بیئر 2.0: Meme کرنسی جو سولوانا پر کچھ بڑا بناتا ہے

ویکٹریا، سیشیلز، 20 مئی، 2025/Chainwire/--بیئر 2.0 اس کے سابقہ کے لئے ایک نوٹنگ کے مقابلے میں زیادہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ میم ثقافت، کمیونٹی کی طاقت اور حقیقی فائدہ کا ایک تازہ سوراخ ہے - سولیانا پر ٹھنڈا کی خدمت کی. Beercoin کی وائرس کی بڑھتی ہوئی ترقی پر مبنی ہے (جس نے متاثر کن 35x کو پھینک دیا)، یہ دوسرا دوبارہ اس وقت کو کچھ طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے.

سرکاری اعلان کے بعد 48 گھنٹوں سے کم وقت میں، 10,000 سے زائد افراد نے سرکاری ویب سائٹ کے ذریعہ بیئر 2.0 پریس کے لئے ان کی دلچسپی کی رجسٹر کر دی ہے. اس مضبوط ردعمل نے ایک توقع کی سطح کو ظاہر کیا ہے جو معمولی میم کرنسی ہائپ سے زیادہ ہے، جس میں پریس کے نقطہ نظر کے طور پر قابل ذکر کشیدگی کا اشارہ ہے.

اصل Beercoin ایک کیس کا مطالعہ تھا کہ کس طرح سادہ اور کمیونٹی انفیکشن ترقی کو فروغ دے سکتی ہے. لیکن بیئر 2.0 صرف اچھے وٹامن اور فائدے کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. یہ NFTs، گیمنگ، اور مستقبل کے DApps میں انضمام کے ساتھ میم کرنسی ماڈل کو ترقی دینے کا مقصد ہے، میز پر دستیاب استعمال کے کیسز لانے کے لئے - جبکہ ہومر کو ٹپ پر رکھتا ہے. Solana پر تعمیر کرتے ہوئے، بیئر 2.0 گلی کی تیزی سے ٹرانسمیشنز اور کم فیسوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے یہ ہائی فریکوٹ ٹریڈنگ، گیمنگ انٹرایکسز، اور نیٹ ورک پر وائرل moments کے لئے مثالی ہوتا ہے.

مجموعی فراہمی 888.8 ارب ٹکینز پر محدود ہے، جس میں 20٪ عام طور پر 21 مئی، 2025 کو 7:00 PM CEST سے شروع ہونے والے 48 گھنٹے کے لئے پیش فروخت کے ذریعے عام طور پر تقسیم کیا جاتا ہے.

اہم تقسیم: 35٪ بنیادی تخلیق کرنے والا 30٪ لچکدار 20٪ عوامی پیش فروخت 10٪ مارکیٹنگ 4٪ مشیروں اور حامیوں کے لئے 6٪ دو افریقہ گروپوں کے درمیان تقسیم اس ٹوکن تقسیم کو یقینی بناتا ہے کہ ٹیم کو طویل مدتی ترقی کو فروغ دینے کے لئے کافی لچکدار اور حوصلہ افزائی ہے.

پہلے 30 منٹ کے پیش فروخت میں ابتدائی حامیوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لئے درج بونس کے ساتھ آتے ہیں - اگرچہ درست فی صد وقت پر مشتمل ہیں. حصہ لینے کا وقت پہلے آتا ہے، سب سے پہلے خدمت کی بنیاد پر ہے، لہذا وقت اور تیاری اہم ہے. دلچسپی والے شرکاء کی ضرورت ہے: ایک Solana پولنگ قائم کریں (مثال کے طور پر، Phantom) Binance یا KuCoin جیسے بڑے تبادلے کے ذریعہ SOL خریدیں براہ مہربانی ویب سائٹ اور سرکاری سوشل میڈیا چینلز کو پیش فروخت کے آغاز پر تصدیق شدہ پیش فروخت کے ایڈریس کے لئے SOL کو 48 گھنٹے کے ونڈوز کے اندر ایڈریس کو بھیجیں BEER 2.0 ٹکینز فروخت کے بعد حاصل کریں - Solscan کے ذریعہ ٹریک کیا جا سکتا ہے

بیئر 2.0 گلاس میں ایک طویل مدتی خیالات ڈال رہا ہے، جس میں ایک مرحلے میں انضمام کی طرف سے حمایت کی گئی ہے جس میں ثقافت، حقیقی دنیا کے تعامل اور ویب 3 کی توسیع کا موازنہ کیا گیا ہے.

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

حکمت عملی Web3 شراکت داری Beer 2.0 کو دیگر پروٹوکولز یا NFT منصوبوں کے ساتھ انٹرویوز، collabs، اور کمیونٹی کے درمیان آپریشنز کی فراہمی کو بڑھانے کی اجازت دیتا ہے.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.