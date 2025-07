Byte educativo: ¿Cómo distinguir las criptos con el mismo nombre?

La mayoría de las criptomonedas son software libre y de código abierto, lo que significa que cualquiera puede usarlos sin costo. Pero quizás una cosa que no sabías es que diferentes monedas pueden compartir el mismo nombre porque cualquiera puede crear un token y llamarlo lo que quiera. No hay regla global o sistema de marcas para evitar duplicados. Así terminamos con numerosas criptomonedas con el mismo nombre, incluyendo pero no limitado a más de 50 sabores de “Bitcoins” y “Ethereums” en CoinMarketCap (CMC), por ejemplo.

The namesakes, of course, aren’t the same as the originals, and they all have different prices, features, and communities.¿Ya sabes cómo reconocer al que estás buscando?Hay algunas trampas a lo largo del camino.No es casualidad que los equipos detrás de estas monedas hayan tomado el mismo nombre que los originales, después de todo.

Ticker, capital de mercado y códigos

¡Pop quiz! Estás viendo dos pares de tokens en un intercambio de criptografía: USDT/BTC y USDT/BITCOIN. ¿Quieres comprar el Bitcoin original con Tether. ¿Cuál elige ahora...? Si eligió “BITCOIN”, ¡felicitaciones! Acabas de comprar algunos bits de un obscuro token basado en Ethereum llamado SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente10Siguiente (Sí de verdad)

Las abreviaturas o símbolos de esas monedas se llaman ticker, y a menudo vienen en paréntesis junto al nombre de la criptomoneda o plataforma: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Obyte (GBYTE). Sin embargo, si estás mirando a los pares de negociación, los nombres probablemente no estén allí, porque acortan los tokens con ticker. Puedes esperar que cada moneda tenga su propio ticker (y uno que no es fácil de cambiar), pero también se pueden repetir. Puedes comprobar los ticker reales en sitios confiables como CMC o CoinGecko.Also, if you’re in an exchange, check more than the ticker ( Porque puede variar ). The combination of name + ticker should give you the real “identity” of a coin.

Otro signo útil es el límite de mercado: el precio de una moneda multiplicado por la oferta circulante, o, básicamente, lo grande que es una moneda. Bitcoin y Ether son enormes, con enormes volúmenes de comercio y miles de millones de dólares en el límite de mercado. Si ves algo con el mismo nombre pero un pequeño límite de mercado y apenas cualquier actividad comercial, eso es una bandera roja. No siempre significa que es una estafa, pero definitivamente no es la moneda original.

¿Quieres ir un paso más? Mira el código fuente. La mayoría de las criptomonedas legítimas tienen código público en GitHub. Si eres un principiante, busque señales como actualizaciones recientes, un montón de estrellas (aquellas pequeñas etiquetas), y enlaces al código en sitios web confiables -sí, como CMC. Si parece abandonado o no hay enlace en absoluto, eso es tu indicio para ser cauteloso.





Monedas dentro (y fuera) de las redes

Hay este token llamado Wrapped Bitcoin (WBTC), por ejemplo, que tiene aproximadamente el mismo precio que Bitcoin y una capota de mercado muy decente.Wrapped tokens are like stablecoins, but their price is anchored to the crypto they represent, rather than some fiat currency.

A veces, ellos ni siquiera se llaman “envueltos (algo)”, pero se puede decir que son porque no están trabajando en su red original, registro o cadena. Puente Crypto Por lo tanto, si un token llamado “BTC” está siendo intercambiado en la red Ethereum, incluso si es el mismo precio, debe saber que no es exactamente el original. Defi Inversiones Sin embargo.

In Intercambio , we have the Puente de contrarreloj to import and export tokens from and to different networks.De esta manera, puede traer versiones compatibles de monedas como WBTC, ETH, USDT, USDC, BNB y más para ser utilizado en todo el ecosistema de Obyte. La opción de convertir estas monedas a versiones compatibles con otras redes también está disponible a través del mismo puente, para la cartera MetaMask.





Imagen vectorial de vectorjuice / Freepik