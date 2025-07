کیا یہ مستقبل ہے جو ہم چاہتے ہیں: کیوں Blockchain کاروبار کے لئے اچھا ہے

Blockchain کے ارد گرد آج بہت سے hype ہے، لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں کہ blockchain اصل میں کیا فائدہ مند ہے تو، واضح جواب حاصل کرنا آسان نہیں ہے. Blockchain اکثر اعتماد کے ارد گرد گھومنے کے لئے کہا جاتا ہے.





لہذا، کیوں Blockchain کاروبار کے لئے اچھا ہے

پہلا منظر کے بارے میں سوچو کھویا (ایک ٹی وی شو)، جہاں اجنبیوں کے ساتھ ایک طیارہ جنوبی ایپلیکیشن میں ایک بے گھر جزیرے پر تباہ ہو جاتا ہے. زندہ رہنے والے جزیرے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نجات نظر میں کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا وہ ایک مائکرو تمدن کے ساتھ اپنے لئے ایک نیا زندگی بنانے کے لئے شروع کرتے ہیں.





Hugoوہ بہت سبز انگوٹھا ہے؛ وہ سبزیوں کو بڑھانے سے محبت کرتا ہے.Sawyerاس کے بعد میں نے ایک ٹکڑا پایا اور پھول کاٹنے کے لئے شروع کیا.Kateوہ ایک اچھا شکار ہے، وہ وحشیوں کو پکڑنے میں مہارت رکھتا ہے.Jack,دوسری طرف، کچھ منشیات کو بچا لیا، جب دوسروں کو بیمار ہو جاتے ہیں اور کچھ انٹرویوکس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے چلا جاتا ہے. ترقی میں ایک تبادلے کی معیشت. جب سویئر بھوکا ہے، تو وہ ہگو کے ساتھ 4 ٹماٹر کے لئے 1 چمچ چمچ ٹریڈ کرتا ہے. کیٹ 20 ٹماٹر کے لئے ایک جنگلی چمچ ٹریڈ کرے گا. جیک 4 چمچ چمچ کے لئے ایک اجنبی اجنبی ٹریڈ کرے گا، لیکن اس کے بجائے ایک جنگلی چمچ بھی قبول کرے گا.





مرکزیت کے ساتھ ڈرامہ: اعتماد

ایک صبح، جیک ایک عظیم خیال کے ساتھ بیدار ہوتا ہے.آپ ہماری تمدن کو آگے بڑھائیں اور "بے پیسے" کے اختیارات کا تصور لائیں.جزیرےاور ہماری معیشت کے لئے اس کے بجائے تبادلے کے ذریعے تجارت کرنے کے لئے استعمال کریں، اس طرح، وہ اب بھی سوایر سے دھات حاصل کرسکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر سوایر کو کسی بھی ماحولیاتی اثرات کی ضرورت نہیں ہے. مشورہ بہت سادہ ہے ... ایک ٹماٹر 2 کرنسیز کے قابل ہے، ایک گھوڑے 40 کرنسیز کے قابل ہے، وغیرہ. ہم میں سے ہر ایک کتنے کرنسیز سے شروع کرنا چاہئے؟ کیٹ پوچھتا ہے.





کیونکہ زندہ رہنے والوں کو جزیرے پر دھات تک رسائی نہیں ہے، وہ واضح طور پر حقیقی کرنسیوں کو نکالنے کے قابل نہیں ہیں. جیک اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس کتنی کرنسییں ہیں. وہ ایک سادہ نظام کے ساتھ آتا ہے. وہ ایک کاغذ پر ان کے ہر نام کے ساتھ 100 کے توازن لکھیں گے. ہر وقت آپ کسی کو کچھ کرنسیوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، صرف اس کو رقم بتائیں اور وہ اپنے کاغذ پر اعداد و شمار کو اپ ڈیٹ کریں گے.





سائیر جیک پر بہت اعتماد نہیں کرتا، خاص طور پر کیٹ کے ارد گرد تمام الفا مردوں کی کشیدگی کے ساتھ. کیوں وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑنا چاہئے؟ وہ پوچھتا ہے. کیا جیک کو اس کے پیچھے کے اعداد و شمار کے ساتھ گھسنے سے روکتا ہے؟ سائیر نے اپنا خیال تبدیل کرنے کے لئے ڈال دیا.جزیرےاس کے نام کا ترجمہPacific میںجب آپ ایک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو، صرف اسے بتائیں، اور وہ ٹریک کریں گے. ٹھیک ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جیک اور سوایر ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نہیں کھیلیں گے. کیٹ اس بات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اعداد و شمار کو اپنے آپ کو ٹریک کرنے کی پیشکش کرتا ہے. یہ بہت اچھا ہے کیونکہ جیک اور سوایر جو بھی وہ کہتے ہیں وہ کریں گے. لیکن ہگو اس کے بارے میں بہت خوش نہیں ہے، اگرچہ.





گنگا ایک فرد پر فیصلہ نہیں کرسکتا ہے جو بیلٹ کی پیروی کرے گا؛ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹکے ہے. خیالات ختم ہو جاتے ہیں. ایک سال جلدی آگے بڑھیں. بینٹر معیشت زندہ ہے. یہ چمکتا ہے اور وہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف کام کرنے میں کامیاب ہیں.





ایک دن، کیٹ کے پاس کافی تھا. تبادلے کی بات بہت طویل ہے. جنگلی بلیوں نے جزیرے پر سب سے زیادہ مقبول کھانے بنائے ہیں، اور وہ صرف وہی ہے جو انہیں شکار کر سکتے ہیں.جزیرےاور وہ توازنوں کی پیروی کرے گی. وہ کسی کے ساتھ مزید تجارت نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اس کے نظام کو قبول نہ کریں.





ایک اور سال چلا جاتا ہے. کیٹ نے ہتھیاروں کو کال کیا ہے، اور سب نے اپنی حکومت کو زندگی کی حقیقت کے طور پر قبول کیا ہے. جب بھی آپ جزیرے پر کچھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صرف کیٹ کے پاس جائیں اور اس کی بیلٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں.





کیٹ نے جزیرے کی سب سے طاقتور مرکزی بینک بنائی ہے.

ہم ایک کام کرنے کے نظام کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن کیٹ کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں دلچسپی نہیں تھی. یہ بہت مؤثر نہیں ہے اور کیٹ اگر وہ پسند کرتا ہے تو پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی اور طریقے سے نہیں جانتا.





اعتماد واقعہ بن جاتا ہے: بلاکچین اور تنصیب

لگتا ہے کہ ایک اور خفیہ زندہ شخص ایک دن جزیرے پر ظاہر ہوتا ہے (یہ وقت کے بعد سے ہوتا ہے "غائب" پر). اس کا نام جناب ناکاموتو ہے اور اس کے پاس گروپ کے لئے ایک اچھا خیال ہے.decentralized موافقتاور یہ ایک سادہ طریقہ ہے جہاں پورے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ توازن رکھ سکتا ہے. کیٹ اب اعداد و شمار کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہو گا.





یہاں تک کہ اگر ان میں سے ایک مچھلی کھا رہا ہے تو، یہ اب بھی کام کر سکتا ہے. کیٹ کو اب بھی اپنے کاروبار کو منظم کرنے کے لئے آزاد رہنے کے لئے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گنگا خوش قسمت ہے. اگر Mr. Nakamoto پائلٹ ایپلی کیشن میں ظاہر ہوتا تو، وہ اس بُرے تبادلے کے نظام پر ایک سال خرچ کرنے یا کیٹ کی اقتصادی حکومت کے تحت ایک اور سال رہنے کی ضرورت نہیں تھی.





سب سے پہلے، یہ لگتا ہے کہ Mr. Nakamoto کا خیال صرف جزیرے کے مالی نظام کے لئے اہم ہے.زندگی کے بہت سے علاقوں میںجزیرے میں کاروبار





مثال کے طور پر، اشتہارات لے لو.

Sawyer نے کمرہ کے وسط میں ایک بڑا نشان بنانے کے لئے اس کا کچھ پھل استعمال کیا. انہوں نے سوچا کہ یہ ہگو کو اس پر لکھنے کے لئے ایک اچھا خیال ہے، اور اس ہفتے کیا سبزیوں دستیاب ہیں. کیٹ اس خیال سے محبت کرتا ہے. جب بھی وہ ایک کامیاب شکار سے واپس آتا ہے، وہ اس نشان پر دن کا ثواب ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ ہر کوئی اس کا راستہ تجارت کرنے کے لئے جانتا ہے.





ایک جھگڑا اس کے نتیجے میں ہے. ایک علامت ہے اور ہیوگ اور کیٹ دونوں اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. جیک، ہمیشہ صلح بنانے والا، ایک حل پیش کرتا ہے. اگر ہیوگ اور کیٹ ایک ہی دن میں سوایر کے نشان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لئے سوایر کو ادا کرنے کے لئے چند کرنسیوں کی پیشکش کریں گے. وہ ذہنی طور پر پیشکش کریں گے تاکہ دوسرا پیشکش کرنے والا پہلی کو ایک چھوٹی سی رقم سے زیادہ پیشکش کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا. یقینی طور پر، سب سے بڑا پیشکش کرنے والا اس علامت کو حاصل کرے گا. یہ ایک عادلانہ نظام کی طرح لگتا ہے، لیکن کون زیادہ سے زیادہ پیشکشوں پر چلا جائے گا اور کس کو منتخب کرے گا؟ جیک خود کو نامزد کرتا ہے. وہ تمام مقابلہ کرنے والے پیشکشوں کو جمع کرے گا اور





گنگا اس نظام سے محبت نہیں کرتا، لیکن کسی کو کوئی اور خیال نہیں ہے. ہگو اکثر اس بات سے ڈرتا ہے کہ کیٹ کو جیک کو ان کی پیشکشوں کو منتخب کرنے کے لئے ان کی عورتوں کی چمک سے فائدہ اٹھائے گا اگرچہ وہ کم ہیں.





ایک دن، جیک ایک نیا اجزاء کو تلاش کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کے بارے میں بتانے کے لئے علامات کا استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. اگلے صبح، گروہ بیدار ہوتا ہے اور جیک کے بینر علامات پر دکھایا جاتا ہے دیکھتا ہے.کیٹ اس بات سے بہت خوش نہیں ہے کہ جیک مختلف پیشکشوں کو جمع کر رہا ہے اور ایک ہی وقت میں علامات کا استعمال کرنے کے لئے اپنی پیشکش پیش کرتا ہے.





ایک بار پھر، ہم ایک کام کرنے والے اشتہارات کے نظام کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، لیکن جیک کے سوا کوئی بھی واقعی اس کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں.decentralized موافقتتمام گروہ ایک دوسرے کے ساتھ پیشکش کی فہرست کو برقرار رکھے گا، اور جیک اب نتائج کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہو گا.





حقیقت یہ ہے کہ تجارت کرنے کے لئے، جزیرے کے رہائشیوں کو ان کے گروپوں میں سے ایک پر اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ نظام میں ایک عدم توازن لاتا ہے. وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لئے کوئی وجہ نہیں ہے. آخر میں، وہ ہر ایک اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. اس اعتماد کی کمی نے نظام کو ایک ٹھنڈا میں ڈال دیا، جہاں رہائشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے ہیں یا ایسے طریقے سے کام کرنے کے لئے مجبور ہیں جہاں اکثریت واقعی خوش نہیں ہے.





بند کرنا

بلاکچین جادوگر سیاہ باکس ہے جو ناکامٹو کے طریقوں کو لاگو کرتا ہےdecentralized موافقتاگر گنگا میں سے کسی نے طیارے پر پہلے سے ہی ایک بلاکچین پیک کیا ہوتا تو، جزیرے پر زندگی اس سے کہیں زیادہ آسان اور ٹھنڈک کے بغیر ہوتی۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف کرنسیوں سے کہیں زیادہ ہے.