UK, EU, India: As VPN Regulations Tighten, BelNet Downloads Surge 

Las regulaciones de las VPN se están endurecendo Las regulaciones de VPN se están volviendo más estrictas en todo el Reino Unido, la UE, la India y otras regiones, con algunas que provocan reacciones adversas, en particular, la . Online Safety Act Online Safety Act Las autoridades de varios países actualmente requieren registros de usuarios, documentación de cumplimiento e incluso la implementación de la censura. Reducción de las opciones de confidencialidad, supervisión excesiva y no controlada, y disminución del acceso a la Internet abierta. Sin embargo, ¿y si existe una opción a prueba de engaño para la confidencialidad? una solución auténticamente descentralizada, a prueba de censura? This is where desempeña un papel importante. Belén Belén Las VPN, una tendencia mundial India En 2022, India sorprendió a la industria de la tecnología al obligar a los proveedores de VPN a conservar los datos de los usuarios Algunos servicios de VPN centralizados salieron del país en lugar de hacer concesiones. Cinco años Rusia El Kremlin obliga a las VPN a suprimir las narraciones no oficiales. Si una VPN funciona, probablemente está prohibida. Los proveedores están obligados a adherirse a las listas negras del gobierno – de lo contrario, corren el riesgo de ser cerrados. United Kingdom & European Union Las VPNs siguen siendo legales, pero la legislación como la La filtración a nivel de DNS y las sofisticadas herramientas de monitoreo obscuran la distinción entre “legal” y “monitoreado”. La Ley de Seguridad en línea del Reino Unido La Ley de Seguridad en línea del Reino Unido China, Irán, Turquía y Bielorrusia In these countries, utilizing a VPN may incur penalties. Even VPNs sanctioned by the state frequently function as conduits for monitoring. BelNet: Diseñado para acceso ilimitado A diferencia de las VPNs centralizadas de hoy, No hay un solo servidor centralizado para restringir, no hay IP para bloquear, no hay base de datos para solicitar. Belén Belén The network becomes more robust with each additional node added. More varied, quicker, and tougher to censor. BelNet is not just a decentralized infrastructure; it embodies resilience by design. BelNet masternodes that act as relays, and exit nodes that deliver exit traffic to the destination, are run by the Comunidad de . Beldex Beldex Cómo BelNet supera los bloqueos de DNS Las autoridades a menudo se centran en el DNS para restringir el acceso a sitios web “inseguros”.Muchas VPNs siguen dependiendo de servidores DNS centralizados, lo que las convierte en un objetivo fácil para los reguladores. BelNet Sidesteps que Pitfall \n \n \n \n \n Emplea el enrutamiento de cebolla, canales cifrados y nodos de salida para ocultar los puntos finales. Crea enlaces peer-to-peer, evitando completamente los bloqueos de DNS. Encripta y disfraza el flujo de datos entre varios nodos. Debido a la ausencia de un DNS central o punto de estrés, BelNet no puede ser censurado por una lista negra. salida de los nodos Más allá de un sustituto de VPN BelNet no es simplemente otra VPN; es la base de una Internet centrada en la confidencialidad, la promoción de la libertad de expresión y la resistencia a la censura. Lo que lo separa: Resistente a la censura: la información se transmite a través de nodos en todo el mundo, lo que hace que el seguimiento o bloqueo sea casi imposible. No hay registros ni monitores: incluso BelNet no tiene idea de lo que ves o de su ubicación. Inmune a los apagones: La infraestructura distribuida peer-to-peer garantiza la disponibilidad incluso si los ISPs bloquean ciertos nodos. Framework for Secure dApps: BelNet permite aplicaciones como , proporcionando interacciones seguras y resistentes a metadatos. El navegador Beldex El navegador Beldex BelNet va más allá de ocultar tu IP. Esto implica crear un paraíso en línea para la navegación confidencial. El momento es ahora Su VPN ya puede estar inaccesible en el Reino Unido, India, China y muchos otros países que bloquean el uso de VPN. Su proveedor de servicios de Internet tiene conocimiento de los sitios web a los que accede y el momento de sus visitas. La vigilancia en línea está en un nivel alto en todo momento y las VPN que afirman proteger su actividad están siendo restringidas, subordinadas o completamente prohibidas. Su gobierno podría estar aplicando regulaciones más estrictas bajo el pretexto de "seguridad", la Ley de Seguridad en línea es un buen ejemplo. La libertad en línea no desaparece de repente; disminuye gradualmente con el tiempo, ley por ley, registro por registro, bloqueo de DNS por bloqueo de DNS. BelNet ofrece lo que las VPN ya no pueden ofrecer: una ruta descentralizada y libre de censura.A medida que más usuarios y nodos participan, la red se vuelve más robusta y resiliente. Pensamientos finales Las autoridades pueden prohibir los servidores y las aplicaciones, y introducir nuevas leyes bajo el pretexto de “seguridad”. Representa más que una herramienta; encarna una dedicación a la conectividad de Internet accesible, abierta y privada.Si usted está en el Reino Unido, India, Rusia, o cualquier lugar donde los derechos digitales están disminuyendo, no espere hasta que desaparezcan. Belén Belén La salida está aquí.Grabe antes de que la oportunidad desaparezca.