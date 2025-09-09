, el brazo corporativo oficial de la Fundación Dogecoin, anunció hoy una asociación estratégica con ., nombrando la plataforma de servicios financieros Bitstamp by Robinhood (NASDAQ:HOOD) como el lugar de negociación del Tesoro Oficial de Dogecoin que se estableció recientemente con CleanCore Solutions, Inc. (NYSE American: ZONE). Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- House of Doge Bitstamp USA Inc Casa de Doge Bitstamp Estados Unidos Inc El Tesoro Oficial de Dogecoin, lanzado para proporcionar estabilidad a largo plazo y transparencia en torno al tesoro del ecosistema de Dogecoin, ahora será mantenido de forma segura en Bitstamp por la confiable plataforma de Robinhood.Esta asociación subraya el compromiso de ambas compañías para construir un futuro más estructurado, orientado a utilidades para Dogecoin y representa un paso fundamental hacia oportunidades futuras de rendimiento para los titulares de DOGE. \n \n "Estamos emocionados de que House of Doge y CleanCore hayan elegido Bitstamp por Robinhood como su hogar para el comercio y la custodia", dijo Nicola White, VP de Crypto Institutions en Robinhood. "Con uno de los registros regulatorios más fuertes en criptografía, estamos orgullosos de proporcionar una plataforma segura y confiable para ayudar a crecer el ecosistema Dogecoin". "Estamos emocionados de que House of Doge y CleanCore hayan elegido Bitstamp por Robinhood como su hogar para el comercio y la custodia", dijo Nicola White, VP de Crypto Institutions en Robinhood. "Con uno de los registros regulatorios más fuertes en criptografía, estamos orgullosos de proporcionar una plataforma segura y confiable para ayudar a crecer el ecosistema Dogecoin". A través de esta asociación, House of Doge tiene la intención de formar lazos financieros más fuertes con la comunidad global de Dogecoin - incluyendo comerciantes activos, poseedores a largo plazo y mineros que están alimentando la red. \n \n “Bitstamp by Robinhood ha sido durante mucho tiempo una de las plataformas de venta al por menor más confiables para los inversores en Dogecoin”, dijo Marco Margiotta, CEO de House of Doge. “Bitstamp by Robinhood ha sido durante mucho tiempo una de las plataformas de venta al por menor más confiables para los inversores en Dogecoin”, dijo Marco Margiotta, CEO de House of Doge. \n \n Treasury con Bitstamp de Robinhood, no estamos solo salvaguardando activos, estamos poniendo las bases para un ecosistema financiero de Dogecoin donde los titulares pronto podrán participar en aplicaciones de utilidad económica más amplias”. Treasury con Bitstamp de Robinhood, no estamos solo salvaguardando activos, estamos poniendo las bases para un ecosistema financiero de Dogecoin donde los titulares pronto podrán participar en aplicaciones de utilidad económica más amplias”. Esta asociación sigue una ola de nuevos desarrollos en House of Doge, incluyendo acuerdos de licencia, asociaciones de productos y futuras integraciones que traerán la utilidad Dogecoin a los mercados de consumidores y empresas. About House of Doge * El **es el brazo corporativo oficial de la Fundación Dogecoin, comprometido con el avance de Dogecoin (DOGE) como una moneda global ampliamente aceptada y descentralizada.Al invertir en la infraestructura necesaria para llevar Dogecoin al comercio cotidiano, House of Doge está construyendo sistemas seguros, escalables y eficientes para el uso en el mundo real.De pagos y productos financieros a tokenización de activos en el mundo real y asociaciones culturales, House of Doge está liderando la próxima era de la criptomoneda, donde Dogecoin va más allá del meme y cumple su misión de hacer sólo bien a diario en una escala global. Casa de Doge Casa de Doge Más sobre Bitstamp de Robinhood * El **es uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos del mundo, proporcionando acceso seguro y abierto a los mercados de criptomonedas desde 2011. Es conocido por su enfoque seguro, transparente y regulatorio. Bitstamp USA Inc. posee una BitLicense en Nueva York, una Licencia de Moneda Virtual en Louisiana, y licencias de transmisión de dinero en 41 otros estados; Bitstamp Asia Pte. Ltd. posee una Licencia de Institución de Pago Mayor en Singapur, y Bitstamp Europe S.A. es la primera entidad registrada bajo el marco MiCA de la UE a través de Luxemburgo y posee una Licencia de Institución de Pago allí. Bitstamp UK Ltd. está registrada como una empresa de activos criptográficos con la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Bitstamp por Robinhood Bitstamp por Robinhood Contacto Director de Comunicaciones Angela Gorman Casa de Doge angela@houseofdoge.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa