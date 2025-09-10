برطانیہ، یورپی یونین، ہندوستان: VPN قوانین کو سخت بنانے کے بعد، BelNet ڈاؤن لوڈز بڑھتے ہیں

VPN کے قوانین سخت ہو رہے ہیں برطانیہ، یورپی یونین، انڈیا اور دیگر علاقوں میں وی پی این کے قوانین سخت ہو رہے ہیں، کچھ ناپسندیدہ ردعمل، خاص طور پر، . انٹرنیٹ کی حفاظت کا قانون انٹرنیٹ کی حفاظت کا قانون کئی ممالک میں حکام کو موجودہ وقت میں صارف کے لاگ ان، مطابقت کی دستاویزات، اور یہاں تک کہ سینسرنگ کی پیروی کی ضرورت ہے. The outcome? Reduced confidentiality choices, excessive, unchecked monitoring, and diminished access to the open internet. Digital freedom, at present, is precariously close to being lost. تاہم، اگر ذاتی طور پر ذاتی طور پر ذاتی طور پر ذاتی طور پر ذاتی طور پر ذاتی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذہنی طور پر ذ یہ ہے جہاں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. BelNet بیلٹ VPN Bans, A Worldwide Trend انڈیا 2022 میں، انڈیا نے ٹیکنالوجی کی صنعت کو حیران کر دیا، VPN فراہم کرنے والوں کو صارف کے اعداد و شمار کو محفوظ کرنے کا حکم دیا کچھ مرکزی VPN خدمات ملک سے باہر نکلنے کے بجائے تخلیق کرتے ہیں. پانچ سال روس The Kremlin compels VPNs to suppress non-official narratives. If a VPN functions, it’s probably prohibited. Providers are required to adhere to government blacklists—otherwise, they risk being shut down. برطانیہ اور یورپی یونین VPNs قانونی رہتے ہیں، لیکن قانون جیسے ڈی این ایس کی سطح پر فلٹرنگ اور پیچیدہ نگرانی کے اوزار "قانونی" اور "تفتیش شدہ" کے درمیان فرق کو اندھا کرتے ہیں. برطانیہ کی آن لائن سیکورٹی قانون برطانیہ کی آن لائن سیکورٹی قانون چین، ایران، ترکی، بلغاریہ ان ممالک میں، ایک VPN کا استعمال کرنے کے لئے سزا ہوسکتی ہے. یہاں تک کہ ریاست کی طرف سے مجاز VPNs اکثر نگرانی کے لئے ٹائپ کے طور پر کام کرتے ہیں. BelNet: لامحدود رسائی کے لئے ڈیزائن آج کے مرکزی VPNs کے برعکس، ایک کمیونٹی کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا نیٹ ورک نیٹ ورک پر کام کرتا ہے. کوئی مرکزی سرور محدود کرنے کے لئے، کوئی IP بلاک کرنے کے لئے، کوئی ڈیٹا بیس درخواست کرنے کے لئے نہیں ہے. بیلٹ بیلٹ نیٹ ورک ہر اضافی نیٹ ورک کے ساتھ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. زیادہ متنوع، تیز، اور سنسور کرنے کے لئے زیادہ مشکل. BelNet صرف ایک تنصیب انٹرفیس نہیں ہے؛ یہ ڈیزائن کی طرف سے مزاحمت کا مظاہرہ کرتا ہے. BelNet ماسٹرنڈز جو ریلیز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور نکالنے کے نیٹ ورک جو مقصود تک نکالنے ٹریفک فراہم کرتے ہیں، ڈیزائن کی طرف سے چلایا جاتا ہے کمیونٹی Beldex کے Beldex کے کس طرح BelNet DNS بلاک کو ختم کرتا ہے حکام اکثر DNS پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تاکہ "انفرادی" ویب سائٹس تک رسائی محدود ہوجائے۔ بہت سے VPNs مرکزی DNS سرورز پر منحصر رہتے ہیں، جو ان کو ریگولیٹرز کے لئے آسان ہدف بناتے ہیں. بلٹ Sidesteps that Pitfall کے بارے میں \n \n \n \n \n سیب روٹنگ، خفیہ چینلز، اور ختم پوائنٹس کو چھپانے کے لئے باہر نڈوز کا استعمال کرتا ہے. Peer-to-peer لنکس پیدا کرتا ہے، DNS بلاک کو مکمل طور پر دور کرتا ہے. مختلف نیٹ ورکوں کے درمیان ڈیٹا کی نقل و حمل کو خفیہ اور چھپاتا ہے. مرکزی ڈی این ایس یا ڈش پوائنٹ کی کمی کی وجہ سے، BelNet کو ایک سیاہ فہرست کی طرف سے سنسور نہیں کیا جا سکتا. Node سے باہر ایک VPN متبادل کے علاوہ یہ صرف ایک اور VPN نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیٹ کی بنیاد ہے جو رازداری پر توجہ مرکوز کرتا ہے، لفظ کی آزادی کو فروغ دیتا ہے اور سنسورشن کو روکتا ہے. یہ کیا فرق کرتا ہے: ️ سینسرنگ کے خلاف مزاحمت: معلومات دنیا بھر کے نیٹ ورکز کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے، ٹریکنگ یا بلاکنگ تقریبا غیر ممکن بناتا ہے. ️ کوئی ریکارڈز یا ڈرائرز: یہاں تک کہ BelNet کو آپ کو کیا دیکھتے ہیں یا آپ کی جگہ معلوم نہیں ہے. Shutdowns سے آزاد: توسیع شدہ peer-to-peer انشورنس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر ISP کچھ نڈوز بلاک کرتے ہیں. Secure dApps کے لئے فریم ورک: BelNet جیسے ایپلی کیشنز کی اجازت دیتا ہے ، محفوظ، میٹا ڈیٹا مزاحم تعامل فراہم کرتا ہے. Beldex براؤزر Beldex براؤزر BelNet صرف آپ کے IP کو چھپانے سے زیادہ ہے. یہ ذاتی براؤزر کے لئے ایک آن لائن ہاؤس تخلیق کرنے کے لئے شامل ہے. زمانہ ہے اب آپ کا VPN پہلے سے ہی برطانیہ، انڈیا، چین اور بہت سے دیگر ممالک میں دستیاب نہیں ہوسکتا ہے جو VPN استعمال کو روکتا ہے. آپ کا انٹرنیٹ سروس فراہم کنندہ آپ کی رسائی کے ویب سائٹس اور آپ کے زائرین کے وقت کے بارے میں جانتا ہے. آن لائن نگرانی سب سے اوپر ہے اور VPNs جو آپ کی سرگرمیوں کو چھپانے کا دعوی کرتے ہیں، کو محدود کیا جاتا ہے، یا مکمل طور پر ممنوع کیا جاتا ہے. آپ کے حکومت کو "بھارت" کے ظہور کے تحت زیادہ سخت قوانین کو نافذ کر رہا ہوسکتا ہے، آن لائن سیکورٹی قانون ایک بہترین مثال ہے. آن لائن آزادی ناگہاں نہیں ہو رہی ہے؛ یہ وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، قانون کی طرف سے قانون، لنک کی طرف سے لنک، DNS بلاک کی طرف سے DNS بلاک. BelNet فراہم کرتا ہے جو VPNs اب فراہم نہیں کر سکتے ہیں: ایک dezentralized، سینسرٹنگ کے بغیر راستہ آگے بڑھتا ہے. آخری سوچیں حکام سرورز اور ایپلی کیشنز کو ممنوع کرسکتے ہیں، اور 'بھارت' کے ظہور کے تحت نئے قوانین پیش کرسکتے ہیں. یہ صرف ایک آلہ سے زیادہ ہے؛ یہ دستیاب، کھلی اور ذاتی انٹرنیٹ کنکشن کے لئے ایک وفاداری کا اظہار کرتا ہے. اگر آپ برطانیہ، انڈیا، روس، یا کسی بھی جگہ میں ہیں جہاں ڈیجیٹل حقوق کم ہو رہے ہیں، ان کے غائب ہونے تک انتظار نہ کریں. BelNet BelNet یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے. فرصت ختم ہونے سے پہلے اسے پکڑو.