا نقطہ نظر کے لئے جانا جاتا ہے. Bitstamp USA Inc. نیویارک میں ایک BitLicense، لائیزیانا میں ایک مجازی کرنسی لائسنس، اور 41 دیگر ریاستوں میں پیسے ٹرانسمیٹر لائسنس، Bitstamp Asia Pte. Ltd. سنگاپور میں ایک بڑے ادائیگی اداروں کی لائسنس، اور Bitstamp Europe S.A. یورپی یونین کی MiCA فریم ورک کے تحت رجسٹر کیا گیا ہے اور لوکسمڈن کے ذریعے ایک ادائیگی اداروں کی لائسنس رکھتا ہے. Bitstamp UK Ltd. برطانیہ میں فائنل کنڈیکٹ آفسٹ Robinhood کی طرف سے Bitstamp Robinhood کی طرف سے Bitstamp رابطے مواصلات کے سربراہ انگریزی Gorman Doge کا گھر ہوم اردو سے انگریزی \n \n یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. پروگرام پروگرام