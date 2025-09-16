XYO, проект DePIN з 10 мільйонами вузлів, запускає перший Data-Focused L1 Blockchain

Лондон, Великобританія, 16 вересня 2025/Chainwire/ - Сьогодні, , перший проект DePIN і блокчейн з 10М+ вузлів, запускає , блокчейн-мережа, розроблена спеціально для галузей даних, таких як штучний інтелект (AI), логістика та хмарні послуги. XYO XYO Layer One XYо Створення XYO Layer One З цим запуском XYO представляє перший блокчейн, побудований для обробки великих обсягів даних без уповільнення продуктивності, що робить його першою масштабованою мережею, призначеною для даних. і привертає 80% своїх користувачів з-за межі криптопростору. 8,8 млн доларів доходу в 2024 році 8,8 млн доларів доходу в 2024 році З 2018 року XYO працює над різноманітними продуктами блокчейн, що містять велику кількість даних, наприклад, мобільним додатком COIN, де користувачі можуть перетворити свої щоденні дані в реальні нагороди.Спочатку зосередившись на даних про місцезнаходження, XYO сьогодні розширився, щоб розмістити екосистему з більш ніж 10 мільйонів вузлів або пристроїв, що виробляють дані, і людей по всьому світу. Продукти XYO призначені для надання точних, перевірених даних третім особам та його партнерам, починаючи від простих реальних даних, таких як місцезнаходження та температура, до складної цифрової валідації дій, таких як індивідуальні відповіді на опитування та звички покупок. XYO вирішив запустити свій власний блокчейн після більш ніж семи років в галузі, коли жоден існуючий варіант не міг задовольнити потребу проекту у високоефективній, орієнтованій на дані мережі. Наприклад, моделі AI вимагають величезних потоків точних даних, щоб уникнути ухилів і поліпшити результати навчання.У управлінні нерухомістю та ланцюгами поставок токенізовані активи залежать від точних, перевірених входів, які XYO Layer One здатний доставляти. Здатність XYO Layer One обробляти великі обсяги даних в реальному часі з низькою затримкою і надавати можливості для перевірки даних пропонує унікальне цінне рішення як для нових, так і для встановлених галузей. XYO спочатку мігруватиме свої власні продукти на новий блокчейн XYO Layer One, а за ним слідуватимуть ключові партнери. \n \n Спільнота готова до системи, яка може обробляти як великі обсяги даних, так і підтримувати справжню децентралізацію. XYO вирішує проблеми, які затримують розробників і споживачів протягом багатьох років - набряки, неефективність і gentrification участі. XYO надає інструменти, які розробники повинні будувати, і засоби для того, щоб кожен брав участь, незалежно від ресурсів. "- Arie Trouw, співзасновник і генеральний директор XYO Спільнота готова до системи, яка може обробляти як великі обсяги даних, так і підтримувати справжню децентралізацію. XYO вирішує проблеми, які затримують розробників і споживачів протягом багатьох років - набряки, неефективність і gentrification участі. XYO надає інструменти, які розробники повинні будувати, і засоби для того, щоб кожен брав участь, незалежно від ресурсів. , XYO Співзасновник і генеральний директор Arie Trouw Арі Троув Нові технології в XYO Layer One вирішують найбільш застарілі процеси в blockchain сьогодні. поточні ланцюги масштабуються погано, сповільнюючи транзакції і викликаючи величезні зростання цін на газ. XYO Layer One вводить нові функції, які перетворюють блокчейн на технологію, яка може масштабуватися незалежно від навантаження даних і транзакцій. (наприклад, XYO Lookback Window, Step Hash і Proof of Perfect інновації) з їх XYO Layer One . Детальніше про ці особливості Документація Детальніше про ці особливості Документація Легка модель XYO покращує швидкість блокчейна і мінімізує навантаження на апаратне забезпечення для DePIN, RWA, AI та інших проектів з великим обсягом даних. Створення New Chain, New Tokenomics Новий XYO Layer One Blockchain також приходить з дебютом моделі подвійних токенів для XYO, який запустив свій перший і однойменний крипто-токен, $XYO, в 2018 році. Токен $XYO функціонує як дефляційний актив з фіксованим постачанням, а в рамках блокчейна XYO Layer One $XYO служить основним токеном для нагород DePIN, управління, платежів, безпеки та ролей ставок. $XYO призначений для забезпечення протоколу та бездоганного узгодження довгострокових стимулів і буде продовжувати робити це протягом усього життя XYO. Для обробки постійних, великих обсягів транзакційних вимог XYO Layer One, XYO запускає свій другий токен, $ Новий токен експертно розроблений, щоб служити як рідний токен XYO Layer One, що забезпечує щоденні операції мережі, включаючи оплату газових зборів, обробку транзакцій, блокчейн-функції, пріоритетні збори та винагороди за роботу вузлів. XL1 XL1 $XL1 доповнює оригінальний $XYO токен за допомогою утиліта, в той час як $XYO залишається основним токеном масивної продуктивної екосистеми XYO, що регулює новий блокчейн XYO Layer One і підтримує довгострокову цінність токена. $XL1 заробляється шляхом залучення $XYO, який замкне $XYO токена в XYO Layer One і створює вічну актуальність в рамках екосистеми. Заклавши $XYO, учасники заробляють $XL1, що дозволяє їм займатися всіма функціями ланцюга, а також забезпечувати надійність та ефективність більш широкої екосистеми. Система ставок доступна, що дозволяє будь-якому поставити $XYO і заробити $XL1. Ранні учасники отримують вигоду від більш високих викидів, оскільки винагороди поступово зменшуються з часом. Оригінальний токен $XYO забезпечує управління, ставка та довгострокову цінність для екосистеми XYO, в той час як $XL1 охоплює винагороди та транзакції за свій рідний блокчейн XYO Layer One. Щодо XY: Заснована в 2018 році, Це перший DePIN і один з найбільших, з більш ніж 10 мільйонами вузлів у всьому світі. XYO збирає та підтверджує дані, з'єднуючи Web3, Web2 та галузі, такі як AI, реальні активи (RWA) та географічне розташування. XYо XYо Її унікальні технології Proof of Location і Proof of Origin захищають дані для відстеження активів, додатків DePIN, ігор та різноманітних інших вимогливих галузей. XYO створив додаток COIN, який запропонував мільйонам користувачів блокчейн, винагороджуючи участь у валідації даних. Токен XYO котирується на більшості основних світових біржах, включаючи Coinbase, Kraken, KuCoin і Bitpanda.На додаток до створення Фонду XYO, XY Labs Inc. стала першою криптовалютною компанією в Сполучених Штатах, яка отримала схвалення SEC для пропозиції Регламенту A, відкриваючи інвестиції як акредитованим, так і неакредитованим інвесторам. Контакти Іван Зеленський Парадокс Web3 іван.жєлєв@paragonweb3.com