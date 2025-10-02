سولو کی سطح بڑھتی ہے: کوریائی ملین ڈالر میگا فرانسیسی کہانی کے ساتھ آن لائن جا رہی ہے

سئو، جنوبی کوریا، اکتوبر 1st، 2025/Chainwire/-- کوریا کی سب سے زیادہ منافع بخش ویب رومان اور ویب ٹون، اور Crunchyroll کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھی گئی آن لائن، اسٹوریج کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کرتے ہیں، IP کی حمایت کی memcoins پر مشتمل ہے اور آن لائن IP اقتصادیات کا تجربہ کرتے ہیں. عالمی واقعہ ایک قدم میں جو بلاکچین کے ساتھ ایک بلک بوسٹر فرانسیسی کو منسلک کرتا ہے، سولو لیبلنگ ایک Tokenized حقیقی دنیا کے اثاثے (RWA) کی پیداوار کا تجربہ کر رہا ہے، Tokenized RWAs کے ایک مکمل طور پر نیا ذائقہ کا تجربہ کر رہا ہے جو پیسے مارکیٹ فنڈز، اسٹاک کی پیشکش، اور خزانہ گاڑیوں سے مختلف ہے جو عام طور پر ویب 3 میں نمائندگی کیا جاتا ہے. صرف سطح صرف سطح اس نقطہ نظر کو منتخب شدہ آئی پی اجزاء کی آن لائن نمائندگی کی طرف قدموں کو شروع کرنے کے لئے سولو لیبلنگ کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس نقطہ نظر کو منتخب کردہ انٹرویوز کے لئے آن لائن پروگرامنگ کی اجازت دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، مستقبل کے فان ڈیزائن ریمیکسنگ، بلاکچین پر مبنی تجربات، ڈیجیٹل اور حقیقی دنیا، اور اگلے نسل لائسنسنگ کے معاہدوں کے لئے دروازہ کھولنے کے لئے. یہ اعلان سولو لیبلنگ کی حیثیت کو ایک cross-media juggernaut کے طور پر، اور اس کی صنعت میں ایک پائنر کے طور پر اس کے IP کو Web3 پر منتقل کر دیا. اس کے Web3 ڈومین سے پہلے، سولو لیبلنگ نے پہلے ہی کئی فارمیٹس پر ایک ثقافتی ٹائٹین ثابت کیا ہے: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: ایک ویب رمان کے طور پر شروع ہوا اور کوریا میں ویب ٹون کے طور پر ایڈجسٹ کیا گیا، سولو لیویلنگ نے دنیا بھر میں 14 ارب سے زائد تبصرے، 175 ملین سے زیادہ قارئین کو جمع کیا، ایک غیر معمولی کامیابی جس نے اسے عالمی اثر کے ساتھ ایک فائنل کوریا سیریز کے طور پر مضبوط کیا. Comic Book: The comic adaptation has been a breakout print hit, reaching #1 on the New York Times Graphic Books bestseller list and sold over 10 million copies globally. Anime (Streaming): سولو لائیلنگ کے ایمی ایڈجسٹریشن نے سٹریمنگ پلیٹ فارمز پر حملہ کیا، Crunchyroll کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ایمی ہو گیا اور 11 ممالک میں Netflix کی ہفتہ وار سب سے اوپر 10 میں درجہ بندی (اور جاپان میں ایمیزون پریمیم ویڈیوز پر #1 مقام پر کلنگ). انیمیٹ: سیریز نے 2025 Crunchyroll Anime Awards میں 9 اعزازوں کے ساتھ 2025 Crunchyroll Anime Awards، جس میں سال کا خواہش مند انیمیٹ بھی شامل تھا، ایک manhwa پر مبنی شو کے لئے ایک تاریخی پہلی. کھیل: موبائل RPG Solo Leveling: ARISE نے فاریکس کو ایک انٹرایکٹو تجربے میں تبدیل کیا، اس کے پہلے ماہ میں تقریبا 70 ملین ڈالر کی آمدنی اور پانچ ماہ کے آغاز کے اندر 50 ملین کھلاڑیوں کو جذب کیا. لائیو ایکشن سیریز: نیٹ فلیکس عالمی ظہور "سولو لائیونگ" کی ایک لائیو ایکشن سیریز کی منتقلی کی پیداوار کر رہا ہے، بڑھتی ہوئی سٹار Byeon Woo-seok کو سینگ Jinwook کے طور پر پروجیکٹ کی قیادت کرنے کے لئے شامل کیا گیا ہے. یہ فائدہ Solo Leveling کی غیر معمولی متعدد فائلوں کی کامیابی اور دنیا بھر میں پرجوش فان بیس کی وضاحت کرتا ہے. اب، بلاکچین پر انٹرویو کی طرف سے، Solo Leveling یہ دوبارہ بیان کرنے کے لئے تیار ہے کہ کس طرح ایک جدید فرانسیسیسی اپنی کمیونٹی کو منسلک کرسکتا ہے اور اس کے مواد کے ساتھ نئی قیمت کو کھول سکتا ہے. Webnovel اور Webtoon پر Web3 سولو لیبلنگ دنیا کی پہلی blockchain نیٹ ورک کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس میں ذاتی ملکیت کے لئے تعمیر کیا گیا ہے، منتخب عناصر کے لئے آنچین آئی پی کی نمائندگی کرنے کے لئے اقدامات شروع کرنے کے لئے. کہانی آئی پی کو tokenizes کرتا ہے اور اسے پروگرامنگ کرتا ہے، تخلیق کرنے والوں اور فانوں کے لئے مالکیت، ریمیکس اور monetization کے نئے ماڈل کی اجازت دیتا ہے. عملی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سولو لائیونگ آئی پی کے منتخب عناصر (مثال کے طور پر حروف، کائنات، اور مواد کے حقوق) آن لائن نمائندگی کیا جا سکتا ہے اور سمارٹ معاہدوں کے ذریعے انتظام کیا جا سکتا ہے. ایک بار اسٹوریج پر، سولو لائیونگ کا آئی پی مشین پڑھنے اور نافذ کرنے کے قابل بن جائے گا، ڈویلپرز اور فانوں کو پہلے سے مقرر کردہ قواعد کے تحت اس کے ساتھ تعمیر کرنے کی اجازت دیتا ہے. لائسنس شدہ مصنوعات کو آن لائن آمدنی سے منسلک کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی تیسرے فریق کے کھیل یا میڈیا Solo Leveling مواد کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے پروگرامن لائسنسنگ اور آمدنی کے حصوں کو لاگو کر سکتے ہیں. \n \n "کوریہ نے ہمیشہ ذہنی ملکیت کے لئے ایک عالمی لیٹرپڈ تھا. K-pop، K-drama سے ابتدائی منفرد ثقافتی آئی پی کے علاوہ، کوریا گیمنگ، ویب ٹونز اور ہائی ہائی ہائی ہٹروں جیسے Squid Games اور Parasite میں رہنما ہے. سولو لائیونگ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح کوریا کی آئی پی سرحدوں سے تجاوز کرسکتی ہے، ہر فارمیٹ پر قبضہ کرسکتی ہے، اور بڑے پیمانے پر عالمی فنڈوموں کو تعمیر کرتی ہے. آئی پی کو نہ صرف دیکھنے یا پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ پروگرامن ہونا چاہئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی جو کھیلوں، AI ماڈلوں اور صارفین کے ایپلی کیشنز میں tokenized، composable، اور monetized کیا جا سکتا ہے. " \n \n "Solo Leveling کے آئی پی آنچین کو رجسٹر کرنا، اشتہارات، وفاداری اور منافع کی ایک نئی سطح کو کھول دے گا جس سے پہلے ممکن نہیں تھے کہ ریمیکس ثقافت، فان کی طرف سے طاقتور اقتصادیات اور token-native فارمیٹس کی اجازت دیتا ہے." "Solo Leveling کے آئی پی آنچین کو رجسٹر کرنا، اشتہارات، وفاداری اور منافع کی ایک نئی سطح کو کھول دے گا جس سے پہلے ممکن نہیں تھے کہ ریمیکس ثقافت، فان کی طرف سے طاقتور اقتصادیات اور token-native فارمیٹس کی اجازت دیتا ہے." سرکاری سولو سطح پر IP-backed Memecoin پر Horizon ایک ہمت انگیز crypto-native twist میں، سولو لیبلنگ ٹیم نے بھی ایک سرکاری IP-backed memecoin کے لئے منصوبہ بندی ظاہر کیا ہے جو کہانی کی دنیا اور شخصیتوں سے منسلک ہے. یہ آنے والے ٹوکن (تقریبا اور شروع کی تاریخ TBA) براہ راست Solo Leveling کی شخصیتوں اور اصولوں کی طرف سے حمایت کیا جائے گا، اس سے یہ پہلی memecoins میں سے ایک بناتا ہے جو ایک blockbuster فرانسیسیس کے IP کی طرف سے منسلک کیا جاتا ہے. عام memecoins کے برعکس جو اکثر انٹرنیٹ شوخیوں سے ظاہر ہوتا ہے جس میں تخلیق کرنے والوں کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، یہ سولو لائیونگ کرنسی IP مالکان کی طرف سے لائسنس اور حمایت کی جائے گی. اسٹوریج کی انٹرفیس پر مبنی، یہ ٹوکن کی قیمت کو فرانسیسی کی کامیابی کے ساتھ منسلک کرنے کا مقصد ہے: کہانی اور اس کے میمز کو زیادہ پھیلایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ فاتحین اور تخلیق کاروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ نقطہ نظر ایک بڑھتی ہوئی تسلیم کے بعد ہے کہ میمز اور وائرلیس مواد بہت زیادہ قیمت لیتے ہیں (میمکوئن مارکیٹ 100B ڈالر پر مشتمل ہے)، لیکن تخلیق کرنے والے تاریخ میں اس میں تھوڑا سا پکڑتے ہیں. \n \n "Solo Leveling ہمیشہ leveling کے بارے میں تھا، اور اب ہم Web3 کے ساتھ فرانسیسی کو leveling کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.We hope to see the IP expand beyond the series itself, which could allow fans and creators to join Solo Leveling's next chapter in new ways." - Jungsook Jang، ریڈیس سٹوڈیو کے CEO. Solo Leveling کے فان بیس اور مواد اب Story کے مقاصد کی تعمیر شدہ IP بلاکچین سے منسلک ہونے کے ساتھ، فانڈوم اور ویب3 کے اختیارات کے اختیارات کے لئے مرحلہ مقرر کیا گیا ہے. کمیونٹی کی تخلیق شدہ آرٹ، گیمز، NFTs، اور کہانی کی توسیعیں واضح حقوق اور ریلٹی کے قوانین کے تحت چمک سکتی ہیں. Memecoin کے شوقین ایک token کے ارد گرد جمع کرسکتے ہیں جو حقیقی کہانی کی حمایت کرتا ہے. اور آئی پی مالکان (سو سولو لیبلنگ کے تخلیق کاروں کی طرح) کو کنٹرول اور آمدنی کے حصے کو برقرار رکھنے کے ساتھ Web3 میں ان کے کاموں کو بڑھانے کے لئے ایک ماڈل ہے. کہانی کے بارے میں: یہ تخلیق کرنے والوں کو ان کے آئی پی کو tokenize کرنے اور پروگرامنگ لائسنسنگ شرائط مقرر کرنے کے لئے ایک dezentralized ریکارڈ فراہم کرتا ہے، جو تخلیقی کاموں کی fair attribution، remixing اور monetization onchain کی اجازت دیتا ہے. کہانی کہانی نیٹ ورک کی اصل $IP Token ٹرانسمیشنز اور حکمرانی کو طاقت دیتا ہے. معروف سرمایہ کاروں (A16z Crypto سمیت) کی حمایت کے ساتھ، Story $80T IP املاک کلاس کی مکمل قیمت کو کھولنے کے لئے ایک AI-Native انشورنس کی تعمیر کر رہا ہے. Solo Leveling / Redice سٹوڈیو کے بارے میں: یہ ایک جنوبی کوریا کی فینٹیشن فرانسیسی ہے جو Chugong کی ایک ویب رومانل کے طور پر شروع ہوئی اور Redice سٹوڈیو کی طرف سے تصدیق کی گئی ایک ہٹ ویب ٹون بن گئی ہے. صرف سطح صرف سطح اس کے 2016 کے ڈومین کے بعد، سولو لائیونگ نے ایک عالمی آئی پی میں اضافہ کیا ہے جو کارٹونز، انیمیشن، گیمز اور زیادہ سے زیادہ پر مشتمل ہے - دس بلین سے زائد پڑھنے اور ایک بڑے بین الاقوامی فانڈوم. ریڈیس سٹوڈیو اس کی حیرت انگیز بصریات کے لئے مشہور ہے اور سولو لیویلنگ کی دنیا کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اپنے شراکت داروں کے ساتھ ساتھ، ریڈیس دنیا بھر میں فاتحین کو بڑھانے اور جذب کرنے کے لئے جدید طریقوں (جیسا کہ کہانی) کا تجربہ جاری رکھتا ہے.