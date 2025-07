کیا آپ ایک ستارہ حاصل کرسکتے ہیں؟

اس لیری فکشن کے اس ٹکٹ میں، ایک انفرادی صحافی جو گھومنے میں رہتا ہے، Spacecoin کی پیدائش پر غور کرتا ہے، blockchain کی طرف سے طاقتور نظام جو زمین کے علاوہ زندگی کو حکمرانی کرتا ہے.

اس لیری فکشن کے اس ٹکٹ میں، ایک انفرادی صحافی جو گھومنے میں رہتا ہے، Spacecoin کی پیدائش پر غور کرتا ہے، blockchain کی طرف سے طاقتور نظام جو زمین کے علاوہ زندگی کو حکمرانی کرتا ہے.

میں نے پچھلے مہینے ایک ستارے کو منسلک کیا.

کواڈرانٹ 9 کے مردہ مرکز، سیاہ پینل کے کنارے کے قریب، جو ایک وقت میں آرام کے سمندر تھا. کیچین پر تصدیق کیا گیا. Tokenized. ایک کوڈ دیا گیا جو -7734 میں ختم ہوتا ہے، جس میں، اگر آپ ایک پرانے اسکول کے کیلکولیٹر پر اوپر نیچے پھینک دیتے ہیں تو، kinda "آخرت" لکھتا ہے.

ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے. یہ اب میرا ہے ... گیس کی ایک گرنے والی گیند، ٹریلین میل دور، جس کے بغیر میں کبھی نہیں دیکھوں گا ایک روایتی ٹیلسکوپ اور ایک کافی چمچ Spacecoin کیفے تک رسائی حاصل کرنے کے لئے. میں نہیں جانتا کہ میں نے اسے کیوں خریدا. شاید کیونکہ یہ دستیاب تھا. شاید کیونکہ DAO نے ایک محدود چلنے کو چھوڑا.

یا شاید کیونکہ ہم سب صرف اس دنیا میں کچھ دائمی محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہر چھ سیکنڈ میں اپ ڈیٹ کرتا ہے.

فضائیہ کا قانون

Spacecoin اب پیسے نہیں ہے.

یہ زمین کے باہر تبادلے کے لئے ایک کاروباری ٹوکن کے طور پر شروع ہوا، بہت ٹھنڈک کے بغیر، غیر اعتماد، تاخیر کے لئے بہتر، سینسرنگ کے خلاف مزاحمت. اس وقت، یہ بنیادی طور پر انجینئرز اور خوابداروں اور کریپٹو freaks کے لئے تھا جو بینکوں کو برا تھا اور حکومتوں کو مذاق تھے.

اب کیا؟

Spacecoin قانون ہے. یہ شناخت ہے. یہ موجودگی ہے. آپ سانسنا چاہتے ہیں؟ Spacecoin.

آپ کو ایک نیٹ ورک حاصل کرنے کے لئے چاہتے ہیں؟ کچھ شرط.

آپ اس سائیکل میں یا اگلے سائیکل میں بیرونی کمرہ کی مرمت کے بارے میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے ٹوکن کو بند کریں اور دعا کریں کہ آپ بوتلوں کی طرف سے ووٹ نہیں کیے جاتے ہیں.

یہ ایک قانون ہے - فاسق، decentralized، غریب طور پر انصاف.

کوئی ریاست نہیں، کوئی عدالت نہیں، صرف معاہدے

ہم نے آزادی کے لئے پوچھا ہم نے ریاضی حاصل کی

خواب سادہ تھا: کوئی سرحدیں، کوئی بادشاہی، کوئی وسطی نہیں.

ایک دنیا یا ایک کائنات جہاں سب کچھ شفاف کوڈ پر چلتا ہے.اور ہم نے اسے حاصل کیا، سب کچھ اب ایک DAO ہے.

آپ کی گھریلو یونٹ. آپ کی خوراک کی فراہمی. آپ کا آکسیجن ریسیکلر. یہاں تک کہ آپ کے تعلقات اگر آپ tokenized روح سے منسلک ہیں (نہیں پوچھیں). سیارے بیل میں کسی جگہ، ایک کمیونٹی مکمل طور پر سمارٹ معاہدوں کی طرف سے چلایا جاتا ہے. کوئی رہنما. کوئی قواعد. صرف اتفاق.

یہ کام کرتا ہے جو بالکل اس وجہ سے مجھے ناپسندیدہ ہے.

کیونکہ جب سب کچھ منطقی ہے ... کچھ بھی معاف نہیں ہے.

مالکیت کی illusion

میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں.

"آپ کو ایک ستارہ ہے؟ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہے."

جی ہاں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

میں اسے touch نہیں کر سکتا. Can't visit. Can't even describe the color, the metadata says "yellow class, mid-range." sound like a discount wine. But it's on-chain. Immutable. Permanent.

اور کسی وجہ سے، یہ طویل مدتی اس سے زیادہ درد کرتا ہے کیونکہ اب میں اوپر دیکھ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں، "یہ روشنی میری ہے" اور یہ اب بھی مجھے زیادہ گرم نہیں لگتا.

یہ اپنے نام کو تنہائی پر ڈالنے اور اس کی ملکیت کا نام دینے کی طرح ہے.

سب کچھ بہت اچھا کام کرتا ہے

یہ وہ ٹویٹ ہے جس کے بارے میں کسی نے ہمیں خبردار نہیں کیا تھا.

تمام پرانے نظام تباہ ہوئے۔ بینکوں، سرحدوں، بائریکٹریوں اور ہم نے انہیں کوڈ کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ غیر قابل اعتماد منطق کے ساتھ۔ خوبصورت، خود کار طریقے سے کام کرنے والے سمارٹ معاہدوں کے ساتھ۔

اور وہ کام کرتے ہیں.ہاں، وہ بہت اچھی طرح سے کام کرتے ہیں.

کوئی فساد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی حکومت کے دفتروں میں گڑبڑ نہیں جب کسی نے غلط فارم ڈال دیا ہے.

لیکن یہ بھی...

کوئی دوسرا موقع نہیں ہے، کوئی مزید دماغی فیصلے نہیں ہیں اور کوئی مزید "یہ صرف ایک بار" نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ چمک رہے تھے اور آپ اپنے ذاتی کلید کو یاد نہیں کر سکتے تھے.

یہاں پر، زنجیر پر کوئی فرق نہیں پڑتا.

تصدیق یا رد کرتا ہے.

یہ سب ہے

ستاروں نے جواب نہیں دیا

کچھ راتوں میں، میں کمرہ پر نظر ڈالتا ہوں. میرے ستارے پر نہیں - میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے - لیکن ساری آسمان پر. یہ پہلے کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اب یہ مختلف ہے. یہ لیبل کیا گیا ہے. Tokenized. Fractionalized.

اس وقت ایک DAO ہے جو اس بات پر ووٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نجی ستاروں کو NFTs میں "گھیڑ سکتے ہیں" اور انہیں زراعت کی ملکیت کی طرح تجارت کرسکتے ہیں.

وہ اویرون کے لئے سمارٹ معاہدے لکھیں گے، مچھلیوں کے لئے حکمرانی ٹکینز، دبئی میں ایک ڈی اے او کو گائیڈاروس کے 10٪ فروخت کریں گے.

اور میں اب بھی یہاں رہوں گا، میرے پاؤڈر میں، آسمان کو خاموش طور پر آگ لگنے کی نگرانی کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہم نے اس کا مالک بننے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا کو چھوٹا بنا دیا ہے.

کیا آپ ایک ستارہ حاصل کرسکتے ہیں؟

تکنیکی طور پر؟ جی ہاں.

فلسفہ؟ میں نہیں جانتا

ذہنی طور پر؟ آپ مجھے بتائیں.

میں صرف یہ جانتا ہوں:

ہم نے آزادی کی تلاش میں زمین چھوڑ دی

ہم نے کوڈ پایا

ہم سمجھنا چاہتے تھے

ہم نے ملکیت پایا

اور اب ہم سکون میں بیٹھے ہیں، ستاروں کے ارد گرد جو ہمارے پاس ہیں، کیوں ہم اب بھی گھر سے اتنا دور محسوس کرتے ہیں.