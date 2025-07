تعلیمی بائٹ: ایک ہی نام کے ساتھ cryptos کو کیسے جدا کریں؟

سب سے زیادہ cryptocurrencies مفت اور کھلے ذریعہ سافٹ ویئر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ان کو کسی بھی قیمت کے لئے استعمال کرسکتا ہے. لیکن شاید ایک چیز آپ نہیں جانتے تھے کہ مختلف کرنسیوں کو ایک ہی نام کا اشتراک کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی شخص کو ایک ٹوکن پیدا کر سکتے ہیں اور اسے وہ چاہتے ہیں جس کا نام دیا جا سکتا ہے. ڈپلیکیٹ کو روکنے کے لئے کوئی عالمی قواعد یا ٹریڈ مارکیٹنگ کے نظام نہیں ہے. اس طرح ہم نے مثال کے طور پر CoinMarketCap (CMC) پر "Bitcoins" اور "Ethereums" کے 50 سے زیادہ ذائقے میں شامل ہیں، لیکن محدود نہیں ہیں.

The namesakes, of course, aren’t the same as the originals, and they all have different prices, features, and communities.کیا آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کے لئے تلاش کر رہے ہیں کی شناخت کرنے کے لئے؟ راستے کے ساتھ کچھ پناہ گزین ہیں. یہ کوئی تصادفی نہیں ہے کہ ان کرنسیوں کے پیچھے ٹیموں نے اصل کے طور پر ایک ہی نام لیا ہے، آخر میں.

Ticker، مارکیٹ کیپ اور کوڈز

آپ کو ایک کریپٹو تبادلے میں دو ٹوکن جوڑے دیکھ رہے ہیں: USDT / BTC اور USDT / BITCOIN. آپ Tether کے ساتھ اصل Bitcoin خریدنا چاہتے ہیں. آپ اب کون سی منتخب کرتے ہیں...? اگر آپ نے "BITCOIN" کا انتخاب کیا ہے تو، مبارکباد! زمرہ10ء کی تاسیسات (ہاں جی ہاں واقعی)

ان کرنسیوں کے اختیارات یا علامات مندرجہ ذیل ٹککرز کہا جاتا ہے، اور وہ اکثر cryptocurrency یا پلیٹ فارم کے نام کے کنارے ٹککرز میں آتے ہیں: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Obyte (GBYTE). تاہم، اگر آپ ٹریڈنگ جوڑوں کو دیکھ رہے ہیں تو، نام شاید وہاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹککرز کے ساتھ ٹککرز کو مختصر کرتے ہیں. آپ توقع کرسکتے ہیں کہ ہر کرنسی کو اپنے ٹککر (اور ایک ہے جو تبدیل کرنا آسان نہیں ہے) ہے، لیکن وہ دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ CMC یا CoinGecko جیسے قابل اعتماد سائٹس پر حقیقی ٹککرز کو دوبارہ چیک کر سکتے ہیں.Also, if you’re in an exchange, check more than the ticker ( کیونکہ یہ مختلف ہوسکتا ہے ). The combination of name + ticker should give you the real “identity” of a coin.

ایک اور مفید نشانی مارکیٹ کی پوزیشن ہے: ایک کرنسی کی قیمت گردش کی فراہمی سے متضاد ہے، یا بنیادی طور پر، ایک کرنسی کتنا بڑا ہے. Bitcoin اور ایٹر بڑے پیمانے پر ہیں، بڑے پیمانے پر ٹریڈنگ حجم اور مارکیٹ کی پوزیشن میں لاکھوں. اگر آپ ایک ہی نام کے ساتھ کچھ دیکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی مارکیٹ کی پوزیشن اور تقریبا کوئی ٹریڈنگ سرگرمی ہے، تو یہ ایک سرخ پرچم ہے. یہ ہمیشہ اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ یقینی طور پر اصل کرنسی نہیں ہے. یہ ڈیٹا CMC اور CoinGecko جیسے سائٹس پر بھی دستیاب ہے.

آپ ایک قدم مزید جانا چاہتے ہیں؟ ذرائع کوڈ پر نظر ڈالیں. سب سے زیادہ معتبر cryptocurrencies GitHub پر عوامی کوڈ ہے. اگر آپ ایک ابتدائی ہیں، تو حالیہ اپ ڈیٹس، بہت سے ستارے (یہ چھوٹی سی بوتل) اور قابل اعتماد ویب سائٹس پر کوڈ کے لنکس کی تلاش کریں - جی ہاں، CMC کی طرح.





نیٹ ورک کے اندر (اور باہر) کرنسی

ٹھیک ہے، اب ہم پوشاک ٹوکن اور مختلف کریپٹو نیٹ ورکز کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں. مثال کے طور پر، Wrapped Bitcoin (WBTC) کہا جاتا ہے، جس میں Bitcoin کے طور پر تقریبا ایک ہی قیمت اور ایک بہت اچھا مارکیٹ کی حد ہے.Wrapped tokens are like stablecoins, but their price is anchored to the crypto they represent, rather than some fiat currency.

بعض اوقات، وہ بھی نہیں کہا جاتا ہے "گڑیا (کچھ)"، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں کیونکہ وہ ان کے اصل نیٹ ورک، لائبریری یا زنجیر میں کام نہیں کر رہے ہیں. کریپٹو پل لہذا، اگر Ethereum نیٹ ورک پر "BTC" نامی ایک ٹوکن کا تبادلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ ایک ہی قیمت ہے، تو آپ کو یہ جاننا چاہئے کہ یہ بالکل اصل نہیں ہے. Defi سرمایہ کاری لیکن

In تبادلہ , we have the پل کے خلاف to import and export tokens from and to different networks.اس طرح، آپ WBTC، ETH، USDT، USDC، BNB اور اس سے زیادہ جیسے کرنسیوں کے مطابقت پذیر ورژن کو Obyte ایکوسیسٹم میں استعمال کرنے کے لئے لے سکتے ہیں. ان کرنسیوں کو دیگر نیٹ ورک کے ساتھ مطابقت پذیر ورژن میں تبدیل کرنے کا اختیار بھی MetaMask پول کے لئے اسی پل کے ذریعے دستیاب ہے.





کی طرف سے Vector Image by vectorjuice / Freepik